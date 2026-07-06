Taburcu Olan Dilan Polat'ın Son Halini Engin Polat Paylaştı: Değişimi Dikkat Çekti!

Güzellik merkezleri zinciri, gösterişli evleri, milyonluk otomobilleri, bitmek bilmeyen hediyeleri ve neredeyse her gün gündem olan paylaşımlarıyla uzun süre sosyal medyanın zirvesinde kalan çift, bir dönem 'enerji', 'şampiyonlar ligi' ve gösterişli yaşam tarzlarıyla konuşulurken, sonraki süreçte bambaşka bir gündemin içine sürüklendi.

Haklarında başlatılan soruşturmanın ardından 2023 yılının kasım ayında gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlamalar kapsamında tutuklanmıştı. Aylarca cezaevinde kalan çiftin tutukluluk süreci magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, cezaevinden tahliyelerinin ardından gözler yeniden üzerlerine çevrildi. Yaklaşık on ay süren tutukluluk sürecinin ardından özgürlüklerine kavuşan ikili, sosyal medyaya da oldukça hızlı bir dönüş yaptı. Eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen çift; günlük hayatlarını, aile yaşantılarını, işlerini ve özel anlarını paylaşmaya kaldıkları yerden devam etti.

Ancak son haftalarda Polat ailesinin yaşadığı gelişmeler, sosyal medya paylaşımlarının çok daha ötesine geçti. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda uzun yıllardır yakın koruması olarak bilinen Can Polat, İstanbul'da yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre saldırının hedefinde Engin Polat'ın bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, Can Polat ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay yalnızca Polat ailesini değil, sosyal medyayı da derinden sarstı.

Cinayetin ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise Dilan Polat'ın olay sırasında yaptığı paylaşımlar oldu. Gözyaşları içinde peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, yaşadığı panik anlarını da takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı. Birçok kullanıcı, böylesine ağır bir olay yaşanırken telefon kamerasını açıp paylaşım yapmasını doğru bulmadığını dile getirirken, bir kesim ise yaşadığı travmanın etkisiyle hareket ettiğini savundu. Olayın hemen ardından Dilan Polat'ın psikolojik olarak oldukça kötü durumda olduğu öğrenildi ve tedavi altına alındığı açıklandı. Yaklaşık bir ay boyunca hastanede gözetim altında kalan Polat, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ise yine eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından gelmişti.