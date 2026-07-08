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Oyuncu Ece İrtem'in Kesin Ölüm Sebebi Belli Oldu!

Oyuncu Ece İrtem'in Kesin Ölüm Sebebi Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.07.2026 - 18:49
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15 Haziran'da 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm sebebi belli oldu. İlk etapta kalp krizi geçirdiği açıklanan genç oyuncunun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı. Peki Ece İrtem neden öldü? İşte CNN Türk'ün paylaştığı rapordaki dikkat çeken detaylar...

Kaynak: CNN Türk

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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği genç oyuncular arasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Ece İrtem'di.

Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği genç oyuncular arasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Ece İrtem'di.

Kariyeri boyunca Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Kertenkele, Kaçın Kurası, Bay Yanlış ve Mahkum gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu, birbirinden farklı karakterlere hayat vererek dikkat çekti. 

Ancak onu milyonlarca izleyiciyle buluşturan ve kariyerinde bambaşka bir sayfa açan proje hiç kuşkusuz Kızılcık Şerbetioldu. Dizinin son döneminde kadroya dahil olan ve canlandırdığı Işıl karakteriyle kısa sürede hikayenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ece İrtem, başarılı performansıyla hem sosyal medyada hem de televizyon izleyicisi nezdinde büyük beğeni toplamıştı. 

Henüz kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken gelen acı haber ise yalnızca sevenlerini değil, sanat camiasını da derinden sarstı.

Ece İrtem'den gelen vefat haberi, 15 Haziran'da magazin ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Ece İrtem'den gelen vefat haberi, 15 Haziran'da magazin ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Henüz 35 yaşındaki oyuncunun, İstanbul Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdiği açıklanırken ilk bilgiler ölüm nedeninin kalp krizi olduğu yönündeydi. Yapılan ilk değerlendirmelerde genç oyuncunun evinde fenalaştığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmiş, kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemenin ardından netleşeceği duyurulmuştu. 

Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in olay sırasında evde bulunduğu öğrenilirken, güvenlik kamerası görüntülerinde oyuncunun ölümünden yalnızca saatler önce annesiyle birlikte eve döndüğü görülmüştü. Görüntülerde Ece İrtem'in bir rahatsızlığı varmış gibi gözüken hali endişe uyandırmıştı.

Ece İrtem'in vefatından yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlamış olması ise yürek burkan bir başka detaydı. İlk açıklamalarda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edilse de, gözler kesin sonucun açıklanacağı Adli Tıp raporuna çevrilmişti.

Aradan geçen haftaların ardından Ece İrtem'in ölümüne ilişkin beklenen Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

Aradan geçen haftaların ardından Ece İrtem'in ölümüne ilişkin beklenen Adli Tıp incelemesi tamamlandı.

CNN Türk'ün geçtiğimiz saatlerde paylaştığı habere göre, genç oyuncunun ölüm nedenine ilişkin kesin rapor hazırlandı. Haberde yer alan bilgilere göre, ilk etapta kamuoyuyla paylaşılan ön değerlendirmelerin ardından yürütülen ayrıntılı inceleme sonucunda Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi. 15 Haziran'da yaşamını yitiren oyuncunun ölümüne ilişkin en çok merak edilen soru da resmi raporla birlikte yanıt bulmuş oldu. 

İlk günlerde ölümün kalp krizi sonucu gerçekleştiği yönündeki değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmış, kesin sonucun ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesinin ardından açıklanacağı belirtilmişti. Son raporla birlikte olayın adli boyutuna ilişkin belirsizlik de büyük ölçüde ortadan kalktı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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