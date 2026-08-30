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Yetişkin Çocukların Ailelerinden Duymayı En Çok İstediği 6 Cümle

Yetişkin Çocukların Ailelerinden Duymayı En Çok İstediği 6 Cümle

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 09:11
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İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, ailesinden duyduğu bazı sözlerin yeri ayrı olabiliyor. Çocukken duyulan bir 'aferin' yıllar sonra bile hatırlanırken, zamanında söylenmeyen birkaç cümle de yetişkinlikte içten içe beklenebiliyor. Çünkü anne babanın sevgisini, desteğini ve onayını hissetmek yalnızca çocukluk dönemine ait bir ihtiyaç değil.

Bazen yetişkin bir çocuğun ailesinden beklediği şey büyük bir konuşma ya da geçmişi değiştirecek bir açıklama olmuyor. Sadece 'Seninle gurur duyuyorum', 'Sana güveniyorum' veya 'O konuda sana haksızlık ettim' gibi birkaç samimi cümle, yıllardır taşınan bir duygunun karşılığını verebiliyor. Peki yetişkin çocukların ailelerinden duymayı en çok istediği cümleler hangileri?

Kaynak: https://michellemaidenberg.com/psycho...
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İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, ailesinden duyduğu bazı sözlerin etkisini tamamen üzerinden atamayabiliyor.

İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, ailesinden duyduğu bazı sözlerin etkisini tamamen üzerinden atamayabiliyor.

Çocukken alınan bir övgü yıllarca hatırlanabildiği gibi, hiç duyulamayan bir 'seninle gurur duyuyorum' cümlesi de yetişkinlikte içten içe beklenebiliyor. Çünkü ebeveynlerle kurulan ilişki, kişinin kendisini nasıl gördüğü ve ilişkilerinde ne kadar güvende hissettiği üzerinde önemli bir yere sahip.

Bu nedenle yetişkin bir insanın hâlâ annesinin ya da babasının onayını önemsemesi her zaman olgunlaşamamış olmak anlamına gelmiyor. Bazen mesele alınacak bir karara 'evet' denmesi değil; kişinin olduğu haliyle görüldüğünü, sevildiğini ve geçmişte yaşanan bazı kırgınlıkların yok sayılmadığını hissetmesi oluyor.

Üstelik yetişkin çocukların ailelerinden beklediği cümlelerin tamamı övgüyle ilgili değil. Kimi zaman samimi bir özür, kimi zaman 'artık kendi kararlarını verebilirsin' anlamına gelen bir güven ifadesi, yıllardır taşınan bir kırgınlığın hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

İşte yetişkin çocukların ailelerinden duymayı en çok istediği 6 cümle...

İşte yetişkin çocukların ailelerinden duymayı en çok istediği 6 cümle...

1. 'Seninle gurur duyuyorum.'

Bu cümlenin etkisi, yalnızca elde edilen başarılarla ilgili değil. Yetişkin çocukların bir kısmı, anne babalarının kendileriyle yalnızca başarılı olduklarında değil, sıradan hayatlarında da gurur duyduğunu bilmek istiyor.

'İyi bir iş bulduğunda seninle gurur duyuyorum' demekle 'Sen olduğun kişiyle beni gururlandırıyorsun' demek arasında önemli bir fark var. İkincisi, başarıdan bağımsız bir kabul duygusu yaratıyor.

2. 'Özür dilerim, yanılmışım.'

Ebeveynlerin çocuklarına karşı hata yaptıklarını kabul etmesi her zaman kolay olmayabiliyor. Özellikle 'Ben senin iyiliğin için yaptım' diyerek geçmişteki davranışlarını savunmaya devam etmek, yetişkinlikte bile bazı kırgınlıkların kapanmasını zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle samimi bir 'Özür dilerim, yanılmışım' cümlesi tahmin edilenden daha değerli olabilir. İlişki terapisti Harriet Lerner da Why Won't You Apologize? adlı kitabında, gerçek bir özrün yalnızca hatayı kabul etmekten değil, karşı tarafta yaratılan zararı görüp sorumluluk almaktan geçtiğini anlatıyor.

3. 'Seni olduğun gibi seviyorum.'

Yetişkinlikte bile insanın ailesinden koşulsuz kabul görmek istemesi oldukça anlaşılır. Özellikle başarı, kariyer, ilişki tercihleri veya hayattaki seçimler üzerinden sürekli değerlendirildiğini hisseden kişiler için bu cümle ayrı bir anlam taşıyabiliyor.

'Seni olduğun gibi seviyorum' demek, 'Benim beklentilerime uyduğun sürece değerlisin' mesajının tam tersini veriyor. Bazen yetişkin bir çocuğun ailesinden duymak istediği en temel şey de tam olarak bu olabiliyor.

4. 'Bu senin kararın, sana güveniyorum.'

Anne babaların çocukları üzerindeki koruyucu tavrı, çocuk yetişkin olduğunda da devam edebiliyor. Ancak belli bir yaştan sonra sürekli ne yapılması gerektiğinin söylenmesi, yetişkin çocuğun kendi kararlarına güvenmesini zorlaştırabiliyor.

Bu nedenle 'Bu senin hayatın, kararına güveniyorum' demek oldukça güçlü bir mesaj taşıyor. Ebeveynin aynı fikirde olması gerekmiyor. Asıl önemli olan, yetişkin çocuğunun kendi hayatıyla ilgili kararlar verebilecek kapasitede olduğunun kabul edilmesi.

5. 'O dönemde sana iyi davranmadım. Bunun farkındayım.'

Bazı yaralar yalnızca bir özür beklemiyor; yaşanan şeyin gerçekten kabul edilmesini istiyor. Örneğin çocuklukta sürekli eleştirilen bir yetişkin, yıllar sonra ailesinden 'Sana o dönemde gerçekten fazla yüklendik' cümlesini duyduğunda geçmiş deneyiminin inkâr edilmediğini hissedebilir.

Buradaki önemli nokta, ebeveynin geçmişi yeniden yazmaya çalışmaması. 'Sen yanlış anlamışsın' ya da 'O kadar da kötü değildi' demek yerine, çocuğun yaşadığı duyguyu kabul etmek ilişkinin onarılması açısından daha anlamlı olabilir.

6. 'Seninle geçirdiğim zaman benim için değerli.'

Yetişkin çocuklar bazen aileleriyle vakit geçirirken kendilerini bir sorumluluk gibi hissedebiliyor. Özellikle 'Mecbur olduğum için geldim' hissi, aile ilişkisini zamanla daha da yorucu hale getirebiliyor.

Bunun tam tersine, 'Seninle vakit geçirmek benim için gerçekten değerli' demek ilişkinin yalnızca ailevi bir zorunluluktan ibaret olmadığını hissettirebilir. Çünkü insan, yetişkinlikte bile ailesinin kendisiyle zaman geçirmeyi gerçekten isteyip istemediğini bilmek isteyebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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