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M2 Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!

M2 Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!

Metro
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:38
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Metro hatları, Megakent İstanbul'da ulaşıma en rahat ve hızlı yolu sunuyor. Tarihi ve turistik noktalara, iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelere giden çok sayıda metro bulunuyor. İstanbul'da toplam 10 metro hattı hizmet veriyor. Bu metrolardan biri de hiç şüphesiz kilit noktalara ulaşım sağlayan M2 metrosu.

M2 metro hattı, Taksim ve Şişhane'den geçer. 

Peki M2'de başka hangi duraklar var? M2 metro kaç dakika sürüyor?

İşte İstanbul M2 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.

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M2 Metro Durakları Genel Bilgiler

M2 Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un en önemli noktalarına ulaşım sağlayan metro ağlarından biri, M2'dir. M2 Taksim ve Şişhane durakları, İstanbul'un en popüler noktaları olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ulaşım sağlar. Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Levent duraklarında ise birçok iş merkezi bulunur. Bu nedenle Yenikapı-Hacıosman metro hattı günlük ortalama 500.000 yolcuya hizmet verir.

2000 yılında açılan Yenikapı metro, birçok aktarma noktasına da bağlıdır. Şişli aktarma durağı sayesinde metrobüse ve İETT'ye aktarma yapılabilir. Aynı şekilde Gayrettepe aktarma da metrobüse bağlıdır.

M2 Hattının Güzergahı

M2 Hattı, Yenikapı'dan başlar ve Hacıosman'a kadar gider. M2 metro hattı İstanbul'un önemli noktaları olan Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişli, Levent ve Ayazağa gibi bölgeleri birbirine bağlar.

M2 Yenikapı-Hacıosman 2026 Metro Durakları

M2 Yenikapı-Hacıosman 2026 Metro Durakları

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman durakları, Yenikapı yönünden başlayarak aşağıdaki gibidir:

  • Yenikapı

  • Vezneciler-İstanbul Üniversitesi

  • Haliç

  • Şişhane

  • Taksim

  • Osmanbey

  • Şişli-Mecidiyeköy

  • Gayrettepe

  • Levent

  • 4.Levent

  • Sanayi Mahallesi

  • Seyrantepe

  • İTÜ-Ayazağa

  • Atatürk Oto Sanayi

  • Darüşşafaka 

  • Hacıosman

M2 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M2 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M2 durakları aynı zamanda birçok aktarma noktasına entegre edilmiştir. Yenikapı-Hacıosman metro hattı üzerinden diğer metro hatlarına ve otobüslere aktarma yapılabilir. 

M2 metro hattı aktarmaları aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir:

  • Yenikapı aktarma: M1A  Atatürk Havalimanı metro hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı, T6 Sirkeci-Kazlıçeşme tramvay hattı ve Marmaray'a

  • Vezneciler-İstanbul Üniversitesi İstasyonu’nda aktarma: T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattına

  • Haliç İstasyonu’nda: T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattına

  • Şişhane İstasyonu’nda: T2 İstiklal Caddesi tramvay hattı ve F2 Karaköy-Beyoğlu Tarihi Tünel hattına

  • Taksim İstasyonu’nda: T2 İstiklal Caddesi tramvay hattı ve F1 Kabataş fünikülerine

  • Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nda: M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattına

  • Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonlarında: metrobüse

  • Gayrettepe İstasyonu'nda: M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattına

  • Levent İstasyonu’nda: M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattına

  • Sanayi Mahallesi İstasyonu’nda (sistem değiştirmeden, ayrı bir peron bölgesine geçerek) Seyrantepe Mekik İşletmesi’ne aktarma yapılabilir.

M2 Metro Durak Haritası

Yenikapı ile Hacıosman arasında hizmet veren M2 metro hattının hat uzunluğu 23,49 km'dir. Toplamda 16 istasyonda hizmet veren M2'de 192 adet araç bulunur. Metro haritası M2 ise yukarıdaki görselde verilmiştir.

'Taksim'e nasıl gidilir?' sorusunun cevabı da M2 durakları ile anlaşılabilir.  Taksim'e gitmek için M2'nin Taksim durağında inmek yeterli olacaktır. Metrobüsle Taksim'e gitmek için M2'ye Şişli-Mecidiyeköy veya Gayrettepe duraklarından aktarma yapmak gerekir. 

Yenikapı-Hacıosman metro hattı aynı zamanda Seyrantepe Şehir Hastanesi'ne gitmek için kullanılır. Seyrantepe Şehir Hastanesi'ne gitmek için Sanayi Mahallesi İstasyonu’nda aktarma yapılmalıdır. Aktarma sırasında sistem değiştirmeye gerek yoktur, ayrı bir peron bölgesinden 'Seyrantepe' araçlarına binilmesi gerekir. 

İstanbul'da M2 Metro ile Nereye, Nasıl Giderim?

M2 2026 Metro Saatleri: M2 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

M2 2026 Metro Saatleri: M2 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

İstanbul'da metroların çalışma saatleri günlere göre farklılık gösterebilir. M2 metrosunun çalışma saatleri sabah 06.00 ila 00.00 arasındadır.

M2 Metro Kaça Kadar Açık?

M2 metro, gece 00.00'a kadar açıktır. M2 metrosu ayrıca 'Gece Metrosu' kapsamına alınan 7 metro hattından biridir. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, Cuma sabah saat 06.00 ile Pazar 00.00 arası kesintisiz hizmet verir. (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmaz.)

M2 Metro Sefer Süresi ve Sıklığı Ne Kadar?

M2 metro sefer süresi tek yönde 32 dakikadır. 16 istasyonu bulunan metro hattının sefer sıklığı ise Yenikapı - Hacıosman Arası 3 dk. 55 saniyedir. (Hafta içi ve Cumartesi günleri 8 vagonlu işletme) Sanayi Mahallesi - Seyrantepe arası sefer sıklığı ise gün boyu 8,5 dakikadır.

Metro İstanbul internet sitesinden bütün metroların sefer tarifelerine ulaşabilir ve anlık bilgilere erişebilirsiniz.

M2 Metro Sefer Tarifesi

M2 2026 Metro Ücreti

M2 2026 Metro Ücreti

İstanbul'da metro ücretleri kullanılan karta göre değişir. Anonim, Mavi Kart, Elektronik bilette tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart metro ücret tarifelerine göre değişir. İşte, İstanbul metro tarifeleri: 

Anonim Kart (İstanbulkart) Metro Ücret Tarifeleri

- Tam Bilet: 46,20 TL

- Öğrenci Bileti: 22,55 TL

Mavi Kart (Aylık Abonman) Metro Ücret Tarifeleri

- Tam Aylık Abonman: 3.628 TL

- Öğrenci Aylık Abonman: 653 TL

Bilgilendirme: Yukarıda yer alan metro bilet ve abonman fiyatları, Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 10 oranındaki zammın ardından şekillenmiştir. Bu tarife tablosu, İBB Meclisi ve UKOME tarafından bir sonraki fiyat güncellemesi yapılana dek geçerliliğini koruyacaktır.

M2 de dahil olmak üzere İstanbul Metroları dini ve resmi bayramlarda 'kişiselleştirilmiş İstanbulkart' sahiplerine ücretsizdir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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