Psikologlara Göre Çocuklarıyla Sorun Yaşayan Ebeveynlerin Yapması Gereken 4 Şey
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Çocuklar büyüdükçe ebeveynlik kolaylaşmıyor. Özellikle yetişkin çocuğunuz doğru bulduğunuz bir tavsiyeyi dinlemediğinde. Üç psikolog, bu durumda ne yapılması gerektiği konusunda aynı noktada buluştu: İstenmeyen tavsiye vermeyi bırakın.
Gelin birlikte bakalım.
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İstenmeyen tavsiye yetişkin çocuklara eleştiri gibi geliyor.
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Tavsiye vermeden önce izin isteyin.
Hata yapmalarına izin verin.
Tehlike varsa kural değişiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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