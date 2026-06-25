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Fenomen Burcu Göçmen'in Reklamını Yaptığı Tatil Yeri Dolandırıcı Çıktı!

Fenomen Burcu Göçmen'in Reklamını Yaptığı Tatil Yeri Dolandırıcı Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2026 - 16:03
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Fenomen Burcu Göçmen'in ailece tatil yaptığı ve günlerce reklamını yaptığı tesis, sosyal medyada ortaya atılan dolandırıcılık iddialarıyla gündeme oturdu. Çok sayıda kullanıcının mağdur olduğunu öne sürmesi, fenomen isme de tepki yağmasına neden oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medya dünyasında son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Burcu Göçmen, özellikle lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından tanındı.

Sosyal medya dünyasında son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Burcu Göçmen, özellikle lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından tanındı.

1,8 milyon takipçiye ulaşan fenomen isim, paylaştığı videolar, gösterişli organizasyonlar, marka iş birlikleri ve şaşaalı yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu ilgi kadar eleştiri de topladığını söylemek mümkün.

Özellikle Dilan Polat ve Özlem Öz döneminde sosyal medyada zirve yapan 'ihtişamlı fenomen' akımının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak gösterilen Burcu Göçmen, birçok kullanıcı tarafından bu isimlere benzetildi. Lüks otomobiller, gösterişli hediyeler, pahalı organizasyonlar, birbirini takip eden reklam içerikleri ve sürekli ön planda tutulan zengin yaşam tarzı... Tüm bunlar, sosyal medyada onun adının sık sık Dilan Polat ve Özlem Öz ile birlikte anılmasına neden oldu.

Bu benzetmelerin tek nedeni paylaşımlarının tarzı da değildi. Burcu Göçmen'in Özlem Öz ile olan yakın dostluğu da uzun süre sosyal medyada konuşuldu. İkilinin birlikte yaptıkları paylaşımlar, aynı konseptte hazırlanan çekimler ve benzer sosyal medya dili takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Hatta hamilelik dönemlerinde yaptıkları fotoğraf çekimlerinin bile birbirini andırması uzun süre sosyal medyada yorum konusu olmuştu.

Elbette tüm bunlar Burcu Göçmen'in takipçi sayısının hızla artmasını da sağladı. Bir yandan hayatını ilgiyle takip eden büyük bir kitle oluşurken, diğer yandan yaptığı hemen her paylaşım eleştirel gözle incelenmeye başladı. Özellikle lüks yaşamın fazlasıyla ön plana çıkarıldığı içerikleri nedeniyle zaman zaman 'gerçeklikten uzak' bulunurken, buna rağmen sosyal medyada en çok etkileşim alan fenomenlerden biri olmayı sürdürdü.

Fenomen isim, hamilelik sürecini de en ince ayrıntısına kadar takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Fenomen isim, hamilelik sürecini de en ince ayrıntısına kadar takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.

Düzenlediği organizasyonlar, profesyonel çekimler, hazırlık videoları ve yaptığı paylaşımlar yine milyonlarca kişiye ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına alan Burcu Göçmen, anne olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle paylaştı. Ancak doğumun ardından en çok konuşulan konu bebeklerden çok eşinin hazırladığı sürpriz oldu.

Göçmen'in eşi tarafından verilen gösterişli doğum hediyesi ve bu anların profesyonel şekilde kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılması kısa sürede gündem olmayı başardı. Kimileri bu jesti romantik bulurken, kimileri ise gösterişin dozunun fazlasıyla kaçtığını savundu. Sosyal medyada günlerce konuşulan görüntüler, fenomen çiftin yine eleştirilerin merkezine yerleşmesine neden oldu.

Aslında bu durum Burcu Göçmen için çok da yeni değildi. Çünkü yıllardır yaptığı hemen her paylaşım benzer tartışmaları beraberinde getiriyordu. Kimileri onun hayatını ilham verici bulurken, kimileri ise sürekli sergilenen lüks yaşamın takipçiler üzerinde yanlış bir algı oluşturduğunu düşünüyordu. Buna rağmen Göçmen, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etti ve ailesiyle birlikte yeni hayatını da aynı şekilde takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Bu kez gündem sebebi tatil oldu! Reklamını yaptıkları otel için peş peşe şikayetler gelmeye başladı.

Burcu Göçmen ve ailesi geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açarak tatile çıktı. Fenomen isim, konakladıkları tesisten peş peşe paylaşımlar yaptı; otelin odalarını, havuzlarını, restoranlarını ve sunduğu imkanları takipçilerine gösterdi. Paylaşımlarında tesisi öven ifadeler kullanan Göçmen, adeta tatil yaptığı yeri günler boyunca tanıttı. Eşiyle ve çocuklarıyla geçirdiği anları paylaşırken otelin konforundan ve hizmetlerinden de sık sık bahsetti. Ancak aradan çok geçmeden bambaşka bir gelişme yaşandı.

Bugün sosyal medyada bazı kullanıcıların konuyu yeniden gündeme taşımasıyla birlikte, Burcu Göçmen'in reklamını yaptığı tatil tesisi hakkında çok sayıda şikayet bulunduğu ortaya çıktı. İddialara göre tesisten rezervasyon yaptıran birçok kişi mağdur oldu. Bazı kullanıcılar ödemelerini yapmalarına rağmen karşılığında hizmet alamadıklarını öne sürerken, bazıları ise tesis yetkililerine ulaşamadıklarını iddia etti. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan paylaşımlar, tatil planı yapan birçok kişinin yaşadığı mağduriyeti gözler önüne serdi.

Bu gelişmenin ardından Burcu Göçmen'in günler boyunca yaptığı reklam içerikleri de yeniden dolaşıma girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yüksek takipçili fenomenlerin reklamını yaptığı işletmeler konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini savundu. Özellikle herhangi bir işletmenin güvenilirliği konusunda yeterince araştırma yapılmadan yapılan tanıtımların, takipçileri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çeken kullanıcılar peş peşe eleştirilerde bulundu.

Konu kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, birçok kişi 'İnsanlar bu paylaşımlara güvenerek rezervasyon yaptırıyor.', 'Fenomenlerin reklam sorumluluğu var.' ve 'Mağdur olan insanların hesabını kim verecek?' yorumlarını yaptı. Burcu Göçmen cephesinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak görünen o ki ailece keyifle çıktıkları tatil, bu kez sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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