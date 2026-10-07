Abisinin Cenazesinde Fenalaşmıştı: Meriç Keskin'in "O Gün Bugündü" Notuyla Paylaştığı Kare Yürekleri Dağladı!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Meriç Keskin, bir süre önce abisinin ciddi bir sağlık sorunuyla boğuştuğunu açıklamıştı. Hastane odasında abisiyle pasta kestiği kareleri bile paylaşan fenomen, süreci hiç saklamadı. Kanserle mücadele eden ve tedavi sürecinde verdiği kilolarla dikkat çeken 43 yaşındaki İnanç Keskin'den 20 Eylül'de acı haber geldi. Meriç Keskin, boş bir hastane yatağının fotoğrafına tek bir kelime yazdı: 'Başaramadık.'

Peki Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin ne iş yapıyordu? İnanç Keskin, İzmir merkezli yazılım şirketi Smartsis'in kurucu ortaklarından biriydi ve uzun yıllar teknoloji sektöründe yöneticilik yapmıştı. Öncesinde Figensoft'ta Ege ve Akdeniz bölge müdürlüğü yapmış, bir dönem Azerbaycan'da ülke müdürü olarak çalışmıştı.