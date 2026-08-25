Üç Çocuğunu Öldüren Lindsay Clancy’nin Davasında Sona Gelindi: Jüri Kritik Kararı Verecek

24 Ocak sabahı Clancy, 5 yaşındaki kızı Cora’yı çocuk doktoruna götürdü. Daha sonra Cora ve Dawson ile kar oynadı ve çocukların fotoğraflarını ailesine gönderdi. Savcılık kayıtlarına göre bu saatlerde mesajlaşmalarında ya da dışarıdaki davranışlarında olağan dışı bir durum görülmedi.

Öğleden sonra ise olayların seyri değişti. Savcılık kayıtlarına göre Clancy saat 16.02’de çocuklar için ilaç aradı ve ardından Plymouth’taki ThreeV isimli restorana ilişkin arama yaptı. Saat 16.53’te eşi Patrick’e dışarıdan yemek istemesi konusunda mesaj gönderdi. Daha sonra eşinden hem ilaç hem de yemek almasını istedi.

Patrick Clancy saat 17.32 civarında eczaneye ulaştı, ardından restorana geçti ve yaklaşık 18.09’da eve döndü. Eve geldiğinde çocukların bulunmadığını fark etti. Üst kattaki yatak odasında kan izleri ve açık bir pencere gördü. Dışarı çıktığında eşini ağır yaralı halde buldu ve 911’i aradı. Patrick’in acil yardım çağrısı sırasında eşine çocukların nerede olduğunu sorduğu, Clancy’nin ise çocukların bodrumda olduğunu söylediği daha önce mahkemede dinlenen kayıtlarla gündeme geldi.

Savcılığın iddiasına göre bu zamanlama tesadüf değildi. Clancy’nin kocasını evden uzaklaştırmak için daha uzun sürecek bir alışveriş ve yemek planı oluşturduğu, böylece çocukları öldürmek ve daha sonra intihar girişiminde bulunmak için yeterli zaman kazandığı ileri sürülüyor.