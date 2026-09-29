Psikologlara Göre Çocuklarıyla Sorun Yaşayan Ebeveynlerin Yapması Gereken 4 Şey

Psikolog Dr. Crystal Saidi, 'Yetişkinlik, çocuklukta olmayan bir şeyle gelir: Kendi kararlarını verme ve kendi hatalarını yapma hakkı' diyor. Saidi'ye göre iyi niyetle verilen bir tavsiye bile eleştiri gibi algılanabiliyor. İnsanlar özerkliklerinin tehdit edildiğini hissettiğinde de tavsiyeye daha çok direniyor.

Psikolog Dr. Michele Goldman'a göre istenmeyen tavsiye, yetişkin çocuğa yetersiz olduğunu ima ediyor ve ilişkiyi, ebeveynin küçük bir çocukla kurduğu ilişkiye geri döndürüyor. Psikolog Dr. Emily Guarnotta da bu duruma 'psikolojik tepkisellik' diyor. Guarnotta'ya göre özgürlüğü tehdit edilen kişi onu yeniden savunma ihtiyacı duyuyor ve kısaca 'Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin' diye düşünüyor.