Fenomen Burcu Göçmen'in Reklamını Yaptığı Tatil Yeri Dolandırıcı Çıktı!

1,8 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim, paylaştığı videolar, gösterişli organizasyonlar, marka iş birlikleri ve şaşaalı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu ilgi kadar eleştiri de topladığını söylemek mümkün.

Özellikle Dilan Polat ve Özlem Öz döneminde sosyal medyada zirve yapan 'ihtişamlı fenomen' akımının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösterilen Burcu Göçmen, birçok kullanıcı tarafından bu isimlere benzetildi. Lüks otomobiller, gösterişli hediyeler, pahalı organizasyonlar, birbirini takip eden reklam içerikleri ve sürekli ön planda tutulan zengin yaşam tarzı... Tüm bunlar, sosyal medyada onun adının sık sık Dilan Polat ve Özlem Öz ile birlikte anılmasına neden oldu.

Bu benzetmelerin tek nedeni paylaşımlarının tarzı da değildi. Burcu Göçmen'in Özlem Öz ile olan yakın dostluğu da uzun süre sosyal medyada konuşuldu. İkilinin birlikte yaptıkları paylaşımlar, aynı konseptte hazırlanan çekimler ve benzer sosyal medya dili takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Hatta hamilelik dönemlerinde yaptıkları fotoğraf çekimlerinin bile birbirini andırması uzun süre sosyal medyada yorum konusu olmuştu.

Elbette tüm bunlar Burcu Göçmen'in takipçi sayısının hızla artmasını da sağladı. Bir yandan hayatını ilgiyle takip eden büyük bir kitle oluşurken, diğer yandan yaptığı hemen her paylaşım eleştirel gözle incelenmeye başladı. Özellikle lüks yaşamın fazlasıyla ön plana çıkarıldığı içerikleri nedeniyle zaman zaman 'gerçeklikten uzak' bulunurken, buna rağmen sosyal medyada en çok etkileşim alan fenomenlerden biri olmayı sürdürdü.