43 Yaşındaki Abisini Kaybeden Meriç Keskin Cenazede Fenalaştı
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Uzun süredir kanserle mücadele eden abisi İnanç Keskin'i kaybeden Meriç Keskin zor günler geçiriyor. Acı haberi boş hastane yatağını paylaşarak 'Başaramadık' sözleriyle duyuran Keskin, bugün abisini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze töreninde ayakta durmakta zorlanan fenomen isim bir anda fenalaştı. Meriç Keskin'e doktor müdahale etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sosyal medyanın en tanıdık isimlerinden Meriç Keskin, uzun süredir ailesinde yaşanan oldukça tatsız bir süreçle mücadele ediyordu.
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Dün gece İnanç Keskin'in sağlık durumunun ağırlaşmasıyla başlayan endişeli bekleyiş kısa süre sonra yerini acı habere bıraktı.
İnanç Keskin bugün ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Meriç Keskin ise abisine veda ederken oldukça zor anlar yaşadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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