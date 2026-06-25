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İki Ay Önce Kalbi Durduktan Sonra Hayata Dönen Oktay Çubuk'tan İlk Açıklama Geldi!

İki Ay Önce Kalbi Durduktan Sonra Hayata Dönen Oktay Çubuk'tan İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.06.2026 - 11:57
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İki ay önce Lizbon tatilinde kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata dönen genç oyuncu Oktay Çubuk, yaşadığı kabus dolu sürecin ardından ilk kez konuştu. Duygusal paylaşımında hem yaşadıklarını anlattı hem de kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk dizi sektörünün son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken genç oyunculardan biri olan Oktay Çubuk, kariyer basamaklarını sessiz ama bir o kadar da sağlam adımlarla çıkan isimlerden biri.

Türk dizi sektörünün son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken genç oyunculardan biri olan Oktay Çubuk, kariyer basamaklarını sessiz ama bir o kadar da sağlam adımlarla çıkan isimlerden biri.

Henüz genç yaşında olmasına rağmen rol aldığı her projede performansıyla adından söz ettiren oyuncu, özellikle ekran başındaki izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.

Birçok kişi onu ilk kez Cennet'in Gözyaşları dizisindeki performansıyla tanıdı. Ardından Aşk Ağlatır, Zalim İstanbulAh Nerede ve Adım Farah gibi birbirinden farklı yapımlarda yer alarak oyunculuğunu her projede biraz daha ileri taşıdı. Farklı karakterlere kolayca uyum sağlayabilmesi, doğal oyunculuğu ve ekrana geçen enerjisi sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran Çubuk, yalnızca televizyon ekranlarında değil dijital platformlarda da adından söz ettirmeye başladı.

En son Sürgünler dizisindeki performansıyla izleyici karşısına çıkan genç oyuncu, kariyerinin belki de en güzel dönemlerinden birini yaşıyordu. Yeni projeleri konuşuluyor, geleceğin en güçlü oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. Tam da her şey yolunda gidiyor derken yurt dışından gelen bir haber, hem sevenlerini hem de magazin gündemini adeta şoke etti. Kimsenin beklemediği o gelişme, genç oyuncunun hayranlarını günlerce büyük bir endişe içinde bıraktı.

Olayın ayrıntıları ilk kez gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıkmıştı.

Olayın ayrıntıları ilk kez gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıkmıştı.

Edinilen bilgilere göre Oktay Çubuk, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik etmek için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitmişti. Her şey sıradan bir seyahat gibi görünürken yaşanan beklenmedik sağlık sorunu bir anda tüm planları altüst etti.

Genç oyuncunun Lizbon'da aniden fenalaştığı öğrenildi. Ardından gelen bilgiler ise herkesi derinden sarstı. Oktay Çubuk'un kalbinin bir süreliğine durduğu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hızla hastaneye kaldırıldığı ve doktorların yoğun çabası sayesinde yeniden hayata döndüğü açıklandı. Henüz kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan genç bir oyuncunun böylesine ciddi bir sağlık problemi yaşaması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Üstelik doktorların paylaştığı ilk bilgiler, olayı daha da gizemli hale getiriyordu. Çünkü Oktay Çubuk'un daha önce bilinen herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmuyordu. Yaşanan olayın neden meydana geldiği o günlerde netlik kazanmazken oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, hayati riskinin kontrol altına alındığı ve detaylı tetkiklerin devam ettiği belirtilmişti. Günler boyunca sevenleri sosyal medya üzerinden iyi haber alabilmek için gelişmeleri yakından takip etti. Pek çok meslektaşı ve hayranı genç oyuncu için destek mesajları paylaşırken, herkes onun sağ salim ekranlara döneceği günü beklemeye başlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşadığı korku dolu olayın ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Oktay Çubuk, tam iki ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla sessizliğini bozdu.

Yaşadığı korku dolu olayın ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Oktay Çubuk, tam iki ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla sessizliğini bozdu.

Genç oyuncu, yaşadığı sürecin kendisi için hem fiziksel hem de duygusal anlamda çok büyük bir kırılma noktası olduğunu anlattı.

Çubuk, Lizbon'da kalbinin durduğunu, doktorların ifadelerine göre kısa bir süreliğine hayatını kaybettiğini ve yapılan müdahaleler sayesinde yeniden yaşama döndüğünü söyledi. Bu süreçte yanında olan ailesine, dostlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden oyuncu, yaşadığı olayın neden gerçekleştiğini hala bilmediğini ancak hayatta olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Bundan sonraki hayatını çok daha bilinçli, daha gerçek ve daha dolu yaşamaya karar verdiğini ifade eden Çubuk, iyileşme sürecinin devam ettiğini ancak zamanla tamamen toparlanacağına inandığını söyledi. Paylaşımının sonunda ise yaşadığı bu deneyimin kendisine hayatın değerini yeniden öğrettiğini vurgulayarak, insanların değişmek ve yaşamak için hiçbir zaman son anı beklememesi gerektiğini belirtti.

Oyuncunun yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

'Herkese selamlar,

Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum.

Bildiğiniz gibi, tam 2 ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm.

Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim.

Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım.

Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam.

Bu süreç bana şunu hatırlattı:

Yaşadığımız sürece umut vardır.

Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans.

Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat.

Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde.

Eğer yaşadığım bu süreç birine küçücük de olsa ilham verirse, bu benim için çok kıymetli.

Sevgiler.'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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