M2 Metro Hattı Durakları: Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Güzergahı!

İstanbul'un en önemli noktalarına ulaşım sağlayan metro ağlarından biri, M2'dir. M2 Taksim ve Şişhane durakları, İstanbul'un en popüler noktaları olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne ulaşım sağlar. Şişli-Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Levent duraklarında ise birçok iş merkezi bulunur. Bu nedenle Yenikapı-Hacıosman metro hattı günlük ortalama 500.000 yolcuya hizmet verir.

2000 yılında açılan Yenikapı metro, birçok aktarma noktasına da bağlıdır. Şişli aktarma durağı sayesinde metrobüse ve İETT'ye aktarma yapılabilir. Aynı şekilde Gayrettepe aktarma da metrobüse bağlıdır.

M2 Hattının Güzergahı

M2 Hattı, Yenikapı'dan başlar ve Hacıosman'a kadar gider. M2 metro hattı İstanbul'un önemli noktaları olan Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişli, Levent ve Ayazağa gibi bölgeleri birbirine bağlar.