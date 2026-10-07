Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in Babası İlk Kez Konuştu: Kızının Ölmeden Önceki Son Sözü Yürek Burktu!
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani ölümünün üzerinden yaklaşık dört ay geçti ama ailesinin acısı ilk günkü kadar taze. Babası Vural İrtem, kızının vefatından bu yana ilk kez kameraların karşısına geçti ve ATV Haber'e konuştu. Yanında eşi Nuriye İrtem de vardı. Acılı çiftin anlattıkları, Ece'nin son günlerine dair tüyleri diken diken eden detaylar içeriyor.
Kaynak: ATV Haber
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem, 35. yaş gününün hemen ertesinde hayatını kaybetmişti.
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Ece İrtem'in babası Vural İrtem, aylar sonra konuştu ve kızının ölmeden bir gün önce söylediği sözü ilk kez anlattı.
Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem de kızının kendisine sorduğu yürek burkan soruyu anlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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