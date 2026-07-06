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İmaj Yenileyen Çakal'ın Yabancı Modelle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

İmaj Yenileyen Çakal'ın Yabancı Modelle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2026 - 21:13
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Yeni saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturan Çakal'ın bu kez de gönlünü yabancı bir modele kaptırdığı iddia edildi. Helene Isen'le aşk yaşadığı öne sürülen genç rapçinin yeni imajı kadar, doğal güzelliğiyle dikkat çeken model de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gerçek adı Emirhan Çakal olan ve milyonların "Çakal" ismiyle tanıdığı başarılı rapçi, son birkaç yılda Türk rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olmayı başardı.

Gerçek adı Emirhan Çakal olan ve milyonların "Çakal" ismiyle tanıdığı başarılı rapçi, son birkaç yılda Türk rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olmayı başardı.

Sosyal medyada yayımladığı freestyle videolarıyla dikkat çekmeye başlayan Çakal, kısa sürede kendine has tarzı, enerjik sahne performansları ve genç kuşağın diline dolanan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

Özellikle 'Lütfen', 'Cuma', 'Aşk Olsun', 'Mingoflalar', 'Glock' ve peş peşe yayımladığı düetlerle dijital platformların en çok dinlenen isimleri arasına girmeyi başaran genç rapçi, Spotify ve YouTube listelerinde uzun süre üst sıralarda yer aldı. Her yeni şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan Çakal, yalnızca müzik dünyasında değil, sosyal medyada yarattığı etkiyle de adından söz ettirmeye başladı.

Son dönemde müzik kariyerinin yanında oyunculuğa da adım atan Çakal, 'Aşk Sadece Bir An' filmiyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Nilsu Berfin Aktaş'la kamera karşısına geçen genç rapçi, oyunculuğuyla da dikkat çekerken YouTube'da paylaştığı videolar ve eğlenceli içerikleri sayesinde popülerliğini daha da artırdı. Bugün geldiği noktada yalnızca rap müziğin değil, magazin gündeminin de en çok konuşulan genç isimlerinden biri haline gelmiş durumda.

Çakal, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

Özellikle sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le yaşadığı ilişki uzun süre gündemden düşmedi. Birlikte katıldıkları etkinlikler, yaptıkları paylaşımlar ve birbirlerine verdikleri destekle magazinin en çok konuşulan çiftlerinden biri hâline gelen ikili, ilişkileri boyunca sosyal medyanın yakın takibindeydi. Ayrılık haberleri geldiğinde ise hayranları uzun süre bunun gerçek olup olmadığını tartışmış, ikilinin yollarını ayırması magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Danla Bilic'in ardından adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da Çakal, özel hayatını büyük ölçüde göz önünde yaşamamayı tercih etti. Buna rağmen yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle aşk hayatı sık sık gündeme taşındı. Hatta bir canlı yayında yabancı bir model için söylediği 'Bu kızı manitam yapabilirim.' sözleri aylar sonra yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Ancak son günlerde konuşulan tek konu aşk hayatı değildi. Çakal, geçtiğimiz saatlerde yepyeni imajını takipçileriyle paylaştı. Koyu renk saçlarını platin sarısına boyatan başarılı rapçi, saçlarını aynı zamanda oldukça kısa kestirerek dağınık ve dokulu bir görünüm tercih etti. Köklerde bırakılan koyu tonlarla kontrast oluşturulan yeni saç modeli sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı takipçileri değişimi oldukça başarılı buldu, bazıları ise Çakal'ın eski görünümünü daha çok beğendiğini dile getirdi. Kısacası genç rapçi, daha aşk iddiaları konuşulmadan önce bile yeni tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölmeyi başarmıştı.

Yeni saçlarıyla gündeme gelen Çakal'ın adı bu kez çok konuşulacak bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Yeni saçlarıyla gündeme gelen Çakal'ın adı bu kez çok konuşulacak bir aşk iddiasıyla anılıyor.

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar ve dikkatli kullanıcıların fark ettiği detayların ardından, genç rapçinin Helene Isen isimli yabancı modelle birlikte olduğu iddia edildi. İkilinin benzer lokasyonlardan yaptıkları paylaşımlar ve sosyal medya etkileşimleri, aşk söylentilerini kısa sürede büyütürken, konu magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi. Çakal cephesinden iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. 

Aşk iddiası kadar konuşulan bir diğer konu ise Helene Isen'in güzelliği oldu. Sarı saçları, mavi gözleri ve sade tarzıyla dikkat çeken genç model, sosyal medyada 'doğal güzelliği', 'kusursuz yüz hatları' ve 'Avrupai görünümü' nedeniyle binlerce yorum aldı. Çakal'ın hayranları kadar magazin takipçileri de genç modelin kim olduğunu araştırmaya başladı.

Helene Isen Kimdir?

Helene Isen, moda sektöründe çalışan genç bir model olarak öne çıkıyor. Sosyal medya hesaplarında profesyonel çekimlerinin yanı sıra günlük yaşamından kareler de paylaşan Isen'in, Boom Models ajansıyla çalıştığı görülüyor. Instagram'da moda, güzellik ve seyahat içerikleri paylaşan genç model, özellikle Avrupa'da gerçekleştirilen çekimlerde yer alıyor. 

Son günlerde adının Çakal'la anılmasının ardından sosyal medya hesabına olan ilgi de önemli ölçüde arttı. Özellikle ikilinin İtalya'da benzer zamanlarda yaptıkları paylaşımlar ve Çakal'ın daha önce canlı yayında Helene için kullandığı ifadelerin yeniden gündeme gelmesi, aşk söylentilerini daha da güçlendirdi. Bununla birlikte, şu ana kadar ne Çakal'dan ne de Helene Isen'den ilişkiyi doğrulayan resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu nedenle ikili hakkındaki bilgiler şimdilik sosyal medyadaki paylaşımlar ve ortaya atılan iddialarla sınırlı.

Yine de görünen o ki Çakal, son günlerde yalnızca platin sarısı yeni saçlarıyla değil, Helene Isen'le ilgili aşk iddialarıyla da magazin gündeminin zirvesine yerleşmiş durumda. İkiliden gelecek olası bir açıklama ise şimdiden hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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