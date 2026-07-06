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Taburcu Olan Dilan Polat'ın Son Halini Engin Polat Paylaştı: Değişimi Dikkat Çekti!

Taburcu Olan Dilan Polat'ın Son Halini Engin Polat Paylaştı: Değişimi Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2026 - 19:36
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Can Polat cinayetinin ardından psikolojik tedavi görmek üzere yaklaşık bir ay hastanede kalan Dilan Polat taburcu oldu. İlk görüntüsü eşi Engin Polat'ın hesabından paylaşılırken, beyazlayan saçları ve değişen görünümü dikkat çekti. Üstelik Polat, taburcu olduktan kısa süre sonra ilk reklam çalışmasıyla da yeniden kamera karşısına geçti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyada lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla hayatımıza giren Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla hayatımıza giren Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Güzellik merkezleri zinciri, gösterişli evleri, milyonluk otomobilleri, bitmek bilmeyen hediyeleri ve neredeyse her gün gündem olan paylaşımlarıyla uzun süre sosyal medyanın zirvesinde kalan çift, bir dönem 'enerji', 'şampiyonlar ligi' ve gösterişli yaşam tarzlarıyla konuşulurken, sonraki süreçte bambaşka bir gündemin içine sürüklendi.

Haklarında başlatılan soruşturmanın ardından 2023 yılının kasım ayında gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'vergi usul kanununa muhalefet' gibi suçlamalar kapsamında tutuklanmıştı. Aylarca cezaevinde kalan çiftin tutukluluk süreci magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olurken, cezaevinden tahliyelerinin ardından gözler yeniden üzerlerine çevrildi. Yaklaşık on ay süren tutukluluk sürecinin ardından özgürlüklerine kavuşan ikili, sosyal medyaya da oldukça hızlı bir dönüş yaptı. Eski alışkanlıklarından vazgeçmeyen çift; günlük hayatlarını, aile yaşantılarını, işlerini ve özel anlarını paylaşmaya kaldıkları yerden devam etti.

Ancak son haftalarda Polat ailesinin yaşadığı gelişmeler, sosyal medya paylaşımlarının çok daha ötesine geçti. Engin Polat'ın kuzeni ve aynı zamanda uzun yıllardır yakın koruması olarak bilinen Can Polat, İstanbul'da yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre saldırının hedefinde Engin Polat'ın bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, Can Polat ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay yalnızca Polat ailesini değil, sosyal medyayı da derinden sarstı.

Cinayetin ardından en çok konuşulan detaylardan biri ise Dilan Polat'ın olay sırasında yaptığı paylaşımlar oldu. Gözyaşları içinde peş peşe hikayeler paylaşan Dilan Polat, yaşadığı panik anlarını da takipçileriyle paylaşınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı. Birçok kullanıcı, böylesine ağır bir olay yaşanırken telefon kamerasını açıp paylaşım yapmasını doğru bulmadığını dile getirirken, bir kesim ise yaşadığı travmanın etkisiyle hareket ettiğini savundu. Olayın hemen ardından Dilan Polat'ın psikolojik olarak oldukça kötü durumda olduğu öğrenildi ve tedavi altına alındığı açıklandı. Yaklaşık bir ay boyunca hastanede gözetim altında kalan Polat, geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ise yine eşi Engin Polat'ın sosyal medya hesabından gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği düşünülen Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde Engin Polat'ın sosyal medya hesabında paylaşılan yeni bir kareyle yeniden gündeme geldi.

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği düşünülen Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde Engin Polat'ın sosyal medya hesabında paylaşılan yeni bir kareyle yeniden gündeme geldi.

Asansörde çekilen görüntüde telefonu bu kez Engin Polat'ın değil, Dilan Polat'ın elinde tuttuğu görülüyor. Çiftin daha önce yaptığı paylaşımlarda genellikle kameranın arkasında Dilan Polat yer alırken, bu kez telefonu eline alıp aynaya poz veren isim yine kendisi oldu. İlk bakışta sıradan bir asansör karesi gibi görünen paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcılarının dikkati ise bambaşka bir noktaya yöneldi.

Paylaşımın en çok konuşulan detayı Dilan Polat'ın son görünümü oldu. Fotoğrafta saç diplerindeki beyazların önceki görüntülerine kıyasla çok daha belirgin hâle geldiği görülürken, yüzündeki yorgun ifade ve oldukça kilo vermiş görünümü de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada çok sayıda kişi 'çok zayıflamış', 'saçları bir anda bembeyaz olmuş', 'çok yıpranmış görünüyor' ve 'eski enerjisinden eser kalmamış' yorumları yaptı.

Yaklaşık bir ay süren psikolojik tedavi sürecinin ardından ilk kez bu kadar net görüntülenen Dilan Polat'ın yaşadığı zor günlerin fiziksel görünümüne de yansıdığı yönünde binlerce yorum yapıldı. Özellikle son haftalarda yaşadığı travmatik olaylar ve hastane süreci düşünüldüğünde, paylaşım kısa sürede magazin sayfalarının ve sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu karelerden biri haline geldi.

Dilan Polat'ın gündem olmasına neden olan tek gelişme yeni görüntüsü olmadı.

Hastaneden taburcu edilmesinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, sosyal medya paylaşımlarına da yavaş yavaş dönmeye başladığı görüldü.

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından Dilan Polat'ın kullandığı Instagram hesabına erişim engeli getirilmiş, Türkiye'den hesabına ulaşım kapatılmıştı. Daha sonra yedek hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan Polat'ın bu hesabı da erişim engeli kapsamına alınmıştı. Ardından hastane süreci başlayınca Dilan Polat uzun süre sosyal medyada tamamen sessizliğe büründü.

Şimdi ise önce Engin Polat'ın hesabında paylaşılan yeni görüntüsüyle yeniden gündeme gelen Polat'ın, geçtiğimiz saatlerde çalışanlarından birinin sosyal medya hesabında yayınlanan bir videoda da yer aldığı görüldü. Videoda yeni çıkan makarna soslarının tanıtımını yapan Dilan Polat'ın, kamera karşısına yeniden ve hızlıca geçmesi dikkat çekti.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü yine görünümüne odaklandı. Pek çok kişi Dilan Polat'ın hala oldukça yorgun ve zayıf göründüğünü söylerken, bir yandan da hastane sürecinin ardından yeniden işlerinin başına geçmeye başladığı yorumları yapıldı. Kısa süre önce psikolojik tedavi nedeniyle hastaneye yatırılan Polat'ın, reklam içerikleriyle yeniden ekran karşısına çıkması bazı takipçileri tarafından 'hayata dönmeye çalışıyor' şeklinde değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise bu dönüşün oldukça hızlı gerçekleştiğini savundu.

Henüz kendi sosyal medya hesabını aktif olarak kullanamayan Dilan Polat'ın, şimdilik eşi Engin Polat ve yakın çevresindeki kişilerin hesapları üzerinden görünmeye devam ettiği dikkat çekiyor. Yaşadığı zorlu sürecin ardından eski temposuna ne kadar sürede döneceği ise şimdiden sosyal medyanın merak ettiği konular arasında yer alıyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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