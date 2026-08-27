6 Maratonu Çorapsız ve Ayakkabısız Koştu

İlk dönemlerinde herkes gibi spor ayakkabısı ve çoraplarla koşan Mazzei, yalnızca üç ay sonra kullandığı ayakkabıların dizlerinde ciddi ağrılara neden olduğunu fark etti. Bunun üzerine birkaç yıl boyunca koşuya ara verdi. Daha sonra Christopher McDougall'ın çıplak ayakla koşu ve koşu kültürü üzerine yazdığı 'Born to Run' kitabını okudu ve yeniden koşmaya karar verdi. Ancak bu kez ayakkabılarını evde bıraktı. Aynı zamanda dans eğitmeni olan Mazzei, hareket tekniğine duyduğu ilgiyi koşuya da taşıdı. 'Teknik öğretmeyi seviyorum. Çıplak ayakla koşmanın tekniğini incelemek ve buna odaklanmak hoşuma gidiyor' diyen Mazzei, ayakkabısız koşmaya başladıktan sonra dizleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını belirtiyor.

Küçük Adımlarla Başladı, Maratonlara Uzandı

Mazzei'nin çıplak ayakla koşu macerası başlangıçta oldukça mütevazıydı. Önce evinin çevresinde kısa mesafeler koşmaya başlayan Mazzei, zamanla 5 kilometreye ve daha uzun mesafelere çıktı. Ayaklarının farklı zeminlere alışması için kendisini yavaş yavaş geliştirdi. Ancak her zeminin aynı olmadığını da özellikle vurguluyor. Ona göre çıplak ayakla koşmanın en zor olduğu yüzeylerden biri çakıl. Buna rağmen patika koşuları ve yarı maratonları da ayakkabısız tamamladı. Şehir asfaltında yaşadığı problemler ise çoğunlukla küçük kesikler ve yabancı cisimlerle sınırlı kaldı. Mazzei, zaman zaman ayağına cam parçaları veya başka küçük cisimlerin battığını, ancak artık ayaklarının bu tür durumlara oldukça alışkın olduğunu söylüyor. Yine de bu tercih tamamen sorunsuz değil. Bir keresinde sıcak bir günde pistte koşarken ayak tabanlarında kan kabarcıkları oluştu ve yaklaşık bir ay boyunca koşuya ara vermek zorunda kaldı.