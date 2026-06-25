Manifest Mina Solak'ın Ünlü Şarkıcının Eski Dansçısı Olduğu Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden Mina Solak, bu kez yıllar öncesine ait görüntülerle gündeme geldi. Hem özel hayatındaki yeni gelişmeler hem de Edis'in dans ekibinde yer aldığı ortaya çıkan eski videolarıyla dikkat çeken genç şarkıcının bilinmeyen kariyer yolculuğunu mercek altına aldık.
Buyurun, detayaları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından biri haline gelen Manifest, müzik listelerinde yakaladığı başarı, dikkat çeken sahne şovları ve enerjik dans koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son aylarda Mina Solak'ın adı bu kez dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile anılmaya başladı.
Tam da aşk hayatıyla gündemden düşmezken Mina Solak hakkında hayranlarını şaşırtan bambaşka bir detay daha ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın