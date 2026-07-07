Kapılarını İlk Kez Açtı: Ali Koç ve Eşi Nevbahar Koç'un Boğaz'daki Yalısı Göz Kamaştırdı!
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Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yıllardır merak edilen Boğaz'daki tarihi yalılarının kapılarını ilk kez bu kadar detaylı şekilde açtı. Dünyaca ünlü iç mimar Martyn Lawrence Bullard'a evini gezdiren Koç, hem yalının dikkat çeken dekorasyonunu hem de Ali Koç için taşıdığı manevi değeri anlattı. Nuri Paşa Yalısı'nın birbirinden etkileyici detayları ise görenleri adeta büyüledi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin en tanınan iş insanlarından biri olan Ali Koç, yalnızca Koç Holding'in üçüncü kuşak temsilcilerinden biri olmasıyla değil, yıllardır spor ve iş dünyasındaki aktif rolüyle de adından söz ettiriyor.
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Yıllardır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Nevbahar Koç, bu kez herkesi şaşırtan bir adım attı.
Programın en dikkat çeken bölümü ise hiç kuşkusuz Nevbahar Koç'un yalının hikayesini kendi ağzından anlattığı anlardı.
İşte evin tüm detayları:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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