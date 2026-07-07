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Kapılarını İlk Kez Açtı: Ali Koç ve Eşi Nevbahar Koç'un Boğaz'daki Yalısı Göz Kamaştırdı!

Kapılarını İlk Kez Açtı: Ali Koç ve Eşi Nevbahar Koç'un Boğaz'daki Yalısı Göz Kamaştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.07.2026 - 19:45
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yıllardır merak edilen Boğaz'daki tarihi yalılarının kapılarını ilk kez bu kadar detaylı şekilde açtı. Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a evini gezdiren Koç, hem yalının dikkat çeken dekorasyonunu hem de Ali Koç için taşıdığı manevi değeri anlattı. Nuri Paşa Yalısı'nın birbirinden etkileyici detayları ise görenleri adeta büyüledi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil, yıllardır spor ve iş dünyasındaki aktif rolüyle de adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil, yıllardır spor ve iş dünyasındaki aktif rolüyle de adından söz ettiriyor.

Rahmi Koç ile Çiğdem Simavi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Ali Koç, eğitimini İngiltere ve ABD'de tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine uluslararası şirketlerde başladı. Daha sonra aile şirketi Koç Holding bünyesine katılan Koç, yıllar içinde grubun en önemli yöneticilerinden biri haline geldi. Bugün otomotivden enerjiye, finansa, dayanıklı tüketime ve teknolojiye kadar Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Koç Holding'in yönetiminde aktif rol üstlenen Ali Koç, iş dünyasının en etkili isimleri arasında gösteriliyor.

Onu milyonlarca kişinin yakından tanımasını sağlayan gelişme ise hiç kuşkusuz Fenerbahçe Başkanlığı oldu. Uzun yıllar kulüpte yöneticilik yapan Ali Koç, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı seçildi. Yaklaşık yedi yıl boyunca görevde kalan Koç; yaptığı yüksek bütçeli transferler, kulübün mali yapısını güçlendirmeye yönelik projeleri, tesis yatırımları ve zaman zaman büyük tartışmalara neden olan açıklamalarıyla Türk futbolunun en çok konuşulan figürlerinden biri oldu. Şampiyonluk hasretini sona erdirememesi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Ali Koç, 2025 yılında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'a karşı seçimi kaybederek başkanlık görevine veda etti. Böylece 2018'de başlayan Fenerbahçe başkanlığı serüveni yedi yılın ardından sona ermiş oldu.

Elbette Ali Koç'un gündeme geldiği tek konu iş ya da futbol olmadı. Ünlü iş insanı, 2005 yılında Nevbahar Demirağ ile hayatını birleştirdi ve çift, o günden bu yana cemiyet hayatının en dikkat çeken evliliklerinden birini sürdürüyor. Göz önünde olmalarına rağmen özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ikilinin Rahmi ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor. Magazin sayfalarına sık sık yansımasalar da davetlerde verdikleri pozlar ve örnek gösterilen evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.

Ailenin en zarif isimlerinden biri olarak gösterilen Nevbahar Koç ise cemiyet hayatının stil ikonlarından biri. İş insanı Mehmet Demirağ'ın kızı olan Nevbahar Koç; yıllardır sanat, tasarım ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınıyor. Katıldığı davetlerdeki sade ama kusursuz şıklığı, zarif tavırları ve göz önünde olmayı tercih etmeyen yaşam tarzıyla Türkiye'nin en seçkin isimleri arasında anılıyor. Güzelliği kadar sanat tutkusu ve dekorasyona olan ilgisiyle de dikkat çeken Nevbahar Koç'un yıllardır en çok merak edilen konularından biri ise Boğaz'ın en ikonik yapılarından biri olan tarihi yalıdaki yaşamıydı. 

Şimdi ise ilk kez bu kadar geniş kapsamlı şekilde evinin kapılarını açarak merak edilen o yaşamı herkesle paylaşmış oldu.

Yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nevbahar Koç, bu kez herkesi şaşırtan bir adım attı.

Yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nevbahar Koç, bu kez herkesi şaşırtan bir adım attı.

Ünlü iş insanı Ali Koç'un eşi, dünyanın en tanınmış iç mimarlarından Martyn Lawrence Bullard'ın hazırlayıp sunduğu program için Boğaz'daki tarihi yalılarının kapılarını ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde açtı. Bugüne kadar yalnızca davetlerden ya da uzaktan çekilen karelerden gördüğümüz yalı, bu kez odalarından dekorasyon detaylarına kadar tüm ihtişamıyla ekranlara taşındı.

İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından biri olan Nuri Paşa Yalısı, Osmanlı'nın son döneminde inşa edilen tarihi yapılar arasında yer alıyor. Uzun yıllara yayılan köklü geçmişiyle dikkat çeken yalı, klasik Osmanlı mimarisini günümüz yaşam anlayışıyla buluşturan ender örneklerden biri olarak gösteriliyor. Ahşap işçiliği, yüksek tavanları, Boğaz'a açılan geniş pencereleri ve tarihi dokusunu büyük ölçüde koruyan mimarisiyle adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıyan yapı, yıllardır Koç ailesinin en özel adreslerinden biri olarak biliniyor.

Programa adımını attığı ilk andan itibaren hayranlığını gizleyemeyen Martyn Lawrence Bullard da yalı için övgü dolu ifadeler kullandı. Dünyanın dört bir yanında sayısız lüks malikane ve tarihi yapı tasarlayan ünlü iç mimar, Boğaz manzarasına karşı konumlanan bu evi, 'Büyük bir metropolde yaşayabileceğiniz en etkileyici ve en kıskanılacak evlerden biri.' sözleriyle anlattı.

Program boyunca yalnızca evi değil, Nevbahar Koç'u da anlatan Bullard'ın paylaştığı bir detay ise birçok kişi için sürpriz oldu. Meğer ikilinin dostluğu yıllar öncesine dayanıyormuş. Ünlü tasarımcı, Nevbahar Koç'un henüz evlenmeden önce, 20'li yaşlarında Los Angeles'ta bir dönem kendi ekibinde çalıştığını anlattı. Tasarım anlayışını, mekan kurgusunu ve dekorasyona dair bakış açısını o yıllarda birlikte geliştirdiklerini söyleyen Bullard, eski çalışma arkadaşının bugün Türkiye'nin en önemli hayırseverlerinden biri haline gelmesinden büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Başarılı bir anne, sanat destekçisi ve sosyal sorumluluk projelerinin önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Bullard'ın sözleri, Nevbahar Koç'un bugüne kadar pek bilinmeyen yönlerini de ortaya çıkarmış oldu.

Programın en dikkat çeken bölümü ise hiç kuşkusuz Nevbahar Koç'un yalının hikayesini kendi ağzından anlattığı anlardı.

Programın en dikkat çeken bölümü ise hiç kuşkusuz Nevbahar Koç'un yalının hikayesini kendi ağzından anlattığı anlardı.

Martyn Lawrence Bullard'ın övgü dolu sözlerine teşekkür eden Koç, tasarım eğitiminin hayatındaki en büyük kazanımlardan biri olduğunu söyledi. Dekorasyonun yalnızca estetikten ibaret olmadığını, ciddi bir denge ve matematik gerektirdiğini anlatan Nevbahar Koç, tarihi bir yapıyı yaşanabilir hale getirmenin düşündüğünden çok daha zor olduğunu da samimi bir dille dile getirdi.

Geleneksel Osmanlı yalılarının kendine özgü planının dekorasyon sürecini epey zorlaştırdığını söyleyen Koç, yapının büyük bir ana salon ve ona açılan daha küçük odalardan oluştuğunu, bu nedenle hem tarihi dokuya sadık kalıp hem de modern bir yaşam alanı oluşturabilmek için uzun yıllar emek verdiklerini anlattı. Anlattıkları kadar ekranlara yansıyan detaylar da izleyenleri etkiledi. Özellikle salonun en dikkat çeken köşesinde yer alan ve Ali Koç ile Nevbahar Koç'u resmettiği düşünülen büyük tablo, sosyal medyada en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Nevbahar Koç'un anlattıkları arasında belki de en duygusal bölüm ise yalının aileleri için taşıdığı manevi anlamdı. Bugün iki oğullarıyla birlikte yaşadıkları bu tarihi evin yalnızca gösterişli bir Boğaz yalısından ibaret olmadığını söyleyen Koç, buranın gerçek anlamda bir aile yuvası olduğunu vurguladı. Hatta Ali Koç'un çocukluğunu da bu evde geçirdiğini, yalının yıllar önce Rahmi Koç tarafından kendilerine emanet edildiğini anlattı. Evi devraldıktan sonra yapılan tüm yenileme çalışmalarında tarihi dokuyu korumaya büyük özen gösterdiklerini belirten Nevbahar Koç, modern dokunuşlar eklerken yapının ruhunu kaybetmemesi için titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Bir yandan Boğaz'ın büyüleyici manzarası, diğer yandan sanat eserleriyle dolu odaları, tarihi dokusu ve ince düşünülmüş dekorasyon detaylarıyla Nuri Paşa Yalısı ilk kez bu kadar yakından görüntülenmiş oldu. Yıllardır cemiyet hayatının en merak edilen evlerinden biri olarak gösterilen yalı, Nevbahar Koç'un samimi anlatımı sayesinde sadece ihtişamıyla değil, taşıdığı aile hikayesiyle de dikkat çekti. Bunca yıl kameralardan uzak tutulan bu özel yaşam alanının kapılarının ilk kez böylesine geniş şekilde açılması ise sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyenlerin büyük bölümü 'Boğaz'ın en güzel yalılarından biri' yorumunu yapmadan edemedi.

İşte evin tüm detayları:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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