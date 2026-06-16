35 Yaşında Hayata Veda Eden Oyuncu Ece İrtem'in Yürek Burkan Hayat Hikayesi
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Ece İrtem'in vefatının ardından pek çok kişi onun ekranlardaki başarılı kariyerini konuşurken, hayat hikAyesinin perde arkasında oldukça etkileyici ve mücadele dolu bir yolculuk olduğu da yeniden gündeme geldi. İşte 35 yaşında hayata veda eden oyuncunun az bilinen yaşam öyküsü...
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1991 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Ece İrtem'in doğumu bile başlı başına bir mücadele hikayesiydi.
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Ece İrtem'in çocukluk yıllarındaki en büyük tutkusu aslında oyunculuk değil spordu.
Ece İrtem'in oyunculuk yolculuğu sanıldığı kadar kolay başlamadı.
Ece İrtem, kariyerindeki zorlukları aşmayı başarmış olsa da özel hayatında yaşadığı kayıpların izlerini uzun yıllar taşıdı.
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem, geride yalnızca rol aldığı projeleri değil; hayallerinin peşinden gitmek için verdiği mücadeleyi, yokluk içinde vazgeçmeyişini ve yaşadığı tüm acılara rağmen ayakta kalma çabasını da bıraktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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