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Zarafetin Yaşı Yok: 82 Yaşındaki Nebahat Çehre'nin Mayolu Pozları Olay Oldu!

Zarafetin Yaşı Yok: 82 Yaşındaki Nebahat Çehre'nin Mayolu Pozları Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.07.2026 - 17:33
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82 yaşındaki Nebahat Çehre, yaz sezonunu açar açmaz yine gündemin zirvesine yerleşti. Deniz kenarında mayosuyla görüntülenen usta oyuncu, fit fiziği ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Görenler bir kez daha aynı soruyu sormadan edemedi: 'Bu kadın hiç mi yaşlanmıyor?'

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Nebahat Çehre denince akla yalnızca başarılı bir oyuncu gelmiyor; zarafetin, asaletin ve yıllardır hiç eksilmeyen bir ekran ışığının adı geliyor.

Nebahat Çehre denince akla yalnızca başarılı bir oyuncu gelmiyor; zarafetin, asaletin ve yıllardır hiç eksilmeyen bir ekran ışığının adı geliyor.

Türk sanat dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olan Nebahat Çehre, daha genç yaşlarında katıldığı güzellik yarışmalarıyla dikkat çekerek sanat dünyasına adım attı. 1960 yılında Türkiye Güzeli seçilmesiyle birlikte bambaşka bir yolculuğun kapıları aralanan usta isim, kısa süre içinde Yeşilçam'ın en gözde kadın oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca sayısız filmde rol aldı; dönemin en büyük yıldızlarıyla kamera karşısına geçti ve güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. 

Yıllar ilerledikçe yalnızca sinemanın değil televizyon ekranlarının da vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. 'Haziran Gecesi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kara Para Aşk' gibi yapımlarla yeni kuşakların da sevgisini kazanan Nebahat Çehre, kuşkusuz kariyerinin en unutulmaz duraklarından birini ise 'Aşk-ı Memnu' ile yaşadı. Hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri yalnızca dizinin değil, Türk televizyon tarihinin de en ikonik kadın karakterlerinden biri haline geldi. Entrikaları, zekası, sivri dili, bitmek bilmeyen hırsı, şıklığı ve hafızalara kazınan replikleriyle Firdevs Hanım, yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterlerden biri oldu. 

Öyle ki bugün bile 'Aşk-ı Memnu' yeniden yayınlandığında sosyal medyada en çok konuşulan karakterlerden biri yine Firdevs Yöreoğlu oluyor. Kısacası Nebahat Çehre, yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, canlandırdığı karakterlerle de nesiller boyunca hafızalarda yer eden gerçek bir ekran efsanesi olmayı başardı.

Nebahat Çehre'nin oyunculuğu kadar, hatta zaman zaman oyunculuğunun bile önüne geçen bir başka özelliği daha var: Yıllara meydan okuyan güzelliği...

Nebahat Çehre'nin oyunculuğu kadar, hatta zaman zaman oyunculuğunun bile önüne geçen bir başka özelliği daha var: Yıllara meydan okuyan güzelliği...

Magazin gündemini az çok takip eden herkes bilir; Nebahat Çehre'nin adı geçtiğinde mutlaka güzelliğinden, zarafetinden ve hiç değişmeyen görüntüsünden de söz edilir. Çünkü aradan geçen onca yıla rağmen usta oyuncunun görüntüsündeki istikrar gerçekten şaşırtıcı. Öyle ki bugün 'Nebahat Çehre 82 yaşında' dediğinizde bunu ilk kez duyan pek çok kişi dönüp bir kez daha bakma ihtiyacı hissediyor. 

Sosyal medyada ne zaman yeni bir fotoğrafı paylaşılsa yorumların büyük bölümü birbirine benziyor: 'Bu kadın yaş almıyor', '82 olduğuna inanmıyorum', 'Gençlere taş çıkarıyor', 'Zaman ona uğramamış.' Üstelik yalnızca yüzündeki genç görünüm değil; fit fiziği, dimdik duruşu, zarif tavırları ve yıllardır hiç bozmadan sürdürdüğü şık tarzı da hayranlık uyandırıyor. Nebahat Çehre, yaş almanın güzelliği gölgeleyen değil, aksine bambaşka bir asalet kazandıran bir süreç olduğunu adeta tek başına kanıtlıyor. Yıllardır verdiği röportajlarda sağlıklı yaşamına, düzenine ve kendine gösterdiği özene dikkat çeken usta oyuncu, adeta 'iyi yaş almak' kavramının canlı örneklerinden biri olarak görülüyor. 

Hal böyle olunca da her yeni karesi, her davet stili ya da her sokak görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oluyor. Çünkü insanlar yıllardır aynı sorunun cevabını arıyor: 'Nebahat Çehre bunu nasıl başarıyor?' Görünen o ki bunun kesin cevabını kimse bilmiyor ama bir gerçek var; üzerinden on yıllar geçmesine rağmen o zarafetinden, o ışığından ve kendine has duruşundan hiçbir şey kaybetmedi.

İşte geçtiğimiz saatlerde objektiflere yansıyan yeni görüntüleri de yine tam olarak bu yüzden gündem olmayı başardı. Yaz sezonunu açan Nebahat Çehre, deniz kenarında görüntülendi.

İşte geçtiğimiz saatlerde objektiflere yansıyan yeni görüntüleri de yine tam olarak bu yüzden gündem olmayı başardı. Yaz sezonunu açan Nebahat Çehre, deniz kenarında görüntülendi.

Gazete Magazin'den Umut Ünver tarafından görüntülenen ve plajda mayosuyla objektiflere yansıyan usta oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Fotoğrafları görenler yine ilk olarak yaşını hatırlatıp ardından fiziğine övgüler yağdırdı. Pek çok kullanıcı, 82 yaşında böylesine fit görünmenin gerçekten takdire şayan olduğunu söylerken, kimileri de 'Yıllar Nebahat Çehre'yi pas geçmiş galiba' yorumunu yaptı. Açık konuşmak gerekirse buna şaşıran da pek olmadı. 

Hangi etkinlikte görüntülense zarafeti konuşuluyor, hangi davete katılsa şıklığı konuşuluyor, tatilde görüntülense bu kez de fit fiziği gündem oluyor. Bu yaz da tablo pek değişmedi. Mayolu pozlarıyla yine hayran bırakan usta oyuncu, yıllara meydan okumaya hız kesmeden devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Bizden de kocaman bir '41 kere maşallah' demek düşüyor!

Tabii işin bir de sosyal medyanın hiç bitmeyen mizah tarafı var. Biliyorsunuz, yıllardır Nebahat Çehre'nin hiç değişmeyen görüntüsünü uzun zamandır hayatında bir ilişki olmamasına bağlayan espriler de her fırsatta yeniden dolaşıma giriyor. Bu görüntülerin ardından da aynı yorumlar gecikmedi. 'Demek ki erkeksizlik kadına iyi geliyor', 'Sırrı buymuş' diyenler yine sosyal medyada kahkaha attırdı. 

Elbette işin şakası bir yana; Nebahat Çehre'nin bugün hala böylesine hayranlık uyandırmasının ardında büyük ihtimalle yıllardır sürdürdüğü disiplinli yaşamı, kendine gösterdiği özen ve en önemlisi de hiç kaybetmediği zarafeti yatıyor. Ama kabul edelim... Sosyal medyanın bu eğlenceli teorisi de her yaz yeniden gündeme gelmeyi başarıyor. Biz ise her yeni karesinde aynı şeyi söylemeden edemiyoruz: Zarafetin gerçekten yaşı yokmuş. Nebahat Çehre de bunun yaşayan en güzel kanıtlarından biri olmaya yıllardır olduğu gibi bugün de devam ediyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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