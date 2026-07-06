Ebru Gündeş'in Tutuklu Eski Eşi Sessizliğini Bozdu: Cezaevinden Gönderdiği Mektup Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Son dönemde geçirdiği yüz gerdirme operasyonuyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Osman Özdemir, yaklaşık 6 aydır süren tutukluluğunun ardından Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği mektupla sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, Türk yargısına güvendiğini söylerken kamuoyunda adının farklı dosyalarla anılmasına da tepki gösterdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Bilal Özbilge / Diriliş Postası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin tartışmasız en güçlü kadın seslerinden biri olan Ebru Gündeş, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, özel hayatı, sahne performansları ve magazin dünyasında yarattığı etkiyle de adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş'in yalnızca sesi değil, özel hayatı da yıllardır magazin dünyasının en çok konuştuğu başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.
Yaklaşık altı aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Murat Osman Özdemir, Diriliş Postası yazarı Bilal Özbilge'ye gönderdiği özel mektupla ilk kez kamuoyuna seslendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın