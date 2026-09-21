Eski Sevgilinizle Barışmadan Önce Ona Sormanız Gereken Sorular

Ayrılıktan sonra eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmek, ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık bir karar. Özlem, yalnızlık ve tanıdık bir ilişkinin verdiği güven hissi, bazen gerçek uyumla karıştırılabiliyor. Terapistlere göre barışma kararı verilmeden önce hem kendine hem de eski sevgiliye sorulması gereken belirli sorular var. Bu sorular, ayrılığa yol açan asıl nedenlerin çözülüp çözülmediğinden ikili arasındaki iletişimin ne kadar değiştiğine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Uzmanlara göre bir ilişkiyi yeniden başlatmadan önce atılan bu adımlar, hem hayal kırıklığının hem de aynı hataların tekrarlanmasının önüne geçebiliyor. İşte psikoterapistlerin barışmadan önce sorulmasını önerdiği kritik sorular.