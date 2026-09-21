Elif Eralp'in Zaferi Annesini Ağlattı: "Kızımla Gurur Duyuyorum"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir sonuçla kazanan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp, kızının elde ettiği başarı karşısında duygularına hakim olamadı. Yüksek oy oranının kendisini bile şaşırttığını söyleyen anne Eralp, sevinç gözyaşlarını tutamadığını itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sevinç gözyaşlarımı tutamadım" diyen anne Eralp: "Kızım tarihe geçti"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Irkçılığa karşı mücadele eden bir ailede büyüdü: Göçmenlere "Haklarınıza sahip çıkın" çağrısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın