Taburcu Olan Dilan Polat'ın Son Halini Engin Polat Paylaştı: Değişimi Dikkat Çekti!
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Can Polat cinayetinin ardından psikolojik tedavi görmek üzere yaklaşık bir ay hastanede kalan Dilan Polat taburcu oldu. İlk görüntüsü eşi Engin Polat'ın hesabından paylaşılırken, beyazlayan saçları ve değişen görünümü dikkat çekti. Üstelik Polat, taburcu olduktan kısa süre sonra ilk reklam çalışmasıyla da yeniden kamera karşısına geçti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyada lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla hayatımıza giren Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
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Hastaneden taburcu olduktan sonra gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği düşünülen Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde Engin Polat'ın sosyal medya hesabında paylaşılan yeni bir kareyle yeniden gündeme geldi.
Dilan Polat'ın gündem olmasına neden olan tek gelişme yeni görüntüsü olmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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