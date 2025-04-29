M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte 2025 M4 Metro Hattı Güzergahı

İstanbul'un meşhur trafiğini büyük oranda azaltan en rahat ve hızlı toplu taşıma araçlarından biri metrodur. İstanbulluların sıklıkla tercih ettikleri metro hatlarından biri de M4'tür. Anadolu Yakası'nın ilk metro hattı olan M4, megakenti demir ağlarla saran 10 metro hattından biridir.

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı hattından; İETT, tramvay, metro, metrobüs, deniz otobüsü, şehir hatları, Yüksek Hızlı Tren Garı ve Marmaray işletmesine aktarma yapılabilir. Havalimanına kolay ulaşımın en iyi yollarından biri olan M4 metronun durakları ise vatandaşlar tarafından sık sık araştırılmaktadır. Peki, M4 metro kaç dakika sürüyor? M4 Metro saatleri ve ücretleri ne kadar?

İşte, detaylar...