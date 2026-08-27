2027'nin En Trend Renkleri Belli Olmaya Başladı: Evler Bu Tonlara Bürünecek
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Kaynak: https://www.elledecor.com/design-deco...
2027 yaklaşırken dekorasyon dünyasının gelecek yıl öne çıkaracağı renkler de belli olmaya başladı. Zeytin yeşilinden terracotta tonlarına, sakin mavilerden bordoya uzanan bu renk paleti, evlerde daha sıcak ve doğal bir atmosfer yaratacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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