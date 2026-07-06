Ebru Gündeş'in Tutuklu Eski Eşi Sessizliğini Bozdu: Cezaevinden Gönderdiği Mektup Gündem Oldu!

Aşkları, evlilikleri ve ilişkileri her zaman kamuoyunun yakın takibinde olan ünlü şarkıcı, bugüne kadar tam dört kez nikâh masasına oturdu. Her evliliğinde yeni bir başlangıç yapan Gündeş, son olarak iş insanı Murat Osman Özdemir'le mutluluğu yakaladığını düşünmüştü.

İkili, Şubat 2024'te Dubai'de düzenlenen sade ama çok konuşulan bir törenle evlenerek herkesi şaşırtmıştı. O dönem sürpriz evlilik haberi magazin gündemine damga vururken, birçok kişi Gündeş'in dördüncü kez 'evet' dediği bu birlikteliğin uzun yıllar süreceğini düşünüyordu. Ancak işler beklendiği gibi ilerlemedi. Büyük bir heyecanla başlayan evlilik, yaklaşık bir buçuk yıl sonra sessiz sedasız sona erdi. Çift, 27 Eylül 2025 tarihinde görülen tek celselik davada anlaşmalı olarak yollarını ayırdı ve böylece Ebru Gündeş'in dördüncü evliliği de resmen noktalandı.

Boşanmanın ardından magazin gündemi bu kez Murat Osman Özdemir'e çevrildi. İş insanının adı, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada geçmeye başladı. 2025 yılının ağustos ayında soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Ancak dosyadaki süreç bununla sınırlı kalmadı. Aynı soruşturma kapsamında yürütülen işlemler devam ederken Murat Osman Özdemir, Aralık 2025'te yeniden gündeme geldi ve bu kez tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

O tarihten bu yana kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmayan Özdemir'in nasıl bir savunma yapacağı merak konusu olmuştu. Yaklaşık altı aylık sessizliğin ardından ise dikkat çeken ilk açıklama cezaevinden gönderdiği bir mektupla geldi.