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Balkona İçi Su Dolu Pet Şişe Asmanın Nedeni Bakın Neymiş

Balkona İçi Su Dolu Pet Şişe Asmanın Nedeni Bakın Neymiş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 10:07
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Balkonlarda asılı duran içi su dolu pet şişeler ilk bakışta tuhaf bir görüntü oluşturabiliyor. Ancak bu şişeler dekorasyon için değil, özellikle güvercinleri balkondan uzak tutmak amacıyla kullanılıyor. Peki su dolu bir pet şişe kuşları neden rahatsız ediyor ve bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

Kaynak: https://www.mariefrance.fr/vie-pratiq...
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Balkonlarda ya da teraslarda ipe asılmış, içi su dolu pet şişelere denk geldiyseniz, bunun basit bir alışkanlık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz.

Balkonlarda ya da teraslarda ipe asılmış, içi su dolu pet şişelere denk geldiyseniz, bunun basit bir alışkanlık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz.

Ancak bu yöntem, özellikle güvercinlerin balkonlara konmasını ve yuva yapmasını engellemek isteyenler arasında uzun süredir kullanılan pratik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Pet Şişeler Kuşları Nasıl Uzak Tutuyor?

Yöntemin temelindeki fikir, güneş ışığının su ve plastik yüzeylerden geçerken kırılması ve yansıması. Güneş alan bir balkonda hareket eden su dolu şişeler, çevreye farklı açılardan ışık yansımaları oluşturabiliyor.

Özellikle şişenin rüzgarla hafifçe sallanması, bu yansımaların sürekli aynı noktada kalmamasına neden oluyor. Bu hareketli ışıkların güvercinleri ve bazı kuşları rahatsız ederek balkona konmalarını caydırabileceği düşünülüyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Pet şişe yönteminin her balkonda ve her kuş türünde kesin sonuç vereceğini söylemek mümkün değil. Kuşların davranışları ortama göre değişebildiği gibi, zaman içerisinde görsel uyaranlara alışmaları da mümkün.

Güvercinler balkonları yalnızca dinlenmek için değil, uygun bulduklarında yuva yapmak için de kullanabiliyor

Güvercinler balkonları yalnızca dinlenmek için değil, uygun bulduklarında yuva yapmak için de kullanabiliyor

Bu durum balkon zemininin kirlenmesine, kötü kokuya ve özellikle çamaşırların ya da balkon bitkilerinin zarar görmesine yol açabiliyor.

Suyu doldurulmuş pet şişeler ise herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan denenebilecek basit bir yöntem olarak öne çıkıyor. Üstelik evde bulunan boş bir şişenin yeniden kullanılması, yöntemi neredeyse maliyetsiz hale getiriyor.

Her Balkon İçin Garanti Çözüm Değil

Pet şişelerin kuşları uzaklaştırdığına ilişkin yöntem, özellikle güneş alan balkonlarda daha sık öneriliyor. Bununla birlikte, uygulamanın bilimsel olarak her koşulda etkili ve kalıcı bir kuş kovucu olduğu söylenemez.

Kuşların balkona düzenli olarak yuva yaptığı durumlarda yalnızca ışık yansımalarına güvenmek yerine, balkonun kuşların erişebileceği noktalarını fiziksel olarak kapatmak gibi daha güvenilir ve hayvanlara zarar vermeyen yöntemler tercih edilebilir.

Yani komşunuzun balkona pet şişe asmasının ardında gerçekten bir mantık var. Fakat o şişeyi gören her güvercinin korkup kaçacağını düşünmek de biraz fazla iyimser olur.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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