IBAN'a Para Gönderirken Yapılan 7 Büyük Hata: Yanlış Hesaba Giden Para Nasıl Geri Alınır?

IBAN'ı Kopyalarken Dikkatsiz Davranmak: Numara kopyala-yapıştır yöntemiyle girilse bile ödeme onaylanmadan önce ekrandaki rakamlar tek tek yeniden kontrol edilmeli, tek bir hanedeki hata transferi bambaşka bir hesaba yönlendirebiliyor.

Alıcı Bilgisini Doğrulamamak: Sadece IBAN numarasına bakıp alıcının ad-soyad bilgisini kontrol etmemek, doğru numaraya rağmen paranın yanlış kişiye ulaşmasına yol açabiliyor.

Eski Kayıtlı Hesaplara Güvenmek: Daha önce kaydedilmiş bir IBAN'ın hâlâ aynı kişiye ait olduğunu varsaymak riskli; özellikle uzun süredir kullanılmayan hesaplarda bilgiler transfer öncesinde yeniden gözden geçirilmeli.

Açıklama Bölümünü Boş Bırakmak: Kira, borç veya alışveriş gibi transfer nedeni yazılmadığında işlemin amacı ilerleyen süreçte belirlenemeyebiliyor.

Tutarı Kontrol Etmeden Onaylamak: Özellikle yüksek meblağlı işlemlerde bir hanenin fazla ya da eksik yazılması istenmeyen bir sonuca yol açabiliyor.

Son Onay Ekranını Atlamak: Bankacılık uygulamalarındaki son doğrulama ekranı IBAN'ı, alıcı adını ve tutarı gösteriyor; bu ekranı okumadan onay vermek hatanın gözden kaçmasına neden oluyor.

Hatayı Fark Edince Beklemek: Yanlış transfer sonrası işlemi ertelemek, zaman geçtikçe parayı geri almayı zorlaştırıyor.