35 Yaşında Hayata Veda Eden Oyuncu Ece İrtem'in Yürek Burkan Hayat Hikayesi

Annesi hamilelik sürecinde ölümden dönerken, Ece İrtem de oldukça geç bir doğumla dünyaya geldi. Tam 10 aylık olarak doğan oyuncu, 5,5 kiloluk ağırlığıyla ailesinin hafızasında unutulmaz bir yer edindi.

Babası cumhuriyet savcısı, annesi ise yazı işleri müdürüydü. Ailesinin mesleği nedeniyle çocukluğu ve gençliği Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti. Bu yüzden kendisine sık sık yöneltilen 'Nerelisin?' sorusuna yıllarca net bir cevap veremediğini anlatmıştı.

Bir röportajında bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

'Birçok ilde yaşadım. Nerelisin diye sorulduğunda bir Nusaybin diyordum, bir Sivas diyordum. Babam da 'Aydın' diye uyarıyordu. Ben Türk'üm, Türkiyeliyim. Bunu iliklerime kadar hissediyorum. Her yeri benimsedim.'

Belki de bu yüzden hayatı boyunca tek bir şehre değil, Türkiye'nin dört bir yanına ait hissetti.