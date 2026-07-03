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Engin Polat Duyurdu: Hastaneye Yatırılan Dilan Polat Taburcu Oldu!

Engin Polat Duyurdu: Hastaneye Yatırılan Dilan Polat Taburcu Oldu!

Dilan Polat Engin Polat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2026 - 21:54
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İzmir'de yaşanan silahlı saldırının ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırılan Dilan Polat'tan günler sonra yeni haber geldi. Sağlık durumu merak edilen fenomenin taburcu edildiğini eşi Engin Polat duyurdu. Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda yakın koruması ve aynı zamanda eşinin kuzeni olan Can Polat'ı kaybetmesinin ardından büyük bir travma yaşayan Dilan Polat, art arda yaşadığı olumsuz gelişmeler nedeniyle psikolojik destek almak amacıyla hastaneye yatırılmıştı. Hastaneye kaldırılmasının hemen sonrasında ise mahkeme kararıyla milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Yaşanan bu gelişmelerin Polat'ı psikolojik açıdan oldukça zorladığı belirtilmişti. Günlerdir sağlık durumu merak edilen Dilan Polat'tan yeni haber geldi.

Dilan Polat, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Dilan Polat, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Daha önce hastaneden yaptığı paylaşımla eşinin son durumunu takipçileriyle paylaşan Engin Polat, bu kez Dilan Polat'ın taburcu edildiğini açıkladı. Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından 'Umarım evimizin huzuru sana şifa olur.' notuyla duyurdu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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