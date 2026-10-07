Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in Babası İlk Kez Konuştu: Kızının Ölmeden Önceki Son Sözü Yürek Burktu!

Kızını kendi evinde kaybeden Nuriye İrtem için en zoru, sabahları Ece'nin yokluğuyla yüzleşmek. 'Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu' sözleri bunu çok net anlatıyor. Annenin aklından çıkmayan bir an daha var. Ece bir gün ona bakıp 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' diye sormuş. Acılı anneye göre bu soru tesadüf değildi: 'Demek ki içine doğmuş bir şeyler.'