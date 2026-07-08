Oyuncu Ece İrtem'in Kesin Ölüm Sebebi Belli Oldu!
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Türk televizyonlarının son yıllarda yetiştirdiği genç oyuncular arasında adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Ece İrtem'di.
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Ece İrtem'den gelen vefat haberi, 15 Haziran'da magazin ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Aradan geçen haftaların ardından Ece İrtem'in ölümüne ilişkin beklenen Adli Tıp incelemesi tamamlandı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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