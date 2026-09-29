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Psikologlara Göre Çocuklarıyla Sorun Yaşayan Ebeveynlerin Yapması Gereken 4 Şey

Psikologlara Göre Çocuklarıyla Sorun Yaşayan Ebeveynlerin Yapması Gereken 4 Şey

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 12:23
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Çocuklar büyüdükçe ebeveynlik kolaylaşmıyor. Özellikle yetişkin çocuğunuz doğru bulduğunuz bir tavsiyeyi dinlemediğinde. Üç psikolog, bu durumda ne yapılması gerektiği konusunda aynı noktada buluştu: İstenmeyen tavsiye vermeyi bırakın.

Gelin birlikte bakalım.

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İstenmeyen tavsiye yetişkin çocuklara eleştiri gibi geliyor.

İstenmeyen tavsiye yetişkin çocuklara eleştiri gibi geliyor.

Psikolog Dr. Crystal Saidi, 'Yetişkinlik, çocuklukta olmayan bir şeyle gelir: Kendi kararlarını verme ve kendi hatalarını yapma hakkı' diyor. Saidi'ye göre iyi niyetle verilen bir tavsiye bile eleştiri gibi algılanabiliyor. İnsanlar özerkliklerinin tehdit edildiğini hissettiğinde de tavsiyeye daha çok direniyor.

Psikolog Dr. Michele Goldman'a göre istenmeyen tavsiye, yetişkin çocuğa yetersiz olduğunu ima ediyor ve ilişkiyi, ebeveynin küçük bir çocukla kurduğu ilişkiye geri döndürüyor. Psikolog Dr. Emily Guarnotta da bu duruma 'psikolojik tepkisellik' diyor. Guarnotta'ya göre özgürlüğü tehdit edilen kişi onu yeniden savunma ihtiyacı duyuyor ve kısaca 'Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin' diye düşünüyor.

Tavsiye vermeden önce izin isteyin.

Tavsiye vermeden önce izin isteyin.

Üç psikoloğun ortak önerisi, 'izin isteme' yöntemi. Yani tavsiye vermeden önce çocuğunuza bunu isteyip istemediğini sormak. Goldman, 'Bazı düşüncelerim var. Paylaşmamı ister misin?' gibi bir cümle öneriyor. Böylece çocuk ya tavsiyeyi kabul ediyor ya da istemediğini söyleyerek bir sınır koyuyor. İstenmeyen tavsiye, istenen tavsiyeye dönüşüyor.

Guarnotta da ebeveynlerin 'yönetici' olmaktan çıkıp 'danışman' olmasını öneriyor. Örneğin beğenmediğiniz biriyle çıkan çocuğunuza 'Ondan ayrılmalısın' demek yerine, 'İlişkin hakkında bazı endişelerim var. Paylaşabilir miyim? Sonuçta senin için en doğru kararı vereceğine güveniyorum' diyebilirsiniz.

Hata yapmalarına izin verin.

Hata yapmalarına izin verin.

Goldman'a göre hatalar başarısızlık değil, öğrenme fırsatı. Psikolog, 'Ebeveynler çocuklarının başarısız olmasına izin vermeli. Araya girip onları başarısızlıktan korumaya çalışmayı bırakın' diyor. Başarısız olma ihtimali yüksek görünse bile beklemeyi, hayal kırıklığı ve kaygı yerine destek ve sevgi göstermeyi öneriyor.

Guarnotta ise haklı çıkmaya değil, ilişkiyi korumaya odaklanmak gerektiğini söylüyor. Ebeveynler tavsiyelerinde ısrar ettikçe çocuklar kişisel konuları paylaşmayı bırakıyor. Guarnotta'ya göre 'Kendi kararlarını verebilirsin ve her zaman bana gelebilirsin' mesajı veren ebeveynler, hem daha yakın bir ilişki kuruyor hem de daha fazla söz sahibi oluyor.

Tehlike varsa kural değişiyor.

Tehlike varsa kural değişiyor.

Goldman'a göre ciddi bir tehlike ya da zarar söz konusuysa ebeveyn, yetişkin çocuğuna bile doğrudan konuşmalı. Bu durumlar arasında şiddet ve istismar, maddi olarak sömürülmek, madde kullanımı ve hayatı tehdit eden sağlık sorunları var.

Goldman bu durumlarda izin istemenin yeterli olmayabileceğini söylüyor: ''Güvenliğin için gerçekten endişeleniyorum' demeniz gerekebilir. Amaç utandırmak ya da kontrol etmek değil, endişenizi iletmek.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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