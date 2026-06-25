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Manifest Mina Solak'ın Ünlü Şarkıcının Eski Dansçısı Olduğu Ortaya Çıktı!

Manifest Mina Solak'ın Ünlü Şarkıcının Eski Dansçısı Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2026 - 17:02
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Manifest'in en çok konuşulan üyelerinden Mina Solak, bu kez yıllar öncesine ait görüntülerle gündeme geldi. Hem özel hayatındaki yeni gelişmeler hem de Edis'in dans ekibinde yer aldığı ortaya çıkan eski videolarıyla dikkat çeken genç şarkıcının bilinmeyen kariyer yolculuğunu mercek altına aldık.

Buyurun, detayaları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından biri haline gelen Manifest, müzik listelerinde yakaladığı başarı, dikkat çeken sahne şovları ve enerjik dans koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan kız gruplarından biri haline gelen Manifest, müzik listelerinde yakaladığı başarı, dikkat çeken sahne şovları ve enerjik dans koreografileriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

Grup, yalnızca çıkardığı şarkılarla değil, aynı zamanda sahne üzerindeki uyumu ve güçlü performanslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Her bir üyesi zamanla kendi tarzını ve kitlesini oluştururken, grubun 'kırmızı kız' lakabıyla tanınan üyesi Mina Solak ise özellikle öne çıkan isimlerden biri oldu.

Mina, sahnedeki öz güveni, güçlü dans yeteneği ve dikkat çeken vokaliyle kısa sürede sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Güzelliği ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen genç sanatçı, yalnızca müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi. Özellikle birkaç ay öncesine kadar meslektaşı Anıl Emre Daldal ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ve olaylı ayrılık süreci uzun süre konuşulmuş, ikilinin ilişkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ancak Mina Solak'ın adı son dönemde farklı bir isimle anılmaya başlanırken, gündem bu kez bambaşka bir yöne evrildi. Tam da bu süreçte ortaya çıkan eski görüntüler ise genç sanatçı hakkında bugüne kadar pek bilinmeyen bir detayı gün yüzüne çıkardı. Bu görüntüler, Mina'nın kariyer yolculuğuna dair şaşırtıcı bir geçmişi ortaya koyarken, hayranlarının da ilgisini çekmeyi başardı.

Son aylarda Mina Solak'ın adı bu kez dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile anılmaya başladı.

Son aylarda Mina Solak'ın adı bu kez dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile anılmaya başladı.

İlk etapta haklarında çıkan iddialar çok konuşulsa da ikili uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Birlikte Londra yolculuğunda görüntülenmelerinin ardından sosyal medyada aşk dedikoduları iyice güçlenirken, çift bu süreçte sessiz kalmayı seçti. Fakat zaman ilerledikçe bu gizlilik yerini daha rahat ve doğal paylaşımlara bıraktı.

Özellikle birlikte çıktıkları tatilden yayınladıkları kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Çiftin samimi halleri takipçiler tarafından büyük ilgi görürken, Mina'nın paylaştığı eğlenceli tatil pozları sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. 

En çok konuşulan detaylardan biri ise Tuna Gezgin'in Mina'nın fotoğrafını 'Manzaram' notuyla paylaşması oldu. Bu paylaşım birçok kişi tarafından adeta romantik bir aşk ilanı olarak yorumlandı. İkilinin birbirlerine yaptıkları küçük göndermeler, birlikte verdikleri pozlar ve doğal halleri sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazanırken, 'çok yakışıyorlar', 'enerjileri inanılmaz uyumlu' şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

Tam da aşk hayatıyla gündemden düşmezken Mina Solak hakkında hayranlarını şaşırtan bambaşka bir detay daha ortaya çıktı.

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren yıllar öncesine ait konser görüntülerinde genç şarkıcının, hepimizin yakından tanıdığı ve sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan Edis'in dans ekibinde yer aldığı görüldü. Videolarda sahnede profesyonel dansçılar arasında performans sergileyen ismin Mina Solak olduğunun fark edilmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kişi bu detaya oldukça şaşırdı.

Ortaya çıkan görüntüler yalnızca Mina'nın kariyer yolculuğuna ışık tutmakla kalmadı, yıllar içerisindeki değişimini de gözler önüne serdi. Manifest öncesine ait bu videolarda genç şarkıcının bugünkü görünümüne kıyasla çok daha doğal yüz hatlarına sahip olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları özellikle yüzündeki değişim üzerine çok sayıda yorum yaparken, estetik ve çeşitli kozmetik işlemler öncesine ait olduğu düşünülen görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Ancak videoların en dikkat çekici tarafı bununla da sınırlı değildi. Mina Solak'ın profesyonel sahne deneyimini aslında yıllar önce Edis'in ekibinde kazandığının ortaya çıkması, kariyerinin perde arkasına dair önemli bir ayrıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Bugün Manifest'in en dikkat çeken sahne performanslarından birini sergileyen Mina'nın, bu disiplinini ve sahne hakimiyetini yıllar önce Türkiye'nin en güçlü performans sanatçılarından biriyle aynı sahneyi paylaşarak geliştirdiği yorumları yapıldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da 'Demek ki Mina'yı ilk keşfeden isimlerden biri Edis olmuş', 'Sahne ışığının nereden geldiği şimdi daha iyi anlaşılıyor' ve 'Aslında yıllardır ekran önündeymişiz de fark etmemişiz' yorumlarında bulundu.

Manifest ile yakaladığı büyük çıkışın ardından hem müzik kariyerinde hem de özel hayatında sürekli konuşulan isimlerden biri haline gelen Mina Solak, şimdi de geçmişinden çıkan bu sürpriz detay sayesinde yeniden gündemin merkezine yerleşmiş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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