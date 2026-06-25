İki Ay Önce Kalbi Durduktan Sonra Hayata Dönen Oktay Çubuk'tan İlk Açıklama Geldi!

Genç oyuncu, yaşadığı sürecin kendisi için hem fiziksel hem de duygusal anlamda çok büyük bir kırılma noktası olduğunu anlattı.

Çubuk, Lizbon'da kalbinin durduğunu, doktorların ifadelerine göre kısa bir süreliğine hayatını kaybettiğini ve yapılan müdahaleler sayesinde yeniden yaşama döndüğünü söyledi. Bu süreçte yanında olan ailesine, dostlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür eden oyuncu, yaşadığı olayın neden gerçekleştiğini hala bilmediğini ancak hayatta olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Bundan sonraki hayatını çok daha bilinçli, daha gerçek ve daha dolu yaşamaya karar verdiğini ifade eden Çubuk, iyileşme sürecinin devam ettiğini ancak zamanla tamamen toparlanacağına inandığını söyledi. Paylaşımının sonunda ise yaşadığı bu deneyimin kendisine hayatın değerini yeniden öğrettiğini vurgulayarak, insanların değişmek ve yaşamak için hiçbir zaman son anı beklememesi gerektiğini belirtti.

Oyuncunun yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde: