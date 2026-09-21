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43 Yaşındaki Abisini Kaybeden Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı

43 Yaşındaki Abisini Kaybeden Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 17:31
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Uzun süredir kanserle mücadele eden abisi İnanç Keskin'i kaybeden Meriç Keskin zor günler geçiriyor. Acı haberi boş hastane yatağını paylaşarak 'Başaramadık' sözleriyle duyuran Keskin, bugün abisini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan fenomen isim bir anda fenalaştı. Meriç Keskin'e doktor müdahale etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medyanın en tanıdık isimlerinden Meriç Keskin, uzun süredir ailesinde yaşanan oldukça tatsız bir süreçle mücadele ediyordu.

Sosyal medyanın en tanıdık isimlerinden Meriç Keskin, uzun süredir ailesinde yaşanan oldukça tatsız bir süreçle mücadele ediyordu.

Eğlenceli videoları, günlük hayatından paylaştığı anlar ve kendine has tarzıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Meriç Keskin, son dönemde paylaşımlarından çok abisi İnanç Keskin'in sağlık durumuyla gündemdeydi.

Keskin ailesi bir süredir oldukça zorlu günlerden geçiyordu. Meriç Keskin'in 43 yaşındaki abisi İnanç Keskin uzun süredir kanserle mücadele ediyor, tedavi süreci de devam ediyordu.

Meriç Keskin de bu süreçte abisinin yanında olmaya devam ederken zaman zaman yaşadıklarını takipçileriyle paylaşıyordu. Ne yazık ki dün gece Keskin ailesinin uzun süredir devam eden mücadelesinden acı haber geldi.

Dün gece İnanç Keskin'in sağlık durumunun ağırlaşmasıyla başlayan endişeli bekleyiş kısa süre sonra yerini acı habere bıraktı.

Dün gece İnanç Keskin'in sağlık durumunun ağırlaşmasıyla başlayan endişeli bekleyiş kısa süre sonra yerini acı habere bıraktı.

Uzun süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin'in zatürre nedeniyle saat 22.00 sıralarında acil olarak yoğun bakıma alındığı aktarılmıştı.

İlk etapta durumunun stabil olduğu belirtilse de kısa süre sonra İnanç Keskin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abisinin tedavi sürecinde yanında olan Meriç Keskin ise vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı oldukça sade ama bir o kadar da üzücü bir paylaşımla duyurdu.

Boş hastane yatağının fotoğrafını paylaşan Meriç Keskin, üzerine yalnızca 'Başaramadık...' yazdı.

43 yaşındaki İnanç Keskin'in uzun süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Dün gece yaşanan acil durumun ardından gelen vefat haberiyle Keskin ailesinin zorlu bekleyişi ne yazık ki acıyla sonuçlandı.

İnanç Keskin bugün ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Meriç Keskin ise abisine veda ederken oldukça zor anlar yaşadı.

İnanç Keskin için bugün İzmir'deki Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ailesinin ve sevenlerinin katıldığı törende Meriç Keskin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

Abisini son yolculuğuna uğurladığı sırada fenalaşan Meriç Keskin'e doktor müdahale etti. Daha dün gece 'Başaramadık' sözleriyle abisinin vefatını duyuran Meriç Keskin, bugün İnanç Keskin'e son kez veda etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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