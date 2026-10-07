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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in Babası İlk Kez Konuştu: Kızının Ölmeden Önceki Son Sözü Yürek Burktu!

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in Babası İlk Kez Konuştu: Kızının Ölmeden Önceki Son Sözü Yürek Burktu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 07:16
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in ani ölümünün üzerinden yaklaşık dört ay geçti ama ailesinin acısı ilk günkü kadar taze. Babası Vural İrtem, kızının vefatından bu yana ilk kez kameraların karşısına geçti ve ATV Haber'e konuştu. Yanında eşi Nuriye İrtem de vardı. Acılı çiftin anlattıkları, Ece'nin son günlerine dair tüyleri diken diken eden detaylar içeriyor.

Kaynak: ATV Haber

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem, 35. yaş gününün hemen ertesinde hayatını kaybetmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem, 35. yaş gününün hemen ertesinde hayatını kaybetmişti.

Ece İrtem'i son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde, Işıl karakteriyle izlemiştik. Opera ve şan eğitimi alan, sahneye tiyatroyla adım atan genç oyuncu; Payitaht Abdülhamid'den Yeni Gelin'e, Mahkum'dan O Hayat Benim'e uzanan pek çok projede rol aldı. 15 Haziran 2026'da Kadıköy'deki evinde hayatını kaybettiğinde sevenleri büyük bir şok yaşadı. İlk günlerde kalp krizinden söz edildi ama Ece İrtem'in ölüm nedeni Adli Tıp raporu kayıtlarına alkol zehirlenmesi olarak geçti.

Ece İrtem'in babası Vural İrtem, aylar sonra konuştu ve kızının ölmeden bir gün önce söylediği sözü ilk kez anlattı.

Ece İrtem'in babası Vural İrtem, aylar sonra konuştu ve kızının ölmeden bir gün önce söylediği sözü ilk kez anlattı.

Emekli savcı Vural İrtem'in anlattıkları dinleyenlerin boğazını düğümledi. Ece, vefatından bir gün önce babasına dönüp 'Biliyor musun, sen ölmeyeceksin. Beni toprağa sen koyacaksın' demiş. Baba İrtem o anki tepkisini de saklamadı: 'Çıldırdım. Kızım ne diyorsun?' Bir gün sonra yaşanan kayıp, bu konuşmayı babasının hafızasına kazıdı. Vural İrtem, kızının yarım kalan hayalini de anlattı: 'En büyük hayali bana bir yat almaktı. Ben ondan bir şey istemiyordum. Varlığı yeterdi, nefesi yeterdi.' Kızının inancına da ayrıca değindi; Ece'nin Allah'a ve kadere çok inandığını söyledi.

Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem de kızının kendisine sorduğu yürek burkan soruyu anlattı.

Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem de kızının kendisine sorduğu yürek burkan soruyu anlattı.

Kızını kendi evinde kaybeden Nuriye İrtem için en zoru, sabahları Ece'nin yokluğuyla yüzleşmek. 'Ece, kahvaltıda ne hazırlayayım diyecektim ama Ece yoktu. Bir anda elimden kaydı gitti, melek oldu' sözleri bunu çok net anlatıyor. Annenin aklından çıkmayan bir an daha var. Ece bir gün ona bakıp 'Anne, ben öldüğümde sen bu evde mutlu yaşar mısın?' diye sormuş. Acılı anneye göre bu soru tesadüf değildi: 'Demek ki içine doğmuş bir şeyler.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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