Kapılarını İlk Kez Açtı: Ali Koç ve Eşi Nevbahar Koç'un Boğaz'daki Yalısı Göz Kamaştırdı!

Rahmi Koç ile Çiğdem Simavi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Ali Koç, eğitimini İngiltere ve ABD'de tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine uluslararası şirketlerde başladı. Daha sonra aile şirketi Koç Holding bünyesine katılan Koç, yıllar içinde grubun en önemli yöneticilerinden biri haline geldi. Bugün otomotivden enerjiye, finansa, dayanıklı tüketime ve teknolojiye kadar Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Koç Holding'in yönetiminde aktif rol üstlenen Ali Koç, iş dünyasının en etkili isimleri arasında gösteriliyor.

Onu milyonlarca kişinin yakından tanımasını sağlayan gelişme ise hiç kuşkusuz Fenerbahçe Başkanlığı oldu. Uzun yıllar kulüpte yöneticilik yapan Ali Koç, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı seçildi. Yaklaşık yedi yıl boyunca görevde kalan Koç; yaptığı yüksek bütçeli transferler, kulübün mali yapısını güçlendirmeye yönelik projeleri, tesis yatırımları ve zaman zaman büyük tartışmalara neden olan açıklamalarıyla Türk futbolunun en çok konuşulan figürlerinden biri oldu. Şampiyonluk hasretini sona erdirememesi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Ali Koç, 2025 yılında yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'a karşı seçimi kaybederek başkanlık görevine veda etti. Böylece 2018'de başlayan Fenerbahçe başkanlığı serüveni yedi yılın ardından sona ermiş oldu.

Elbette Ali Koç'un gündeme geldiği tek konu iş ya da futbol olmadı. Ünlü iş insanı, 2005 yılında Nevbahar Demirağ ile hayatını birleştirdi ve çift, o günden bu yana cemiyet hayatının en dikkat çeken evliliklerinden birini sürdürüyor. Göz önünde olmalarına rağmen özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ikilinin Rahmi ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor. Magazin sayfalarına sık sık yansımasalar da davetlerde verdikleri pozlar ve örnek gösterilen evlilikleriyle yıllardır ilgi odağı olmaya devam ediyorlar.

Ailenin en zarif isimlerinden biri olarak gösterilen Nevbahar Koç ise cemiyet hayatının stil ikonlarından biri. İş insanı Mehmet Demirağ'ın kızı olan Nevbahar Koç; yıllardır sanat, tasarım ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle tanınıyor. Katıldığı davetlerdeki sade ama kusursuz şıklığı, zarif tavırları ve göz önünde olmayı tercih etmeyen yaşam tarzıyla Türkiye'nin en seçkin isimleri arasında anılıyor. Güzelliği kadar sanat tutkusu ve dekorasyona olan ilgisiyle de dikkat çeken Nevbahar Koç'un yıllardır en çok merak edilen konularından biri ise Boğaz'ın en ikonik yapılarından biri olan tarihi yalıdaki yaşamıydı.

Şimdi ise ilk kez bu kadar geniş kapsamlı şekilde evinin kapılarını açarak merak edilen o yaşamı herkesle paylaşmış oldu.