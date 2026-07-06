Gözümüzün Önünde Büyüdüler: Gülben Ergen Delikanlı Oğulları Atlas, Ares ve Güney'in Son Halini Paylaştı!

Kariyerine henüz genç yaşlarda mankenlik yaparak başlayan Ergen, 1987 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla ilk kez geniş kitlelerin dikkatini çekti. O dönem güzelliğiyle konuşulan isimlerden biri olsa da onu kalıcı yapan şey yalnızca ekran yüzü olması değildi. Kısa süre içinde oyunculuğa yönelen Gülben Ergen, birçok dizi ve sinema filminde rol alarak ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

90'lı yılların sonundan itibaren ise rotasını müziğe çeviren başarılı sanatçı, asıl büyük çıkışını peş peşe çıkardığı albümlerle yaptı. 'Uçacaksın', 'Kandıramazsın Beni', 'Yalnızlık', 'Aşksın Sen', 'Bay Doğru', 'Sürpriz', 'Tesadüf' ve daha birçok şarkısıyla yıllarca radyolardan ve televizyonlardan eksik olmadı. Sahnedeki enerjisi, güçlü yorumu ve dinleyicisiyle kurduğu sıcak bağ sayesinde yalnızca pop müziğin değil, Türkiye'nin en sevilen kadın sanatçılarından biri haline geldi.

Elbette Gülben Ergen'i yalnızca müzik kariyeriyle anlatmak mümkün değil. Yıllar boyunca sunduğu televizyon programları, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri, kurduğu vakıf çalışmaları ve ekran önündeki samimi tavrıyla da adından söz ettiren Gülben Ergen, bir yandan konserden konsere koşarken diğer yandan anneliği, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Hakkında çıkan haberler, yaptığı çıkışlar, zaman zaman yaşadığı polemikler ve sosyal medya paylaşımları derken Gülben Ergen, yıllardır magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri olmayı başararak tarihe geçti.