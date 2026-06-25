Fenomen Burcu Göçmen'in Reklamını Yaptığı Tatil Yeri Dolandırıcı Çıktı!
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Fenomen Burcu Göçmen'in ailece tatil yaptığı ve günlerce reklamını yaptığı tesis, sosyal medyada ortaya atılan dolandırıcılık iddialarıyla gündeme oturdu. Çok sayıda kullanıcının mağdur olduğunu öne sürmesi, fenomen isme de tepki yağmasına neden oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medya dünyasında son birkaç yıldır en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Burcu Göçmen, özellikle lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarıyla geniş bir kitle tarafından tanındı.
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Fenomen isim, hamilelik sürecini de en ince ayrıntısına kadar takipçileriyle paylaşmayı tercih etti.
Bu kez gündem sebebi tatil oldu! Reklamını yaptıkları otel için peş peşe şikayetler gelmeye başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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