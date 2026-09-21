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Elif Eralp'in Zaferi Annesini Ağlattı: "Kızımla Gurur Duyuyorum"

Elif Eralp'in Zaferi Annesini Ağlattı: "Kızımla Gurur Duyuyorum"

Almanya Seçim Haberleri Göçmen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:46
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir sonuçla kazanan Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp, kızının elde ettiği başarı karşısında duygularına hakim olamadı. Yüksek oy oranının kendisini bile şaşırttığını söyleyen anne Eralp, sevinç gözyaşlarını tutamadığını itiraf etti.

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"Sevinç gözyaşlarımı tutamadım" diyen anne Eralp: "Kızım tarihe geçti"

"Sevinç gözyaşlarımı tutamadım" diyen anne Eralp: "Kızım tarihe geçti"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Hülya Eralp, 'Çok mutluyum. Kızımla gurur duyuyorum. Bu kadar yüksek bir oy alacağını ben bile tahmin etmedim. Ama gerçekten sevinç gözyaşlarımı tutamadım' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Seçim öncesinde günlerce heyecandan uyuyamadığını belirten Eralp, 'Kaç gündür merak ve heyecandan uyuyamıyorum. Çok güzel bir duygu. diyerek yaşadığı gerginliği anlattı.

Kızının başarısının yalnızca aileleri için değil, Berlin tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Hülya Eralp, 'Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok öneml.' değerlendirmesini yaptı. Anne Eralp, kızının her yönüyle iyi bir başbakan olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Irkçılığa karşı mücadele eden bir ailede büyüdü: Göçmenlere "Haklarınıza sahip çıkın" çağrısı.

Irkçılığa karşı mücadele eden bir ailede büyüdü: Göçmenlere "Haklarınıza sahip çıkın" çağrısı.

Kızının siyasete ve insan haklarına duyduğu ilginin çocukluk yıllarında şekillendiğini anlatan Hülya Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri günden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı. Yıllarca bir göçmen kuruluşunda çalıştığını belirten Eralp, gençlerin mesleki eğitime kazandırılması için işverenlerle görüşmeler yürüttüğünü, emekli olduktan sonra da gönüllü çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 'Biz onu hiç yönlendirmedik. Politika yap falan demedik.' diyen Eralp, kızının siyasete ilgisinin kendiliğinden geliştiğini vurguladı.

Elif Eralp'in hukukçu olmasının da tesadüf olmadığını söyleyen anne Eralp, kızının küçük yaşlardan beri adaletsizliğe duyarlı olduğunu, çevresindekilerin ona hep 'Sen kesin hukukçu olacaksın' dediğini hatırlattı. Hukuk eğitiminin ardından yaklaşık 10 yıl boyunca Federal Meclis'te (Bundestag) insan hakları avukatı olarak görev yapan Eralp'in, daha sonra Sol Parti'den gelen adaylık teklifini uzun süre düşündükten sonra kabul ettiğini belirtti.

Almanya'daki göçmenlere seslenen Hülya Eralp, herkesin kendi haklarını araması ve asla teslim olmaması gerektiğini söyledi. Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonuçlarına da değinen Eralp, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) elde ettiği başarıyı eleştirerek göçmenlerin siyasi süreçlere daha fazla katılması gerektiğini savundu. 'Almanya kendi tarihiyle yeteri kadar hesaplaşmadı. AfD gibi göçmenlere düşman faşist bir partinin bu denli oy alması büyük bir rezalet' diyen Eralp, kampanya sürecinde torunlarıyla ilgilenerek, bildiri dağıtarak ve afiş çalışmalarına yardımcı olarak kızının yanında yer aldığını sözlerine ekledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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