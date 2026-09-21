43 Yaşındaki Abisini Kaybeden Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı

Uzun süredir kanser tedavisi gören İnanç Keskin'in zatürre nedeniyle saat 22.00 sıralarında acil olarak yoğun bakıma alındığı aktarılmıştı.

İlk etapta durumunun stabil olduğu belirtilse de kısa süre sonra İnanç Keskin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abisinin tedavi sürecinde yanında olan Meriç Keskin ise vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı oldukça sade ama bir o kadar da üzücü bir paylaşımla duyurdu.

Boş hastane yatağının fotoğrafını paylaşan Meriç Keskin, üzerine yalnızca 'Başaramadık...' yazdı.

43 yaşındaki İnanç Keskin'in uzun süredir kanserle mücadele ettiği biliniyordu. Dün gece yaşanan acil durumun ardından gelen vefat haberiyle Keskin ailesinin zorlu bekleyişi ne yazık ki acıyla sonuçlandı.