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Şaka mı Gerçek mi? Gupse Özay'ın Yeni Kariyer Kararı Herkesi Şaşırttı

Şaka mı Gerçek mi? Gupse Özay'ın Yeni Kariyer Kararı Herkesi Şaşırttı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2026 - 16:36
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Komedinin en sevilen isimlerinden Gupse Özay, bu kez oyunculuğu ya da yeni bir senaryosuyla değil, yaptığı şarkıcılık açıklamasıyla gündemde. Kendi yazdığı şarkılarla albüm çıkaracağını söyleyen Özay'ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, herkes aynı soruyu sormaya başladı: Şaka mı yapıyor, yoksa gerçekten müzik dünyasına giriş yapmaya mı hazırlanıyor?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en özgün kadın komedyenlerden biri olan Gupse Özay, ekran yolculuğuna 2010'ların başında adım attı.

Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en özgün kadın komedyenlerden biri olan Gupse Özay, ekran yolculuğuna 2010'ların başında adım attı.

Özellikle Yalan Dünya'da hayat verdiği Nurhayat karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Özay, kendine has mimikleri, doğal oyunculuğu ve absürt mizah anlayışıyla çok kısa sürede ekranın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Seyircinin onu bu kadar sevmesinin en büyük nedeni ise, canlandırdığı karakterlerin 'gerçek hayattan biri' hissi vermesiydi.

Ancak Gupse Özay yalnızca başarılı bir oyuncu olmadığını kısa sürede kanıtladı. Senarist kimliğiyle de dikkat çeken başarılı isim, yazıp başrolünde yer aldığı Deliha serisiyle gişede büyük başarı elde etti. Ardından Görümce, Eltilerin Savaşı, Lohusa gibi hem kaleminden çıkan hem de başrolünde yer aldığı yapımlarla Türk sinemasında kadın komedisine bambaşka bir soluk getirdi. Yazdığı karakterler, günlük hayatın içinden gelen diyalogları ve güçlü kadın figürleri sayesinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özel hayatı da en az kariyeri kadar ilgi gören Özay, Deliha filminin setinde tanıştığı Barış Arduç ile uzun yıllar süren ilişkisini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de her görüntülendiklerinde gündem olmayı başarıyor. Çift, 2022 yılında dünyaya gelen kızları Jan Asya'yla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarını kameralardan uzak büyütmeyi tercih eden Gupse Özay ve Barış Arduç, özel hayatlarıyla olduğu kadar birbirlerine verdikleri destekle de örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

Son dönemde kendi hikayelerini anlatmaya devam eden Özay, animasyondan Netflix'e uzanan yoğun bir dönem geçirdi.

Son dönemde kendi hikayelerini anlatmaya devam eden Özay, animasyondan Netflix'e uzanan yoğun bir dönem geçirdi.

Gupse Özay son yıllarda oyunculuğun yanı sıra üretmeye ve yazmaya hız kesmeden devam etti. Onu en son beyazperdede Lohusa filmiyle izleyen seyirci, ardından başarılı ismin farklı projelerde de imzasını görmeye başladı.

Bunlardan ilki, Gupse Özay'ın hem yaratıcısı olduğu hem de seslendirme kadrosunda yer aldığı ilk animasyon projesi Gupi oldu. Çocuklara hitap eden bu animasyon dizisi, Özay'ın yıllardır kurduğu hayallerden biri olarak öne çıktı. Mizah anlayışını bu kez çocuklara taşıyan proje, sıcak anlatımı, eğitici mesajları ve sevimli karakterleriyle kısa sürede ailelerin de ilgisini çekmeyi başardı. Özay'ın yıllardır yazdığı komedi dilini farklı bir formatta izleyiciyle buluşturması, hayranlarından da olumlu yorumlar aldı.

Başarılı isim, bu yıl bir başka dikkat çeken projeyle de gündeme geldi. Senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerini Kerem Bürsin ile Öykü Karayel'in paylaştığı Netflix filmi Platonik: Mavi Dolunay Otel, platformda yayınlanmasının ardından uzun süre en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Romantik komediyle dramı bir araya getiren hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve Gupse Özay'ın karakter yazımındaki başarısı özellikle sosyal medyada sıkça konuşuldu. Bir yandan animasyon dünyasına adım atarken diğer yandan dijital platformlar için üretmeye devam eden Özay'ın kaleminin hala ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Tam da bu yüzden son haftalarda biraz geri planda kalmasını gören birçok kişi, Gupse Özay'ın yaz aylarını dinlenerek geçireceğini düşünüyordu. Yeni bir film ya da dizi haberi beklenirken, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklama ise herkesi hazırlıksız yakaladı. Üstelik bu kez konu ne yeni bir senaryo ne de yeni bir oyunculuk projesiydi.

Gupse Özay bu kez mikrofonu eline almaya hazırlanıyor olabilir! Zira son açıklaması sosyal medyayı epey şaşırttı!

Son birkaç yıldır oyuncuların müzik dünyasına yönelmesi magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi. Bunun en dikkat çeken örneklerinden biri de Beren Saat olmuştu. Yıllardır müziğe ilgisi olduğu bilinen başarılı oyuncu, peş peşe yayınladığı şarkılarla yeni bir kariyer denemesi yapmış; ancak sosyal medyada gelen yorumlar ikiye bölünmüştü. Kimileri bu cesur adımı desteklerken kimileri ise Beren Saat'i oyuncu olarak izlemeyi tercih ettiğini söylemiş, performansına yönelik çok sayıda eleştiri yapılmıştı.

Tam da bu tartışmalar hafızalardaki yerini korurken, bu kez benzer bir çıkış Gupse Özay'dan geldi. Üstelik bunu duyanların büyük bir kısmı ilk anda 'Acaba yine mizah mı yapıyor?' diye düşünmeden edemedi. Çünkü Gupse Özay'ın yıllardır yaptığı espriler ve şaşırtıcı çıkışları düşünüldüğünde, sözlerinin ne kadarının ciddi olduğu ilk etapta tam olarak anlaşılamadı.

Başarılı oyuncu, verdiği son röportajda şarkıcılığa yönelmek istediğini belirterek albüm hazırlığında olduğunu söyledi. Üstelik yalnızca şarkı söylemekle yetinmeyeceğini, eserlerin sözlerini de kendisinin yazdığını ifade etti. Özay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Şarkıları kendim yazdım. İçimde varmış şarkıcılık, ben yıllardır aslında şarkıcıymışım. Herkesten destek bekliyorum, listeleri altüst etmeye hazır mıyız?'

Bir kesim Gupse Özay'ın yine kendine has mizah anlayışıyla takipçilerine küçük bir oyun oynadığını düşünürken, bir kesim ise gerçekten müzik sektörüne adım atmaya hazırlandığına inandı. Özellikle Beren Saat'in müzik kariyeri yeniden hatırlatılırken, iki ismin peş peşe gelen şarkıcılık çıkışları sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.

Şimdilik ortada yayınlanmış bir şarkı ya da resmi olarak duyurulmuş bir albüm takvimi bulunmuyor. Bu nedenle Gupse Özay'ın sözlerinin yeni bir projenin parçası mı olduğu, mizahi bir tanıtım çalışmasına mı işaret ettiği yoksa gerçekten müzik kariyeri için atılan ilk adım mı olduğu henüz netlik kazanmış değil. Ancak kesin olan bir şey var ki; Gupse Özay yine kimsenin beklemediği bir çıkışla magazin gündeminin zirvesine yerleşmeyi başardı. Gerçekten bir Gupse Özay albümü mü geliyor, yoksa hepimize ustaca hazırlanmış bir sürprizin ilk perdesini mi izliyoruz? Bunun cevabını önümüzdeki günlerde gelecek yeni açıklamalar verecek gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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