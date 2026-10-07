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Abisinin Cenazesinde Fenalaşmıştı: Meriç Keskin'in "O Gün Bugündü" Notuyla Paylaştığı Kare Yürekleri Dağladı!

Abisinin Cenazesinde Fenalaşmıştı: Meriç Keskin'in "O Gün Bugündü" Notuyla Paylaştığı Kare Yürekleri Dağladı!

Sosyal Medya Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
07.10.2026 - 07:28
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Abisi İnanç Keskin'i eylülde kaybeden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Instagram hikayesine düştüğü iki satırlık notla takipçilerini yine duygulandırdı. Ama asıl içleri burkan, paylaştığı karenin hangi güne ait olduğu oldu.

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Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in tedavi sürecini aylardır takipçileriyle adım adım paylaşıyordu.

Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in tedavi sürecini aylardır takipçileriyle adım adım paylaşıyordu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Meriç Keskin, bir süre önce abisinin ciddi bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu açıklamıştı. Hastane odasında abisiyle pasta kestiği kareleri bile paylaşan fenomen, süreci hiç saklamadı. Kanserle mücadele eden ve tedavi sürecinde verdiği kilolarla dikkat çeken 43 yaşındaki İnanç Keskin'den 20 Eylül'de acı haber geldi. Meriç Keskin, boş bir hastane yatağının fotoğrafına tek bir kelime yazdı: 'Başaramadık.'

Peki Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin ne iş yapıyordu? İnanç Keskin, İzmir merkezli yazılım şirketi Smartsis'in kurucu ortaklarından biriydi ve uzun yıllar teknoloji sektöründe yöneticilik yapmıştı. Öncesinde Figensoft'ta Ege ve Akdeniz bölge müdürlüğü yapmış, bir dönem Azerbaycan'da ülke müdürü olarak çalışmıştı.

Cenazede fenalaşan Meriç Keskin, günler sonra abisine yürek burkan bir veda mektubu yazmıştı.

Cenazede fenalaşan Meriç Keskin, günler sonra abisine yürek burkan bir veda mektubu yazmıştı.

İnanç Keskin, Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi; son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı. Tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamayan Meriç Keskin bir ara fenalaştı, doktorlar müdahale etmek zorunda kaldı. Yakın arkadaşları ise onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bir süre sessizliğe gömülen fenomen, eylül sonunda abisine seslendiği uzun bir mektupla geri döndü. 'İyi değiliz. Hiçbirimiz. Seninle yaşlanırız diyordum' diye yazan Keskin, acısını kendine has mizahıyla harmanlamış, dolapta bulduğu işkembeye bakıp ağladığını bile anlatmıştı. Abisinin kızı Duru'nun, babasının doğum gününde giydiği pırıltılı kıyafeti yeniden giydiğini anlattığı satırlar ise okuyanların boğazını düğümlemişti.

Meriç Keskin'in yeniden paylaştığı sarılma karesi, abisinin kritik PET çekiminden bir gün öncesine ait.

Meriç Keskin'in yeniden paylaştığı sarılma karesi, abisinin kritik PET çekiminden bir gün öncesine ait.

Asıl can yakan detay ise son paylaşımda saklı. Meriç Keskin 6 Ekim'de, abisine sımsıkı sarıldığı eski bir paylaşımını hikayesinde yeniden gündeme getirdi. O karenin altına zamanında 'Yarın en kritik günümüz. Pet çekimi var sabah...' diye yazmıştı. Bu kez üzerine yalnızca iki satır ekledi: 'O gün bugündü 🕊️ Sen hala burdasın ❤️' Abisini toprağa vermesinin üzerinden henüz iki hafta geçmişken gelen bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda destek mesajı yağdı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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