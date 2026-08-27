Balkona İçi Su Dolu Pet Şişe Asmanın Nedeni Bakın Neymiş

Bu durum balkon zemininin kirlenmesine, kötü kokuya ve özellikle çamaşırların ya da balkon bitkilerinin zarar görmesine yol açabiliyor.

Suyu doldurulmuş pet şişeler ise herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan denenebilecek basit bir yöntem olarak öne çıkıyor. Üstelik evde bulunan boş bir şişenin yeniden kullanılması, yöntemi neredeyse maliyetsiz hale getiriyor.

Her Balkon İçin Garanti Çözüm Değil

Pet şişelerin kuşları uzaklaştırdığına ilişkin yöntem, özellikle güneş alan balkonlarda daha sık öneriliyor. Bununla birlikte, uygulamanın bilimsel olarak her koşulda etkili ve kalıcı bir kuş kovucu olduğu söylenemez.

Kuşların balkona düzenli olarak yuva yaptığı durumlarda yalnızca ışık yansımalarına güvenmek yerine, balkonun kuşların erişebileceği noktalarını fiziksel olarak kapatmak gibi daha güvenilir ve hayvanlara zarar vermeyen yöntemler tercih edilebilir.

Yani komşunuzun balkona pet şişe asmasının ardında gerçekten bir mantık var. Fakat o şişeyi gören her güvercinin korkup kaçacağını düşünmek de biraz fazla iyimser olur.