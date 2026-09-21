M2 Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!
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Metro hatları, Megakent İstanbul'da ulaşıma en rahat ve hızlı yolu sunuyor. Tarihi ve turistik noktalara, iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelere giden çok sayıda metro bulunuyor. İstanbul'da toplam 10 metro hattı hizmet veriyor. Bu metrolardan biri de hiç şüphesiz kilit noktalara ulaşım sağlayan M2 metrosu.
M2 metro hattı, Taksim ve Şişhane'den geçer.
Peki M2'de başka hangi duraklar var? M2 metro kaç dakika sürüyor?
İşte İstanbul M2 metro durakları hakkında detaylı ve güncel bilgiler.
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M2 Metro Durakları Genel Bilgiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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