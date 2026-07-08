Zarafetin Yaşı Yok: 82 Yaşındaki Nebahat Çehre'nin Mayolu Pozları Olay Oldu!
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82 yaşındaki Nebahat Çehre, yaz sezonunu açar açmaz yine gündemin zirvesine yerleşti. Deniz kenarında mayosuyla görüntülenen usta oyuncu, fit fiziği ve yıllara meydan okuyan zarafetiyle sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Görenler bir kez daha aynı soruyu sormadan edemedi: 'Bu kadın hiç mi yaşlanmıyor?'
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Nebahat Çehre denince akla yalnızca başarılı bir oyuncu gelmiyor; zarafetin, asaletin ve yıllardır hiç eksilmeyen bir ekran ışığının adı geliyor.
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Nebahat Çehre'nin oyunculuğu kadar, hatta zaman zaman oyunculuğunun bile önüne geçen bir başka özelliği daha var: Yıllara meydan okuyan güzelliği...
İşte geçtiğimiz saatlerde objektiflere yansıyan yeni görüntüleri de yine tam olarak bu yüzden gündem olmayı başardı. Yaz sezonunu açan Nebahat Çehre, deniz kenarında görüntülendi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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