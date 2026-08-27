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Uzmanlar Uyarıyor: Çocukların Çok Kullandığı 2 Uygulama Ciddi Risk Taşıyor

Uzmanlar Uyarıyor: Çocukların Çok Kullandığı 2 Uygulama Ciddi Risk Taşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 09:19
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Çocukların günlük hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, eğlencenin yanı sıra ciddi dijital güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle TikTok ve Snapchat gibi platformların çocukları uygunsuz içeriklerden yabancılarla iletişime kadar pek çok tehlikeye açık hale getirebileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor.

Kaynak: https://www.itv.com/news/2026-08-11/a...
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TikTok gibi kısa video platformları, çocukların ve gençlerin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor.

TikTok gibi kısa video platformları, çocukların ve gençlerin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor.

Fakat bu uygulamalarda karşılaşılan içerikler yalnızca kullanıcının tercihleriyle değil, algoritmalar tarafından da belirleniyor.

Öneri sistemleri, kullanıcıların izleme ve etkileşim davranışlarını analiz ederek benzer içerikleri peş peşe gösterebiliyor. Bu durum çocukların şiddet içerikleri, tehlikeli akımlar, gerçekçi olmayan beden algıları veya yeme davranışlarını olumsuz etkileyebilecek içeriklerle daha sık karşılaşmasına neden olabiliyor.

Özellikle küçük yaştaki çocuklarda içeriklerin güvenli olup olmadığını değerlendirme becerisinin henüz tam olarak gelişmemiş olması, ebeveyn denetimini daha önemli hale getiriyor.

Snapchat gibi uygulamalar ise farklı bir risk alanı oluşturuyor.

Snapchat gibi uygulamalar ise farklı bir risk alanı oluşturuyor.

Kaybolan mesaj ve fotoğraf özellikleri, çocuklarda paylaşılan içeriklerin tamamen ortadan kalktığı düşüncesine yol açabiliyor. Oysa bir görüntünün ekran görüntüsü alınması, başka bir cihazla kaydedilmesi veya başka bir kullanıcıya gönderilmesi mümkün.

Daha ciddi risklerden biri ise çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurabilmesi. Yabancı hesaplardan gelen mesajlar zamanla kişisel bilgilerin paylaşılmasına veya çocuğun farklı platformlara yönlendirilmesine kadar ilerleyebiliyor.

Bu nedenle çocukların internette tanıştıkları kişilerle özel bilgilerini paylaşmaması ve özellikle adres, okul, telefon numarası ya da anlık konum gibi bilgileri göndermemesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Ebeveynler Çocuklarını Nasıl Koruyabilir?

Uzmanlara göre dijital güvenlik konusunda yalnızca uygulamaları yasaklamak yeterli değil. Çocukların karşılaşabilecekleri durumları ebeveynleriyle çekinmeden konuşabilmeleri de büyük önem taşıyor.

İlk olarak uygulamaların gizlilik ayarları kontrol edilmeli ve mümkün olduğunca sınırlı hale getirilmeli. Ekran süresi için telefonun kendi ebeveyn denetimi özelliklerinden yararlanılabilir. Ayrıca çocukla birlikte uygulama kullanmak, karşısına çıkabilecek içerikler hakkında konuşmak ve şüpheli bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini anlatmak etkili bir yaklaşım olabilir.

En önemlisi ise çocuğa, başına gelen bir olay nedeniyle cezalandırılmayacağı güveninin verilmesi. Çünkü çocuk korkarsa sorun yaşadığında yardım istemek yerine durumu gizlemeyi tercih edebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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