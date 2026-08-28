Yeni Mezun Diş Hekimi 36 Saat Sonra İstifa Etti: “Asistanlık Ve Bankoculuk Yaptırıyorlar”

İki şubesi bulunan ve 6-7 diş hekiminin görev yaptığı klinikte hiçbir asistan ya da muhasebecinin bulunmadığını belirten hekim, asgari ücretle çalıştırılan diş hekimlerine meslekleri dışındaki pek çok işin yüklendiğini söyledi.

Hekim, çalışanlardan asistanlık ve banko görevliliğinin yanı sıra fotoğrafçılık gibi işlerin de yapılmasının beklendiğini ifade etti. Hastalarla doğrudan temas kurmalarına izin verilmediğini belirten genç diş hekimi, 'klinik gözlem' adı altında hekimlerin aslında asistan eksikliğini kapatmak için çalıştırıldığını savundu. Dental işlemler sırasında gerekli pratiklerin aksatılmasının ise hekimlik mesleğinin niteliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yaşadığı durumu kabul edilemez olarak nitelendiren diş hekimi, sektördeki kıdemli meslektaşların yeni mezunlara yönelik bu yaklaşımını 'içler acısı' sözleriyle eleştirdi. İstifa kararının arka planını anlatan hekim, mülakat sırasında kendisine esnek çalışma ve ekip içi yardımlaşma konusunda sözler verildiğini, ancak bu anlayışın zamanla asistan çalıştırmamak için suistimal edildiğini öne sürdü.

Genç diş hekimi ayrıca klinikte yaklaşık 8 aydır çalışan başka bir meslektaşının da hâlâ tedavi pratiği yapmasına izin verilmediğini ve yalnızca temizlik ile düzen işlerinde görevlendirildiğini gördüğünü söyledi. Bu durumun yeni mezun hekimlerin mesleki gelişimlerinin önüne geçtiğini belirten diş hekimi, genç meslektaşların emeklerinin sömürülmesinin sektörde normalleştirilmesine tepki gösterdi.