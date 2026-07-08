Fiziğini Kusursuzlaştırmaya Çalışan "Looksmaxxing" Fenomeni Connor Murphy 32 Yaşında Öldü

Kaslı fiziği, sıra dışı özgüveni ve spor salonunda geçirdiği saatleri ekrana taşıdığı videolarıyla önce YouTube'da adını duyurdu, ardından Instagram'da büyük bir kitleye ulaştı. Özellikle sokakta çektiği 'fitness challenge', dönüşüm videoları ve vücut geliştirme odaklı içerikleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, Connor Murphy de internet dünyasının en çok konuşulan spor fenomenlerinden biri oldu.

Toplamda 400 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim, yalnızca antrenman rutinleriyle değil; beslenme alışkanlıkları, estetik görünüm takıntısı ve fiziksel dönüşüm üzerine yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyordu. Kendisini sık sık 'giga chad' olarak tanımlayan Murphy, kusursuz erkek fiziğini temsil ettiğini savunuyor, bu yönüyle özellikle genç erkekler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturuyordu.

Ancak zamanla paylaştığı içerikler spor tavsiyelerinin çok ötesine geçti ve sosyal medyadaki değişimi, takipçileri tarafından giderek daha fazla endişeyle izlenmeye başladı.