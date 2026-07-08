Oyuncu Ece İrtem'in Kesin Ölüm Sebebi Belli Oldu!

Kariyeri boyunca Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Kertenkele, Kaçın Kurası, Bay Yanlış ve Mahkum gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan oyuncu, birbirinden farklı karakterlere hayat vererek dikkat çekti.

Ancak onu milyonlarca izleyiciyle buluşturan ve kariyerinde bambaşka bir sayfa açan proje hiç kuşkusuz Kızılcık Şerbetioldu. Dizinin son döneminde kadroya dahil olan ve canlandırdığı Işıl karakteriyle kısa sürede hikayenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Ece İrtem, başarılı performansıyla hem sosyal medyada hem de televizyon izleyicisi nezdinde büyük beğeni toplamıştı.

Henüz kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken gelen acı haber ise yalnızca sevenlerini değil, sanat camiasını da derinden sarstı.