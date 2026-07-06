Gözümüzün Önünde Büyüdüler: Gülben Ergen Delikanlı Oğulları Atlas, Ares ve Güney'in Son Halini Paylaştı!
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Yıllardır oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Gülben Ergen, bu kez TikTok paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Atlas, Ares ve Güney'le kamera karşısına geçen ünlü sanatçının delikanlı olan oğulları hem yakışıklılıklarıyla hem de annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazin dünyasının yıllardır gündemden düşmeyen isimlerini saysak, o listenin en üst sıralarında hiç şüphesiz Gülben Ergen yer alır.
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Gülben Ergen'in kariyeri kadar özel hayatı da yıllardır magazin basınının en yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.
Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde TikTok hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla bu kez oğullarını gündeme taşıdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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