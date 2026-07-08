Fiziğini Kusursuzlaştırmaya Çalışan "Looksmaxxing" Fenomeni Connor Murphy 32 Yaşında Öldü
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Fitness ve 'looksmaxxing' akımının en bilinen isimlerinden Connor Murphy'den acı haber geldi. Tayland'da hayatını kaybeden 32 yaşındaki fenomenin ölümü sosyal medyada büyük üzüntü yaratırken, olayın perde arkasıyla ilgili soruşturma sürüyor...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın özellikle 2010'lu yılların ortasında yetiştirdiği en dikkat çekici fitness içerik üreticilerinden biri olan Connor Murphy, milyonlarca kişinin tanıdığı isimlerden biri haline gelmişti.
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Murphy, "Looksmaxxing" akımının en çok konuşulan isimlerinden biri Olmuştu.
Connor Murphy'den geçtiğimiz saatlerde gelen acı haber ise hayranlarını derinden sarstı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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