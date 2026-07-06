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Ebru Gündeş'in Tutuklu Eski Eşi Sessizliğini Bozdu: Cezaevinden Gönderdiği Mektup Gündem Oldu!

Ebru Gündeş'in Tutuklu Eski Eşi Sessizliğini Bozdu: Cezaevinden Gönderdiği Mektup Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.07.2026 - 18:03
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Son dönemde geçirdiği yüz gerdirme operasyonuyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Osman Özdemir, yaklaşık 6 aydır süren tutukluluğunun ardından Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği mektupla sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, Türk yargısına güvendiğini söylerken kamuoyunda adının farklı dosyalarla anılmasına da tepki gösterdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Bilal Özbilge / Diriliş Postası

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Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatı, sahne performansları ve magazin dünyasında yarattığı etkiyle de adından söz ettiriyor.

Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatı, sahne performansları ve magazin dünyasında yarattığı etkiyle de adından söz ettiriyor.

Kariyerine henüz genç yaşta başlayan ve kısa sürede milyonların gönlünde taht kuran Gündeş, çıkardığı albümler, dillere pelesenk olan şarkıları ve yıllardır zirveden inmeyen sahne kariyeriyle adını Türk müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Güçlü yorumculuğu kadar ekran projeleri, jüri üyelikleri ve sahne şovlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, magazin gündeminin de vazgeçilmez figürlerinden biri hâline geldi.

Son haftalarda ise Ebru Gündeş'i ne yeni bir şarkısıyla ne de sahne performansıyla konuşuyorduk. Başarılı şarkıcı, geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun ardından ortaya çıkan yeni görüntüsüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Yeni hali birçok kullanıcı tarafından 'adeta bambaşka biri olmuş' yorumlarıyla değerlendirilirken, pek çok kişi ise Gündeş'in yıllara meydan okuyan görünümüne övgüler yağdırmıştı. Günlerce konuşulan estetik operasyonunun ardından magazin gündeminde sessizliğini koruyan ünlü isim, bu kez kendi açıklamalarıyla değil, eski eşi Murat Osman Özdemir cephesinden gelen dikkat çekici gelişmeyle yeniden manşetlere taşındı.

Ebru Gündeş'in yalnızca sesi değil, özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Ebru Gündeş'in yalnızca sesi değil, özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

Aşkları, evlilikleri ve ilişkileri her zaman kamuoyunun yakın takibinde olan ünlü şarkıcı, bugüne kadar tam dört kez nikâh masasına oturdu. Her evliliğinde yeni bir başlangıç yapan Gündeş, son olarak iş insanı Murat Osman Özdemir'le mutluluğu yakaladığını düşünmüştü.

İkili, Şubat 2024'te Dubai'de düzenlenen sade ama çok konuşulan bir törenle evlenerek herkesi şaşırtmıştı. O dönem sürpriz evlilik haberi magazin gündemine damga vururken, birçok kişi Gündeş'in dördüncü kez 'evet' dediği bu birlikteliğin uzun yıllar süreceğini düşünüyordu. Ancak işler beklendiği gibi ilerlemedi. Büyük bir heyecanla başlayan evlilik, yaklaşık bir buçuk yıl sonra sessiz sedasız sona erdi. Çift, 27 Eylül 2025 tarihinde görülen tek celselik davada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı ve böylece Ebru Gündeş'in dördüncü evliliği de resmen noktalandı.

Boşanmanın ardından magazin gündemi bu kez Murat Osman Özdemir'e çevrildi. İş insanının adı, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmeye başladı. 2025 yılının ağustos ayında soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Ancak dosyadaki süreç bununla sınırlı kalmadı. Aynı soruşturma kapsamında yürütülen işlemler devam ederken Murat Osman Özdemir, Aralık 2025'te yeniden gündeme geldi ve bu kez tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

O tarihten bu yana kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmayan Özdemir'in nasıl bir savunma yapacağı merak konusu olmuştu. Yaklaşık altı aylık sessizliğin ardından ise dikkat çeken ilk açıklama cezaevinden gönderdiği bir mektupla geldi.

Yaklaşık altı aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Osman Özdemir, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği özel mektupla ilk kez kamuoyuna seslendi.

Yaklaşık altı aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Osman Özdemir, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği özel mektupla ilk kez kamuoyuna seslendi.

Hakkındaki iddialar, devam eden yargı süreci ve kamuoyunda oluşan algıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, mektubunda Türk adaletine olan güvenini koruduğunu ifade etti.

Bilal Özbilge tarafından paylaşılan mektupta Murat Osman Özdemir, yaşadığı süreci bir imtihan olarak gördüğünü belirterek kimseye kırgın ya da öfkeli olmadığını dile getirdi. Sürecin hukuk çerçevesinde sonuçlanacağına inandığını ifade eden Özdemir, 'İçinde bulunduğum süreçten ve yaşadıklarımdan dolayı hiç kimseye kızgınlığım ve kırgınlığım olmadı, olmayacaktır. Yaşadığım bu sürecin en kısa zamanda sona ereceğine, Yüce Türk Yargısına ve adalet sistemine inancımdan vazgeçmediğimi bilmenizi isterim.' sözleriyle yargıya olan güvenini vurguladı.

Mektubunda son günlerde kamuoyunda isminin farklı soruşturma ve olaylarla birlikte anılmasından da rahatsızlık duyduğunu ifade eden Özdemir, hakkındaki suç örgütü iddialarını kabul etmediğini belirtti. Ayrıca, şüphelisi ya da tanığı olmadığını söylediği dosyalarla adının ilişkilendirilmesine karşı çıktığını dile getirdi. Bu kapsamda, 'Şahsımın ilgisi olmayan kişi, dosya veya olaylarla ilişkilendirilmemesini önemle rica ediyorum. Adımın mesnetsiz şekilde gündeme getirilmesi beni üzmektedir.' ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında milliyetçi bir ailede yetiştiğini anlatan Özdemir, hayatı boyunca vatan, millet ve devlet kavramlarını ön planda tuttuğunu söyledi. Açıklamasında, 'Beni tanıyan herkes bilir ki bayrağımızın gölgesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda şerefle ve cesaretle ilerlemeye devam edeceğim.' ifadelerine de yer veren Özdemir, en büyük arzusunun ailesi, çocukları ve sevdikleriyle yeniden huzur içinde bir araya gelmek olduğunu dile getirdi.

Özdemir ayrıca devam eden yargı sürecinde hem ailesinin hem de kişilik haklarının korunması adına basın mensuplarından medya etiği çerçevesinde hassasiyet beklediğini de mektubunda özellikle vurguladı.

Yaklaşık altı aydır kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmayan Murat Osman Özdemir'in, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge aracılığıyla paylaşılan bu mektubu kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Özdemir'in mektubunda yer verdiği iddialar ve değerlendirmeler sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, devam eden yargı sürecine ilişkin nihai karar ise ilerleyen dönemde mahkeme tarafından verilecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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