2027'nin En Trend Renkleri Belli Olmaya Başladı: Evler Bu Tonlara Bürünecek

Dutch Boy Paints ise 2027 için çok daha sıcak bir renk tercih etti. Markanın Yılın Rengi Deep Rooted (311-7DB) oldu.

Turuncu ailesinde yer alan Deep Rooted, yanık turuncu ve terracotta arasında konumlanan toprak tonlu bir renk. Sıcak ve doğal görünümü sayesinde özellikle ahşap mobilyalar ve krem tonlarıyla uyum sağlıyor.

Marka bu rengi yalnızca nötr tonlarla değil; pudra pembesi, parlak mavi ve orman yeşili gibi daha iddialı renklerle birlikte kullanmayı da öneriyor.