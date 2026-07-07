article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Konser Tekliflerini Reddediyor: Demet Akalın Yakalandığı Hastalığı Açıkladı!

Konser Tekliflerini Reddediyor: Demet Akalın Yakalandığı Hastalığı Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.07.2026 - 18:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Demet Akalın bu kez yeni şarkısıyla değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla gündem oldu. Yoğun çalışma temposunun kendisini 'tükenmişlik sendromuna' sürüklediğini söyleyen ünlü şarkıcı, konser tekliflerini geri çevirmeye başladığını açıkladı. Bir yandan yapay zeka destekli klibiyle eleştirilerin odağı olan Akalın'ın son açıklamaları dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en renkli, en dobra ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, şüphesiz magazin dünyasının da vazgeçilmez figürlerinden biri.

Türk pop müziğinin en renkli, en dobra ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, şüphesiz magazin dünyasının da vazgeçilmez figürlerinden biri.

Kariyerine 90'lı yıllarda modellik yaparak başlayan Akalın, kısa sürede rotasını müziğe çevirdi ve verdiği kararın ne kadar doğru olduğunu yıllar boyunca üst üste patlattığı hitlerle kanıtladı. Özellikle 'Afedersin', 'Mucize', 'Toz Pembe', 'Türkan', 'Sabıka', 'Evli, Mutlu, Çocuklu', 'Rakipsiz', 'Çanta', 'Olacak Olacak', 'Kulüp' gibi şarkılarla milyonlarca dinleyiciye ulaşan ünlü isim, uzun yıllar boyunca yaz aylarına damga vuran isimlerin başında geldi. Hatta öyle ki bir dönem sosyal medyada 'Demet Akalın yeni şarkı çıkardıysa yaz resmen başlamıştır' yorumları yapılır olmuştu.

Elbette Demet Akalın'ı sadece şarkılarıyla anlatmak pek mümkün değil. Çünkü ünlü şarkıcı, yıllardır özel hayatı, dobra açıklamaları, polemikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Kimi zaman ünlü isimlerle yaşadığı tartışmalar, kimi zaman yaptığı çıkışlar, kimi zaman da takipçilerine verdiği beklenmedik cevaplarla gündem yaratıyor. 

Üstelik X ve Instagram paylaşımlarındaki yazım hataları da artık adeta kariyerinin eğlenceli bir parçasına dönüşmüş durumda. Yıllardır sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen imla hataları nedeniyle 'yazım hatalarının kraliçesi' olarak anılan Akalın ise bu durumla dalga geçmekten de hiçbir zaman çekinmedi. Kısacası Demet Akalın, sadece müziğiyle değil; karakteri, filtresiz tavrı ve magazin dünyasına malzeme veren çıkışlarıyla da yıllardır gündemde kalmayı başaran ender isimlerden biri oldu.

Her yaz yeni bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkmayı alışkanlık haline getiren Demet Akalın, bu geleneği bu yıl da bozmadı.

Her yaz yeni bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkmayı alışkanlık haline getiren Demet Akalın, bu geleneği bu yıl da bozmadı.

Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 'Bir Şey Mi Dedin?' isimli yeni teklisiyle müzik platformlarında yerini alan ünlü şarkıcı, daha ilk günden 'Bu yaz da Demet Akalın'sız geçmeyecek.' dedirtti. Şarkı ilk yayınlandığında sosyal medyada ikiye bölen yorumlar geldi. Kimileri parçanın eski Demet Akalın hitlerini arattığını söylerken kimileri ise nakaratının birkaç dinlemeden sonra akıllara kazındığını ve zamanla çok daha fazla sevileceğini dile getirdi. Nitekim kısa süre içinde özellikle sosyal medyada şarkının nakaratı videolarda kullanılmaya, kullanıcıların diline dolanmaya başladı.

Ancak bu kez şarkının önüne geçen başka bir detay vardı: Yapay zeka ile hazırlanan klip... Tamamen yapay zeka desteği kullanılarak oluşturulan klip, yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Pek çok kullanıcı Demet Akalın'ın klip boyunca kendisinden çok farklı ünlülere benzediğini söylerken, ortaya çıkan görüntüler günlerce konuşuldu. Bazıları projeyi cesur ve yenilikçi bulurken, bazıları ise böylesine büyük bir pop yıldızının yapay zeka kullanarak 'kolaya kaçtığını' savundu. Hatta sosyal medyada 'Klipte Demet Akalın'ı bulabilen var mı?' şeklinde binlerce yorum yapılırken, ünlü şarkıcı da gelen eleştirileri yakından takip etti.

Demet Akalın daha sonra yaptığı açıklamalarda ortaya çıkan sonucu içine tam anlamıyla sindiremediğini itiraf etti. Zaman sıkışıklığı nedeniyle yapay zekâ teknolojisine başvurduklarını belirten şarkıcı, bundan sonraki projelerinde aynı yöntemi tercih etmeyi düşünmediğini söyledi. Bir yandan yeni şarkısının gördüğü ilgiyi takip eden Akalın'ın yakın zamanda yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıklaması da hayranlarını heyecanlandırdı.

Öte yandan Demet Akalın son dönemde yalnızca müzik kariyeriyle değil, televizyon ekranlarındaki yeni göreviyle de gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Sinan Akçıl ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yaz Bir Şarkı' isimli müzik yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Cumartesi akşamları yayınlanan ve yeni söz yazarları ile bestecileri keşfetmeyi amaçlayan program büyük beklentilerle başlamış olsa da istenilen reyting başarısına ulaşamadı. Programın sosyal medyada beklenen etkiyi yaratamaması da dikkatlerden kaçmadı. Akalın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarışmanın final yapmasına yalnızca altı bölüm kaldığını duyurarak televizyon serüveninin kısa süreceğini doğrulamış oldu.

Bu kez yeni şarkısı ya da sosyal medya polemikleriyle değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme gelen Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Bu kez yeni şarkısı ya da sosyal medya polemikleriyle değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme gelen Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Sohbet sırasında son dönemde neden yeni konser tekliflerini kabul etmediği sorulan ünlü şarkıcı, verdiği cevapla dikkat çekti. Akalın, yaşadığı yoğunluğu esprili bir ifadeyle 'Meryem Uzerli hastalığına yakalandım.' sözleriyle anlatarak tükenmişlik sendromuna gönderme yaptı.

Muhtemelen çoğunuz hatırlıyorsunuzdur... Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, dizinin zirvede olduğu dönemde aniden projeden ayrılmış ve yoğun çalışma temposunun kendisini psikolojik olarak tükettiğini açıklamıştı. Daha sonra Almanya'ya dönen Uzerli'nin yaşadığı süreç uzun süre 'tükenmişlik sendromu' başlığıyla konuşulmuş, bu kavram da Türkiye'de ilk kez bu kadar geniş kitleler tarafından duyulmuştu.

Demet Akalın da yıllar sonra aynı kavramı kendi çalışma temposu üzerinden yeniden gündeme taşıdı. Ünlü şarkıcı, mevcut anlaşmaları dışında artık yeni hiçbir işi kabul etmediğini belirterek fiziksel ve mental olarak ciddi şekilde yorulduğunu söyledi. Bunun bir kapris ya da şımarıklık olmadığını özellikle vurgulayan Akalın, üst üste verdiği konserlerin ve yoğun çalışma düzeninin artık kendisini zorlamaya başladığını ifade etti. Hatta bugüne kadar 'insanüstü sayılabilecek kadar çok konser verdiğini' söyleyen şarkıcı, biraz nefes almaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın