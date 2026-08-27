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Yaşadıkları En Hüzünlü Anları Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan X Kullanıcıları

Yaşadıkları En Hüzünlü Anları Paylaşarak Hepimizin Yüreğine Dokunan X Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 14:26
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Sosyal medya bazen kahkahaların değil, hayatın en hüzünlü ve dokunaklı anlarının da paylaşıldığı bir yer olabiliyor. X kullanıcılarının anlattığı birbirinden farklı hikayeler, okuyanların içini burktu. Bakalım, X kullanıcıları neler anlatmış?

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Paylaşım şöyleydi:

Paylaşım şöyleydi:

Bakalım kullanıcılar neler anlatmış...

Bakalım kullanıcılar neler anlatmış...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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