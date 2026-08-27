Uzmanlar Uyarıyor: Çocukların Çok Kullandığı 2 Uygulama Ciddi Risk Taşıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.itv.com/news/2026-08-11/a...
Çocukların günlük hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, eğlencenin yanı sıra ciddi dijital güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle TikTok ve Snapchat gibi platformların çocukları uygunsuz içeriklerden yabancılarla iletişime kadar pek çok tehlikeye açık hale getirebileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor.
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TikTok gibi kısa video platformları, çocukların ve gençlerin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor.
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Snapchat gibi uygulamalar ise farklı bir risk alanı oluşturuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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