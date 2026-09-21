IBAN'a Para Gönderirken Yapılan 7 Büyük Hata: Yanlış Hesaba Giden Para Nasıl Geri Alınır?
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IBAN üzerinden yapılan para transferlerinde küçük bir dikkatsizlik büyük kayıplara yol açabiliyor. Bankacılık uygulamalarında en sık tekrarlanan 7 hata, parayı yanlış hesaba gönderme riskini artırıyor. Bu hatalardan biri yaşandığında paranın geri alınması da her zaman mümkün olmuyor.
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Para gönderirken yapılan 7 büyük hata var.
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Geri alma süreci bankayla başlıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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