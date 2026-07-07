Konser Tekliflerini Reddediyor: Demet Akalın Yakalandığı Hastalığı Açıkladı!
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Demet Akalın bu kez yeni şarkısıyla değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla gündem oldu. Yoğun çalışma temposunun kendisini 'tükenmişlik sendromuna' sürüklediğini söyleyen ünlü şarkıcı, konser tekliflerini geri çevirmeye başladığını açıkladı. Bir yandan yapay zeka destekli klibiyle eleştirilerin odağı olan Akalın'ın son açıklamaları dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop müziğinin en renkli, en dobra ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın, şüphesiz magazin dünyasının da vazgeçilmez figürlerinden biri.
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Her yaz yeni bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkmayı alışkanlık haline getiren Demet Akalın, bu geleneği bu yıl da bozmadı.
Bu kez yeni şarkısı ya da sosyal medya polemikleriyle değil, yaptığı sağlık açıklamasıyla gündeme gelen Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarıyla sohbet etti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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