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Yeni Mezun Diş Hekimi 36 Saat Sonra İstifa Etti: “Asistanlık Ve Bankoculuk Yaptırıyorlar”

Yeni Mezun Diş Hekimi 36 Saat Sonra İstifa Etti: “Asistanlık Ve Bankoculuk Yaptırıyorlar”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 11:44

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Yeni mezun bir diş hekimi, büyük umutlarla başladığı işinden yalnızca 36 saat sonra ayrıldı. Klinik ortamında karşılaştığı çalışma koşullarını anlatan genç hekim, diş hekimlerinin kendi görevleri dışında asistanlık, bankoculuk ve hatta fotoğrafçılık gibi işlere yönlendirildiğini söyledi. Yaşadıklarını “içler acısı” olarak nitelendiren hekim, özellikle genç meslektaşların bu şekilde çalıştırılmasına tepki gösterdi.

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Yeni mezun bir diş hekimi, işe başladıktan yalnızca 36 saat sonra karşılaştığı olumsuz çalışma koşulları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Yeni mezun bir diş hekimi, işe başladıktan yalnızca 36 saat sonra karşılaştığı olumsuz çalışma koşulları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

İki şubesi bulunan ve 6-7 diş hekiminin görev yaptığı klinikte hiçbir asistan ya da muhasebecinin bulunmadığını belirten hekim, asgari ücretle çalıştırılan diş hekimlerine meslekleri dışındaki pek çok işin yüklendiğini söyledi.

Hekim, çalışanlardan asistanlık ve banko görevliliğinin yanı sıra fotoğrafçılık gibi işlerin de yapılmasının beklendiğini ifade etti. Hastalarla doğrudan temas kurmalarına izin verilmediğini belirten genç diş hekimi, 'klinik gözlem' adı altında hekimlerin aslında asistan eksikliğini kapatmak için çalıştırıldığını savundu. Dental işlemler sırasında gerekli pratiklerin aksatılmasının ise hekimlik mesleğinin niteliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yaşadığı durumu kabul edilemez olarak nitelendiren diş hekimi, sektördeki kıdemli meslektaşların yeni mezunlara yönelik bu yaklaşımını 'içler acısı' sözleriyle eleştirdi. İstifa kararının arka planını anlatan hekim, mülakat sırasında kendisine esnek çalışma ve ekip içi yardımlaşma konusunda sözler verildiğini, ancak bu anlayışın zamanla asistan çalıştırmamak için suistimal edildiğini öne sürdü.

Genç diş hekimi ayrıca klinikte yaklaşık 8 aydır çalışan başka bir meslektaşının da hâlâ tedavi pratiği yapmasına izin verilmediğini ve yalnızca temizlik ile düzen işlerinde görevlendirildiğini gördüğünü söyledi. Bu durumun yeni mezun hekimlerin mesleki gelişimlerinin önüne geçtiğini belirten diş hekimi, genç meslektaşların emeklerinin sömürülmesinin sektörde normalleştirilmesine tepki gösterdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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