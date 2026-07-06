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Gözümüzün Önünde Büyüdüler: Gülben Ergen Delikanlı Oğulları Atlas, Ares ve Güney'in Son Halini Paylaştı!

Gözümüzün Önünde Büyüdüler: Gülben Ergen Delikanlı Oğulları Atlas, Ares ve Güney'in Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2026 - 23:23
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Yıllardır oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Gülben Ergen, bu kez TikTok paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Atlas, Ares ve Güney'le kamera karşısına geçen ünlü sanatçının delikanlı olan oğulları hem yakışıklılıklarıyla hem de annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen isimlerini saysak, o listenin en üst sıralarında hiç şüphesiz Gülben Ergen yer alır.

Türk magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen isimlerini saysak, o listenin en üst sıralarında hiç şüphesiz Gülben Ergen yer alır.

Kariyerine henüz genç yaşlarda mankenlik yaparak başlayan Ergen, 1987 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ilk kez geniş kitlelerin dikkatini çekti. O dönem güzelliğiyle konuşulan isimlerden biri olsa da onu kalıcı yapan şey yalnızca ekran yüzü olması değildi. Kısa süre içinde oyunculuğa yönelen Gülben Ergen, birçok dizi ve sinema filminde rol alarak ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

90'lı yılların sonundan itibaren ise rotasını müziğe çeviren başarılı sanatçı, asıl büyük çıkışını peş peşe çıkardığı albümlerle yaptı. 'Uçacaksın', 'Kandıramazsın Beni', 'Yalnızlık', 'Aşksın Sen', 'Bay Doğru', 'Sürpriz', 'Tesadüf' ve daha birçok şarkısıyla yıllarca radyolardan ve televizyonlardan eksik olmadı. Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak bağ sayesinde yalnızca pop müziğin değil, Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri haline geldi.

Elbette Gülben Ergen'i yalnızca müzik kariyeriyle anlatmak mümkün değil. Yıllar boyunca sunduğu televizyon programları, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, kurduğu vakıf çalışmaları ve ekran önündeki samimi tavrıyla da adından söz ettiren Gülben Ergen, bir yandan konserden konsere koşarken diğer yandan anneliği, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hakkında çıkan haberler, yaptığı çıkışlar, zaman zaman yaşadığı polemikler ve sosyal medya paylaşımları derken Gülben Ergen, yıllardır magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmayı başararak tarihe geçti.

Gülben Ergen'in kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin basınının en yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Gülben Ergen'in kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin basınının en yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Ancak onun aşk hayatı denildiğinde hafızalarda ilk canlanan isim hiç kuşkusuz Anadolu Ateşi'nin kurucusu Mustafa Erdoğan oluyor. Ünlü sanatçı ile Mustafa Erdoğan, uzun süren birlikteliklerinin ardından 2004 yılında dünyaevine girdi. Dönemin en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan çift, magazin dünyasının örnek ailelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Mutlu evlilikleri sırasında ailelerini peş peşe gelen çocuklarıyla büyüttüler. Çiftin ilk oğulları Atlas, 2007 yılında dünyaya geldi. Ardından 2009 yılında ikiz oğulları Ares ve Güney doğdu. Böylece Gülben Ergen, kısa süre içinde üç erkek çocuk annesi olmanın heyecanını yaşadı. Kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçirirken anneliği her zaman ön planda tutan Ergen, oğullarını mümkün olduğunca kameralardan uzak büyütmeye özen gösterdi.

Ne var ki yıllar içinde evliliklerinde yaşanan sorunlar magazin gündemine yansımaya başladı ve çift, 2012 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma haberleri o dönem büyük yankı uyandırsa da Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan, ayrılık sonrası sergiledikleri olgun tavırla takdir topladı. İkili, çocuklarının mutluluğunu her şeyin önüne koyarak iletişimlerini sürdürdü. Doğum günlerinde, mezuniyetlerde, özel günlerde ve aile organizasyonlarında sık sık bir araya gelen eski eşler, örnek ebeveynlikleriyle yıllardır övgü topluyor.

Gülben Ergen'in sosyal medya hesaplarını takip edenler, Atlas, Ares ve Güney'i zaman zaman annelerinin paylaşımlarında görmeye alışık. Ancak üç kardeşi aynı karede düzenli olarak görmek pek mümkün olmuyor. Özellikle çocuklar büyüdükçe kendi hayatlarına yönelmeye başlayınca Gülben Ergen de onları daha çok özel günlerde paylaşmayı tercih etmeye başladı.

Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde TikTok hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla bu kez oğullarını gündeme taşıdı.

Annesiyle birlikte kamera karşısına geçen üç kardeşin son hali kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir zamanlar annelerinin kucağında gördüğümüz çocuklar artık genç delikanlılara dönüşmüş durumda.

2026 yılı itibarıyla Atlas 19 yaşında, ikiz kardeşler Ares ve Güney ise 17 yaşında. Gülben Ergen'in paylaştığı videoda üç kardeşin de oldukça uzadığı, yüz hatlarının belirginleştiği ve çocukluk hallerinden eser kalmadığı dikkat çekti. Takipçilerin en çok konuştuğu detay ise kardeşlerin birbirlerine olan benzerliği kadar anneleri Gülben Ergen'i andıran yüz ifadeleri oldu.

Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları peş peşe yorumlar yaptı. 'Daha dün küçücük çocuklardı', 'Zaman nasıl geçti anlamadık', 'Üçü de annelerinin kopyası olmuş', 'Yakışıklılık genetikmiş' ve 'Gözümüzün önünde büyüdüler' yorumları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Özellikle Atlas'ın artık yetişkin görünümü ve Ares ile Güney'in çocukluklarından tamamen sıyrılmış halleri takipçileri şaşırtan detaylar arasında yer aldı.

Videoda üç kardeşin anneleriyle kurduğu samimi ilişki de dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır oğullarını göz önünde büyütmek yerine onları mümkün olduğunca normal bir hayatın içinde yetiştirmeye çalışan Gülben Ergen'in, bugün geldiği noktada üç delikanlıyla verdiği pozlar birçok takipçisine duygusal anlar yaşattı. Özellikle uzun yıllardır Gülben Ergen'i takip eden kullanıcılar, Atlas'ın doğumundan bugüne kadar geçen zamanı hatırlatarak 'Kendimizi yaşlanmış hissettik' yorumları yapmayı ihmal etmedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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