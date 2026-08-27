article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
6 Maratonu Çorapsız ve Ayakkabısız Koştu

6 Maratonu Çorapsız ve Ayakkabısız Koştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 15:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

57 yaşındaki John Mazzei, bugüne kadar altı maratonu çorapsız ve ayakkabısız tamamladı. Çıplak ayakla koşarken polis tarafından bile durdurulan Mazzei, yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu sıra dışı alışkanlığından vazgeçmiyor.

Kaynak: https://nypost.com/2026/08/17/us-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

57 yaşındaki John Mazzei, bugüne kadar altı maratonu çorap ve ayakkabı giymeden tamamladı.

57 yaşındaki John Mazzei, bugüne kadar altı maratonu çorap ve ayakkabı giymeden tamamladı.

Dört kez New York Maratonu'nda yarışan Mazzei, çıplak ayakla koşmanın kendisi için artık bir yaşam biçimine dönüştüğünü söylüyor.

Long Island'da balo dansı eğitmenliği yapan 57 yaşındaki John Mazzei, maraton dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri. Bugüne kadar altı maratonu tamamen çıplak ayakla tamamlayan Mazzei, bunların dördünde New York Maratonu'nda mücadele etti. Çıplak ayakla koşması yarışlarda olduğu kadar antrenmanlarda da dikkat çekiyor. Hatta Mazzei, New York Maratonu'na hazırlandığı bir dönemde çıplak ayakla koşarken polis tarafından durdurulduğunu anlatıyor. Polislerin kendisinden şüphelendiğini düşünen Mazzei, 'Sanırım birini soyduğumu düşündüler ama aslında saatte 8 dakikalık tempoyla koşuyordum' diyerek yaşadığı olayı gülerek anlatıyor.

Mazzei'nin çıplak ayakla koşma hikayesi ise 43 yaşlarında koşuya başlamasıyla ortaya çıktı.

Mazzei'nin çıplak ayakla koşma hikayesi ise 43 yaşlarında koşuya başlamasıyla ortaya çıktı.

İlk dönemlerinde herkes gibi spor ayakkabısı ve çoraplarla koşan Mazzei, yalnızca üç ay sonra kullandığı ayakkabıların dizlerinde ciddi ağrılara neden olduğunu fark etti. Bunun üzerine birkaç yıl boyunca koşuya ara verdi. Daha sonra Christopher McDougall'ın çıplak ayakla koşu ve koşu kültürü üzerine yazdığı 'Born to Run' kitabını okudu ve yeniden koşmaya karar verdi. Ancak bu kez ayakkabılarını evde bıraktı. Aynı zamanda dans eğitmeni olan Mazzei, hareket tekniğine duyduğu ilgiyi koşuya da taşıdı. 'Teknik öğretmeyi seviyorum. Çıplak ayakla koşmanın tekniğini incelemek ve buna odaklanmak hoşuma gidiyor' diyen Mazzei, ayakkabısız koşmaya başladıktan sonra dizleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını belirtiyor.

Küçük Adımlarla Başladı, Maratonlara Uzandı

Mazzei'nin çıplak ayakla koşu macerası başlangıçta oldukça mütevazıydı. Önce evinin çevresinde kısa mesafeler koşmaya başlayan Mazzei, zamanla 5 kilometreye ve daha uzun mesafelere çıktı. Ayaklarının farklı zeminlere alışması için kendisini yavaş yavaş geliştirdi. Ancak her zeminin aynı olmadığını da özellikle vurguluyor. Ona göre çıplak ayakla koşmanın en zor olduğu yüzeylerden biri çakıl. Buna rağmen patika koşuları ve yarı maratonları da ayakkabısız tamamladı. Şehir asfaltında yaşadığı problemler ise çoğunlukla küçük kesikler ve yabancı cisimlerle sınırlı kaldı. Mazzei, zaman zaman ayağına cam parçaları veya başka küçük cisimlerin battığını, ancak artık ayaklarının bu tür durumlara oldukça alışkın olduğunu söylüyor. Yine de bu tercih tamamen sorunsuz değil. Bir keresinde sıcak bir günde pistte koşarken ayak tabanlarında kan kabarcıkları oluştu ve yaklaşık bir ay boyunca koşuya ara vermek zorunda kaldı.

Mazzei'nin New York Maratonu'na katılmasının arkasında kişisel bir hikaye de bulunuyor.

Mazzei'nin New York Maratonu'na katılmasının arkasında kişisel bir hikaye de bulunuyor.

İlk New York Maratonu'nu, ALS teşhisi konulan amcası Thomas Stone'un anısına koştu. Yarışı 3 saat 48 dakikada tamamlayan Mazzei, daha sonraki yıllarda da New York Maratonu'na katılmaya devam etti. Şehrin sokaklarında 42 kilometreden fazla mesafeyi çıplak ayakla tamamlamak kulağa oldukça zorlu gelse de Mazzei, özellikle yolun ortasında koşmanın kendisi için daha rahat olduğunu söylüyor. Buna karşılık Queens bölgesindeki bozuk yolları 'en zorlu' bölüm olarak tanımlıyor. Çukurlar ve bozuk asfaltın ayaklarını zorladığını kabul etse de koşu sırasında genellikle ciddi bir problem yaşamadığını belirtiyor. Onun bu konudaki yaklaşımı ise oldukça basit: 'Sadece devam ediyorum.'

Seyirciler Ona 'Ayakkabılarını Unuttun' Diye Sesleniyor

Mazzei'nin görüntüsü, yıllar içinde yarışları izleyenlerin de dikkatini çekmeye başladı. Bazı seyirciler onu tanıyıp uzaktan 'Barefoot John!' yani 'Çıplak Ayaklı John!' diye bağırıyor. Bazıları ise ayakkabılarını unuttuğunu düşünüp ona sesleniyor. Mazzei'nin bu yorumlara da hazır bir cevabı var: 'Bağlamayı unuttum ve ayakkabılarla birlikte koşup gittim.' Ancak onu şaşırtan yalnızca seyircilerin ilgisi değil. Bir keresinde koşu antrenmanı sırasında polis tarafından durdurulması, çıplak ayakla koşmasının ne kadar sıra dışı göründüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın