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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte 2025 M4 Metro Hattı Güzergahı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte 2025 M4 Metro Hattı Güzergahı

İstanbulkart Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 16:39

İstanbul'un meşhur trafiğini büyük oranda azaltan en rahat ve hızlı toplu taşıma araçlarından biri metrodur. İstanbulluların sıklıkla tercih ettikleri metro hatlarından biri de M4'tür. Anadolu Yakası'nın ilk metro hattı olan M4, megakenti demir ağlarla saran 10 metro hattından biridir. 

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı hattından; İETT, tramvay, metro, metrobüs, deniz otobüsü, şehir hatları, Yüksek Hızlı Tren Garı ve Marmaray işletmesine aktarma yapılabilir. Havalimanına kolay ulaşımın en iyi yollarından biri olan M4 metronun durakları ise vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır. Peki, M4 metro kaç dakika sürüyor? M4 Metro saatleri ve ücretleri ne kadar?

İşte, detaylar...

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M4 Metro Durakları Genel Bilgiler

M4 Metro Durakları Genel Bilgiler

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki en önemli ve en çok kullanılan metro hatlarından biri M4'tür. 2012 yılında Kadıköy-Kartal güzergahı üzerinden hizmet vermeye başlayan M4 metro hattı, aynı zamanda Anadolu Yakası'nın ilk metro hattıdır. Ekim 2022 itibarıyla ise Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar erişim sağlamıştır. 

M4 Metro Hattının Güzergahı

M4 Hattı, Kadıköy'den başlayarak önce D100 güzergahında Acıbadem bölgesine, daha sonra Tavşantepe'ye kadar ulaşmaktadır. Buradan ise D100'ün kuzey yerleşimlerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar devam etmektedir.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Metro Durakları

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı 2025 Metro Durakları

M4 Metro hattının ilk durağı Kadıköy, son durağı ise Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. Hat toplamda 23 istasyonda hizmet vermektedir. İşte M4 metronun geçtiği duraklar:  

  • Kadıköy

  • Ayrılık Çeşmesi

  • Acıbadem

  • Ünalan

  • Göztepe

  • Yenisahra

  • Pegasus-Kozyatağı

  • Bostancı

  • Küçükyalı

  • Maltepe

  • Huzurevi

  • Gülsuyu

  • Esenkent

  • Hastane-Adliye

  • Soğanlık

  • Kartal

  • Yakacık-Adnan Kahveci

  • Pendik

  • Tavşantepe

  • Fevzi Çakmak-Hastane

  • Yayalar-Şeyhli

  • Kurtköy

  • Sabiha Gökçen Havalimanı

M4 Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'da bulunduğunuz konuma en yakın metro durağını kolayca bulmak için navigasyon kullanabilirsiniz. Ancak bunun yerine Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim' seçeneğine tıklayarak M4 metronun size en yakın durağını bulabilir, aktarma için alternatif yolları ve güzergahları da keşfedebilirsiniz. 

İSTANBUL'DA M4 METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

M4 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M4 Metro Hattı Aktarma Noktaları

M4 Metro ile Anadolu Yakası'nda yolculuk yapan kişiler aktarma istasyonları sayesinde deniz otobüsleri, deniz motorları, T3 tramvay hattı, şehir hatları, Marmaray, metrobüs, M8 metro, İETT otobüsleri ve Yüksek Hızlı Tren Garı'na aktarma yapabilirler. İşte, M4 aktarma istasyonları: 

  • Kadıköy İstasyonu'ndan T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına,

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'ndan Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonuna,

  • Ünalan İstasyonu’ndan, metrobüs hattına,

  • Kozyatağı İstasyonu'ndan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller metro hattına,

  • Pendik İstasyonu'ndan İETT otobüsleri aracılığıyla Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı’na aktarma yapılabilir.

M4 Metro Durak Haritası

Anadolu Yakası'nda Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na tek vasıta ile ulaşım sağlayan M4 hattının uzunluğu 33,5 km'dir ve hizmet verdiği istasyon sayısı 23'tür.

2025 M4 Metro Ücretleri

2025 M4 Metro Ücretleri

İstanbul'da metro ücretleri anonim, Mavi Kart ve Elektronik bilete; tam, öğrenci, 30 yaşından gün almış öğrenci ve sosyal İstanbulkart metro ücret tarifelerine göre değişiklik gösteriyor. İşte, İstanbul metro tarifeleri: 

Anonim Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri 

  • Tam: 27 TL

  • Öğrenci Kartı: 13,18 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 24,30 TL 

  • Sosyal: 19,33 TL 

Mavi Kart: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam/ 180 Geçiş: 2.120 TL

  • Öğrenci Kartı/ 200 Geçiş: 381 TL

  • 30 Yaşından Gün Almış Öğrenci: 1.908 TL 

  • Sosyal/ 200 Geçiş: 1.318 TL 

Elektronik Bilet: İstanbulkart Metro Ücret Tarifeleri

  • Bir Geçişlik Kart: 40 TL

  • İki Geçişlik Kart: 70 TL

  • Üç Geçişlik Kart: 110 TL

  • Dört Geçişlik Kart: 100 TL

  • Beş Geçişlik Kart: 160 TL

  • On Geçişlik Kart: 305 TL

2025 M4 Metro Metro Saatleri: M4 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

2025 M4 Metro Metro Saatleri: M4 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında faaliyet gösteren M4 metro hattının sefer sıklığı 5 dakikadır. Her 5 dakikada bir sefere çıkan M4 metro faaliyete saat 06.00'da başlamaktadır.  

M4 Metro Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı Kaç Dakika?

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının sefer süresi ise 52 dakikadır. Yani Kadıköy'den yola çıkarak Sabiha Gökçen'e gitmek için M4 metroyu tercih ederseniz 52 dakikada havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

M4 Metro Kaça Kadar Açık?

M4 metronun 06.00'da başlayan seferleri saat 00.00'da son bulmaktadır. Kadıköy istasyonundan hareket eden tren 23.59'da son seferine çıkar. Bu durumda bineceğiniz durağın sefer tarifelerini de ayrıca incelemeniz gerekecektir. Bunun için ise 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İşte 2025 M4 Metro Sefer Tarifeleri:

Metro İstanbul internet sitesi üzerinden 'Sefer Tarifeleri' hakkında anlık bilgi alabilirsiniz. M4 metro hattının arızaları, planlı bakımları, sefer tarifeleri ve yola çıkma zamanınına göre bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceği gibi bilgileri buradan inceleyerek yolculuğunuza başlayabilirsiniz. 

M4 METRO İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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