Balkona İçi Su Dolu Pet Şişe Asmanın Nedeni Bakın Neymiş
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Kaynak: https://www.mariefrance.fr/vie-pratiq...
Balkonlarda asılı duran içi su dolu pet şişeler ilk bakışta tuhaf bir görüntü oluşturabiliyor. Ancak bu şişeler dekorasyon için değil, özellikle güvercinleri balkondan uzak tutmak amacıyla kullanılıyor. Peki su dolu bir pet şişe kuşları neden rahatsız ediyor ve bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?
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Balkonlarda ya da teraslarda ipe asılmış, içi su dolu pet şişelere denk geldiyseniz, bunun basit bir alışkanlık olduğunu düşünmüş olabilirsiniz.
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Güvercinler balkonları yalnızca dinlenmek için değil, uygun bulduklarında yuva yapmak için de kullanabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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