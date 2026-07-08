Zarafetin Yaşı Yok: 82 Yaşındaki Nebahat Çehre'nin Mayolu Pozları Olay Oldu!

Türk sanat dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Nebahat Çehre, daha genç yaşlarında katıldığı güzellik yarışmalarıyla dikkat çekerek sanat dünyasına adım attı. 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilmesiyle birlikte bambaşka bir yolculuğun kapıları aralanan usta isim, kısa süre içinde Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı; dönemin en büyük yıldızlarıyla kamera karşısına geçti ve güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettirdi.

Yıllar ilerledikçe yalnızca sinemanın değil televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. 'Haziran Gecesi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kara Para Aşk' gibi yapımlarla yeni kuşakların da sevgisini kazanan Nebahat Çehre, kuşkusuz kariyerinin en unutulmaz duraklarından birini ise 'Aşk-ı Memnu' ile yaşadı. Hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri yalnızca dizinin değil, Türk televizyon tarihinin de en ikonik kadın karakterlerinden biri haline geldi. Entrikaları, zekası, sivri dili, bitmek bilmeyen hırsı, şıklığı ve hafızalara kazınan replikleriyle Firdevs Hanım, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterlerden biri oldu.

Öyle ki bugün bile 'Aşk-ı Memnu' yeniden yayınlandığında sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri yine Firdevs Yöreoğlu oluyor. Kısacası Nebahat Çehre, yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, canlandırdığı karakterlerle de nesiller boyunca hafızalarda yer eden gerçek bir ekran efsanesi olmayı başardı.