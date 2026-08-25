Üç Çocuğunu Öldüren Lindsay Clancy’nin Davasında Sona Gelindi: Jüri Kritik Kararı Verecek
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ABD’de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy’nin davasında sona gelindi. Yaklaşık bir aydır süren duruşmalarda Clancy’nin cinayetleri işlerken doğum sonrası psikoz nedeniyle gerçeklik algısını kaybedip kaybetmediği tartışılırken, son tanıkların ardından gözler jürinin vereceği karara çevrildi.
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ABD’nin Massachusetts eyaletinde üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy’nin davasında sona gelindi.
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Clancy davasında asıl tartışma çocukların nasıl öldürüldüğünden çok, cinayetlerin işlendiği sırada Clancy’nin zihinsel durumunun ne olduğuna odaklanıyor.
Davanın en önemli bölümlerinden biri olay günü yaşananların dakika dakika incelenmesi oldu.
Savcılığın ve savunmanın üzerinde uzlaştığı temel noktalardan biri, Clancy’nin çocukların ölümünde doğrudan rol oynadığı.
Savunmanın En Güçlü Kozu: Postpartum Psikoz
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Savcılık cephesinde ise farklı uzmanların ortaklaştığı nokta, Clancy’nin ruhsal olarak ciddi bir kriz yaşadığı ancak bunun psikoz seviyesine ulaşmadığı iddiası oldu.
Heilbrun’ın ortaya attığı teori, davanın psikolojik açıdan en dikkat çekici noktalarından biri oldu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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