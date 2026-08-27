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Yaşam
2027'nin En Trend Renkleri Belli Olmaya Başladı: Evler Bu Tonlara Bürünecek

2027'nin En Trend Renkleri Belli Olmaya Başladı: Evler Bu Tonlara Bürünecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 11:46
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2027 yaklaşırken dekorasyon dünyasının gelecek yıl öne çıkaracağı renkler de belli olmaya başladı. Zeytin yeşilinden terracotta tonlarına, sakin mavilerden bordoya uzanan bu renk paleti, evlerde daha sıcak ve doğal bir atmosfer yaratacak.

Kaynak: https://www.elledecor.com/design-deco...
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Grounded

Grounded

Boya markası Behr, 2027 Yılın Rengi olarak Grounded (T27-01) tonunu seçti. Yosun yeşili ile zeytin yeşili arasında duran renk, kahverengiye çalan sıcak alt tonlarıyla dikkat çekiyor.

Behr'ın renk ekibi, son yıllarda popüler olan gri-yeşil ve adaçayı tonlarından farklı, daha derin ve boyutlu bir yeşil yaratmak istedi. Şirketin renk uzmanları onlarca farklı zeytin yeşili üzerinde çalıştıktan sonra Grounded tonunda karar kıldı.

Grounded'ın özellikle yatak odası ve yaşam alanlarında sakin, doğal ve sıcak bir atmosfer oluşturması hedefleniyor.

Deep Rooted

Deep Rooted

Dutch Boy Paints ise 2027 için çok daha sıcak bir renk tercih etti. Markanın Yılın Rengi Deep Rooted (311-7DB) oldu.

Turuncu ailesinde yer alan Deep Rooted, yanık turuncu ve terracotta arasında konumlanan toprak tonlu bir renk. Sıcak ve doğal görünümü sayesinde özellikle ahşap mobilyalar ve krem tonlarıyla uyum sağlıyor.

Marka bu rengi yalnızca nötr tonlarla değil; pudra pembesi, parlak mavi ve orman yeşili gibi daha iddialı renklerle birlikte kullanmayı da öneriyor.

Cottage Door

Cottage Door

2027'nin daha sakin seçeneklerinden biri ise Valspar'dan geldi. Marka, Cottage Door (8004-38E) rengini Yılın Rengi olarak belirledi.

Cottage Door, sıcak ve soğuk alt tonları bir arada taşıyan orta tonlu bir mavi olarak tanımlanıyor. Valspar'a göre bu özellik, rengin farklı dekorasyon stillerine kolayca uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Mavi rengin güven ve huzur hissiyle ilişkilendirilmesinden yola çıkan marka, Cottage Door'u klasik bir vurgu renginden ziyade ev içerisinde kullanılabilecek yeni bir nötr olarak konumlandırıyor.

Rengin sıcak gri, pastel pembe ve açık renkli ahşaplarla birlikte kullanılması öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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