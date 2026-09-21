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IBAN'a Para Gönderirken Yapılan 7 Büyük Hata: Yanlış Hesaba Giden Para Nasıl Geri Alınır?

IBAN'a Para Gönderirken Yapılan 7 Büyük Hata: Yanlış Hesaba Giden Para Nasıl Geri Alınır?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 18:18
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IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde küçük bir dikkatsizlik büyük kayıplara yol açabiliyor. Bankacılık uygulamalarında en sık tekrarlanan 7 hata, parayı yanlış hesaba gönderme riskini artırıyor. Bu hatalardan biri yaşandığında paranın geri alınması da her zaman mümkün olmuyor. 

Kaynak - KARAR

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Para gönderirken yapılan 7 büyük hata var.

Para gönderirken yapılan 7 büyük hata var.

IBAN'ı Kopyalarken Dikkatsiz Davranmak: Numara kopyala-yapıştır yöntemiyle girilse bile ödeme onaylanmadan önce ekrandaki rakamlar tek tek yeniden kontrol edilmeli, tek bir hanedeki hata transferi bambaşka bir hesaba yönlendirebiliyor.

Alıcı Bilgisini Doğrulamamak: Sadece IBAN numarasına bakıp alıcının ad-soyad bilgisini kontrol etmemek, doğru numaraya rağmen paranın yanlış kişiye ulaşmasına yol açabiliyor.

Eski Kayıtlı Hesaplara Güvenmek: Daha önce kaydedilmiş bir IBAN'ın hâlâ aynı kişiye ait olduğunu varsaymak riskli; özellikle uzun süredir kullanılmayan hesaplarda bilgiler transfer öncesinde yeniden gözden geçirilmeli.

Açıklama Bölümünü Boş Bırakmak: Kira, borç veya alışveriş gibi transfer nedeni yazılmadığında işlemin amacı ilerleyen süreçte belirlenemeyebiliyor.

Tutarı Kontrol Etmeden Onaylamak: Özellikle yüksek meblağlı işlemlerde bir hanenin fazla ya da eksik yazılması istenmeyen bir sonuca yol açabiliyor.

Son Onay Ekranını Atlamak: Bankacılık uygulamalarındaki son doğrulama ekranı IBAN'ı, alıcı adını ve tutarı gösteriyor; bu ekranı okumadan onay vermek hatanın gözden kaçmasına neden oluyor.

Hatayı Fark Edince Beklemek: Yanlış transfer sonrası işlemi ertelemek, zaman geçtikçe parayı geri almayı zorlaştırıyor.

Geri alma süreci bankayla başlıyor.

Geri alma süreci bankayla başlıyor.

Yanlış hesaba gönderilen paranın ilk adımı gönderici bankayla iletişime geçmek. İşlem tarihi, tutar ve transfer bilgileri bankaya iletiliyor. Sürecin kendiliğinden çözüleceğini düşünüp beklemek yerine hızlı hareket etmek önem taşıyor. Bilgiler bankaya ulaştıktan sonra izlenecek yol, transferin niteliğine ve alıcı hesabın durumuna göre değişiyor.

Son kontrol ekranı hayat kurtarıyor.

Son kontrol ekranı hayat kurtarıyor.

Alıcı hesabın aktif ya da pasif olması, paranın geri alınıp alınamayacağını doğrudan etkiliyor. Bazı durumlarda süreç yasal bir başvuruya kadar uzayabiliyor. Bankacılık uygulamalarındaki son kontrol ekranı bu yüzden gözden kaçırılmaması gereken bir adım. IBAN, alıcı adı, tutar ve açıklama alanlarının hepsi onay öncesinde yeniden okunmalı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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