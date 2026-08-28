Yeni Mezun Diş Hekimi 36 Saat Sonra İstifa Etti: “Asistanlık Ve Bankoculuk Yaptırıyorlar”

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Yeni mezun bir diş hekimi, büyük umutlarla başladığı işinden yalnızca 36 saat sonra ayrıldı. Klinik ortamında karşılaştığı çalışma koşullarını anlatan genç hekim, diş hekimlerinin kendi görevleri dışında asistanlık, bankoculuk ve hatta fotoğrafçılık gibi işlere yönlendirildiğini söyledi. Yaşadıklarını “içler acısı” olarak nitelendiren hekim, özellikle genç meslektaşların bu şekilde çalıştırılmasına tepki gösterdi.
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Yeni mezun bir diş hekimi, işe başladıktan yalnızca 36 saat sonra karşılaştığı olumsuz çalışma koşulları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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