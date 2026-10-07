Abisinin Cenazesinde Fenalaşmıştı: Meriç Keskin'in "O Gün Bugündü" Notuyla Paylaştığı Kare Yürekleri Dağladı!
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Abisi İnanç Keskin'i eylülde kaybeden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Instagram hikayesine düştüğü iki satırlık notla takipçilerini yine duygulandırdı. Ama asıl içleri burkan, paylaştığı karenin hangi güne ait olduğu oldu.
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Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in tedavi sürecini aylardır takipçileriyle adım adım paylaşıyordu.
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Cenazede fenalaşan Meriç Keskin, günler sonra abisine yürek burkan bir veda mektubu yazmıştı.
Meriç Keskin'in yeniden paylaştığı sarılma karesi, abisinin kritik PET çekiminden bir gün öncesine ait.
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