İki Ay Önce Kalbi Durduktan Sonra Hayata Dönen Oktay Çubuk'tan İlk Açıklama Geldi!
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İki ay önce Lizbon tatilinde kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle yeniden hayata dönen genç oyuncu Oktay Çubuk, yaşadığı kabus dolu sürecin ardından ilk kez konuştu. Duygusal paylaşımında hem yaşadıklarını anlattı hem de kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk dizi sektörünün son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çeken genç oyunculardan biri olan Oktay Çubuk, kariyer basamaklarını sessiz ama bir o kadar da sağlam adımlarla çıkan isimlerden biri.
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Olayın ayrıntıları ilk kez gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberiyle ortaya çıkmıştı.
Yaşadığı korku dolu olayın ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Oktay Çubuk, tam iki ay sonra sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla sessizliğini bozdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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