Engin Polat Duyurdu: Hastaneye Yatırılan Dilan Polat Taburcu Oldu!
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İzmir'de yaşanan silahlı saldırının ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat'tan günler sonra yeni haber geldi. Sağlık durumu merak edilen fenomenin taburcu edildiğini eşi Engin Polat duyurdu. Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
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Dilan Polat, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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