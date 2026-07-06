Şaka mı Gerçek mi? Gupse Özay'ın Yeni Kariyer Kararı Herkesi Şaşırttı
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Komedinin en sevilen isimlerinden Gupse Özay, bu kez oyunculuğu ya da yeni bir senaryosuyla değil, yaptığı şarkıcılık açıklamasıyla gündemde. Kendi yazdığı şarkılarla albüm çıkaracağını söyleyen Özay'ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkes aynı soruyu sormaya başladı: Şaka mı yapıyor, yoksa gerçekten müzik dünyasına giriş yapmaya mı hazırlanıyor?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en özgün kadın komedyenlerden biri olan Gupse Özay, ekran yolculuğuna 2010'ların başında adım attı.
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Son dönemde kendi hikayelerini anlatmaya devam eden Özay, animasyondan Netflix'e uzanan yoğun bir dönem geçirdi.
Gupse Özay bu kez mikrofonu eline almaya hazırlanıyor olabilir! Zira son açıklaması sosyal medyayı epey şaşırttı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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