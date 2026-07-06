İmaj Yenileyen Çakal'ın Yabancı Modelle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
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Yeni saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Çakal'ın bu kez de gönlünü yabancı bir modele kaptırdığı iddia edildi. Helene Isen'le aşk yaşadığı öne sürülen genç rapçinin yeni imajı kadar, doğal güzelliğiyle dikkat çeken model de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gerçek adı Emirhan Çakal olan ve milyonların "Çakal" ismiyle tanıdığı başarılı rapçi, son birkaç yılda Türk rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olmayı başardı.
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Çakal, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Yeni saçlarıyla gündeme gelen Çakal'ın adı bu kez çok konuşulacak bir aşk iddiasıyla anılıyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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