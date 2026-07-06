Şaka mı Gerçek mi? Gupse Özay'ın Yeni Kariyer Kararı Herkesi Şaşırttı

Özellikle Yalan Dünya'da hayat verdiği Nurhayat karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Özay, kendine has mimikleri, doğal oyunculuğu ve absürt mizah anlayışıyla çok kısa sürede ekranın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Seyircinin onu bu kadar sevmesinin en büyük nedeni ise, canlandırdığı karakterlerin 'gerçek hayattan biri' hissi vermesiydi.

Ancak Gupse Özay yalnızca başarılı bir oyuncu olmadığını kısa sürede kanıtladı. Senarist kimliğiyle de dikkat çeken başarılı isim, yazıp başrolünde yer aldığı Deliha serisiyle gişede büyük başarı elde etti. Ardından Görümce, Eltilerin Savaşı, Lohusa gibi hem kaleminden çıkan hem de başrolünde yer aldığı yapımlarla Türk sinemasında kadın komedisine bambaşka bir soluk getirdi. Yazdığı karakterler, günlük hayatın içinden gelen diyalogları ve güçlü kadın figürleri sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi gören Özay, Deliha filminin setinde tanıştığı Barış Arduç ile uzun yıllar süren ilişkisini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de her görüntülendiklerinde gündem olmayı başarıyor. Çift, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya'yla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden Gupse Özay ve Barış Arduç, özel hayatlarıyla olduğu kadar birbirlerine verdikleri destekle de örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.