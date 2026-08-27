6 Maratonu Çorapsız ve Ayakkabısız Koştu
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Kaynak: https://nypost.com/2026/08/17/us-news...
57 yaşındaki John Mazzei, bugüne kadar altı maratonu çorapsız ve ayakkabısız tamamladı. Çıplak ayakla koşarken polis tarafından bile durdurulan Mazzei, yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu sıra dışı alışkanlığından vazgeçmiyor.
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57 yaşındaki John Mazzei, bugüne kadar altı maratonu çorap ve ayakkabı giymeden tamamladı.
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Mazzei'nin çıplak ayakla koşma hikayesi ise 43 yaşlarında koşuya başlamasıyla ortaya çıktı.
Mazzei'nin New York Maratonu'na katılmasının arkasında kişisel bir hikaye de bulunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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