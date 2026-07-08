article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Fiziğini Kusursuzlaştırmaya Çalışan "Looksmaxxing" Fenomeni Connor Murphy 32 Yaşında Öldü

Fiziğini Kusursuzlaştırmaya Çalışan "Looksmaxxing" Fenomeni Connor Murphy 32 Yaşında Öldü

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.07.2026 - 18:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fitness ve 'looksmaxxing' akımının en bilinen isimlerinden Connor Murphy'den acı haber geldi. Tayland'da hayatını kaybeden 32 yaşındaki fenomenin ölümü sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, olayın perde arkasıyla ilgili soruşturma sürüyor...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın özellikle 2010'lu yılların ortasında yetiştirdiği en dikkat çekici fitness içerik üreticilerinden biri olan Connor Murphy, milyonlarca kişinin tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti.

Sosyal medyanın özellikle 2010'lu yılların ortasında yetiştirdiği en dikkat çekici fitness içerik üreticilerinden biri olan Connor Murphy, milyonlarca kişinin tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti.

Kaslı fiziği, sıra dışı özgüveni ve spor salonunda geçirdiği saatleri ekrana taşıdığı videolarıyla önce YouTube'da adını duyurdu, ardından Instagram'da büyük bir kitleye ulaştı. Özellikle sokakta çektiği 'fitness challenge', dönüşüm videoları ve vücut geliştirme odaklı içerikleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, Connor Murphy de internet dünyasının en çok konuşulan spor fenomenlerinden biri oldu. 

Toplamda 400 bini aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim, yalnızca antrenman rutinleriyle değil; beslenme alışkanlıkları, estetik görünüm takıntısı ve fiziksel dönüşüm üzerine yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyordu. Kendisini sık sık 'giga chad' olarak tanımlayan Murphy, kusursuz erkek fiziğini temsil ettiğini savunuyor, bu yönüyle özellikle genç erkekler arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturuyordu. 

Ancak zamanla paylaştığı içerikler spor tavsiyelerinin çok ötesine geçti ve sosyal medyadaki değişimi, takipçileri tarafından giderek daha fazla endişeyle izlenmeye başladı.

Murphy, "Looksmaxxing" akımının en çok konuşulan isimlerinden biri Olmuştu.

Murphy, "Looksmaxxing" akımının en çok konuşulan isimlerinden biri Olmuştu.

Son yıllarda özellikle TikTok ve çeşitli internet forumlarında hızla yayılan 'looksmaxxing' kavramı, kişinin mümkün olan en kusursuz fiziksel görünüme ulaşabilmek için hayatının büyük bölümünü dış görünüşünü geliştirmeye adaması anlamına geliyor. Cilt bakımından saç tasarımına, spor rutinlerinden beslenmeye, yüz hatlarını belirgin göstermeye yönelik tekniklerden estetik uygulamalara kadar uzanan bu akım, özellikle genç erkekler arasında büyük ilgi görüyor. 

Connor Murphy de zamanla bu akımın en bilinen yüzlerinden biri haline geldi. İlk yıllarında yalnızca spor ve vücut geliştirme üzerine içerikler üretirken, ilerleyen süreçte görünüşünü sürekli daha ileri taşımaya çalışan paylaşımlar yapmaya başladı. Kas kütlesini artırmaya yönelik yoğun antrenmanları, son derece katı beslenme düzeni ve dış görünüşünü merkezine alan yaşam tarzı, sosyal medyada sık sık konuşuldu. Birçok takipçisi onun disiplinine hayran kalırken, bazıları ise bu kusursuz görünme arzusunun giderek sağlıksız bir noktaya ulaştığını düşünüyordu. 

Özellikle son yıllarda yaptığı bazı canlı yayınlar ve paylaşımlar, hayranları tarafından 'eskisi gibi değil' yorumlarıyla karşılandı. Connor Murphy ise tüm eleştirilere rağmen fiziksel dönüşümünü sürdürmeye devam etti ve görünüşünü geliştirme yolculuğunu sosyal medya hesaplarından paylaşmayı hiç bırakmadı.

Connor Murphy'den geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber ise hayranlarını derinden sarstı.

Connor Murphy'den geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber ise hayranlarını derinden sarstı.

ABD basını ve Tayland kaynaklı haberlere göre 32 yaşındaki fenomen isim, Tayland'da meydana gelen boğulma olayı sonucunda yaşamını yitirdi. İddialara göre olay günü lüks bir yerleşim alanına taksiyle dönen Murphy'nin çevresindekiler tarafından normal dışı davranışlar sergilediği öne sürüldü. Daha sonra başka bir araca binmek istediği, ancak sürücünün bu talebi kabul etmemesi üzerine bağırmaya başladığı iddia edildi. 

Çevrede bulunan kişilerin durumu polise bildirmesinin ardından Connor Murphy'nin olay yerinden koşarak uzaklaştığı ve yerleşim alanındaki göle atladığı öne sürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir süre yüzmeye devam eden fenomen isim daha sonra gözden kayboldu. Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Murphy'nin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Olayın ardından konuşan kız arkadaşı ise Connor Murphy'nin son dönemde olağan dışı davranışlar sergilemediğini ve kendisinin yasaklı madde kullandığına hiçbir zaman şahit olmadığını söyledi. 

Buna karşın yerel kaynaklarda, Murphy'nin kiraladığı evde dikkat çeken bulgulara ulaşıldığı ve yetkililerin aracında da inceleme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Ancak şu ana kadar ölüm nedenine ilişkin resmi ve kesin bir açıklama yapılmış değil. İddiaya göre Murphy'nin aracında kullanılmamış bazı şırıngalar ve kimliği henüz belirlenemeyen beyaz tabletler bulundu. Yıllardır yoğun vücut geliştirme içerikleri üreten fenomen ismin bu bulgular nedeniyle yeniden gündeme gelmesi, sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. 

Ancak şu ana kadar yetkililer tarafından bu bulgular ile ölüm arasında herhangi bir bağlantı kuran resmi bir açıklama yok, resmi sonuç otopsinin ardından belirlenecek...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın