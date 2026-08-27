Uzmanlar Uyarıyor: Çocukların Çok Kullandığı 2 Uygulama Ciddi Risk Taşıyor

Kaybolan mesaj ve fotoğraf özellikleri, çocuklarda paylaşılan içeriklerin tamamen ortadan kalktığı düşüncesine yol açabiliyor. Oysa bir görüntünün ekran görüntüsü alınması, başka bir cihazla kaydedilmesi veya başka bir kullanıcıya gönderilmesi mümkün.

Daha ciddi risklerden biri ise çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurabilmesi. Yabancı hesaplardan gelen mesajlar zamanla kişisel bilgilerin paylaşılmasına veya çocuğun farklı platformlara yönlendirilmesine kadar ilerleyebiliyor.

Bu nedenle çocukların internette tanıştıkları kişilerle özel bilgilerini paylaşmaması ve özellikle adres, okul, telefon numarası ya da anlık konum gibi bilgileri göndermemesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Ebeveynler Çocuklarını Nasıl Koruyabilir?

Uzmanlara göre dijital güvenlik konusunda yalnızca uygulamaları yasaklamak yeterli değil. Çocukların karşılaşabilecekleri durumları ebeveynleriyle çekinmeden konuşabilmeleri de büyük önem taşıyor.

İlk olarak uygulamaların gizlilik ayarları kontrol edilmeli ve mümkün olduğunca sınırlı hale getirilmeli. Ekran süresi için telefonun kendi ebeveyn denetimi özelliklerinden yararlanılabilir. Ayrıca çocukla birlikte uygulama kullanmak, karşısına çıkabilecek içerikler hakkında konuşmak ve şüpheli bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini anlatmak etkili bir yaklaşım olabilir.

En önemlisi ise çocuğa, başına gelen bir olay nedeniyle cezalandırılmayacağı güveninin verilmesi. Çünkü çocuk korkarsa sorun yaşadığında yardım istemek yerine durumu gizlemeyi tercih edebilir.