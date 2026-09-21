Elif Eralp'in Zaferi Annesini Ağlattı: "Kızımla Gurur Duyuyorum"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Hülya Eralp, 'Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Seçim öncesinde günlerce heyecandan uyuyamadığını belirten Eralp, 'Kaç gündür merak ve heyecandan uyuyamıyorum. Çok güzel bir duygu. diyerek yaşadığı gerginliği anlattı.

Kızının başarısının yalnızca aileleri için değil, Berlin tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Hülya Eralp, 'Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok öneml.' değerlendirmesini yaptı. Anne Eralp, kızının her yönüyle iyi bir başbakan olacağına inandığını sözlerine ekledi.