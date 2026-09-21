article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Aşk
Eski Sevgilinizle Barışmadan Önce Ona Sormanız Gereken Sorular

Eski Sevgilinizle Barışmadan Önce Ona Sormanız Gereken Sorular

ilişki Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ayrılıktan sonra eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmek, ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık bir karar. Özlem, yalnızlık ve tanıdık bir ilişkinin verdiği güven hissi, bazen gerçek uyumla karıştırılabiliyor. Terapistlere göre barışma kararı verilmeden önce hem kendine hem de eski sevgiliye sorulması gereken belirli sorular var. Bu sorular, ayrılığa yol açan asıl nedenlerin çözülüp çözülmediğinden ikili arasındaki iletişimin ne kadar değiştiğine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Uzmanlara göre bir ilişkiyi yeniden başlatmadan önce atılan bu adımlar, hem hayal kırıklığının hem de aynı hataların tekrarlanmasının önüne geçebiliyor. İşte psikoterapistlerin barışmadan önce sorulmasını önerdiği kritik sorular.

Kaynak: https://www.verywellmind.com/question...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ayrılığımıza yol açan asıl sorunlar gerçekten çözüldü mü?"

"Ayrılığımıza yol açan asıl sorunlar gerçekten çözüldü mü?"

Kendi cevaplarınızı netleştirmek barışma sürecinin ilk adımı. Barışma fikri cazip gelmeden önce ayrılığın gerçek nedenine dönüp bakmakta fayda var. Sorun sadece kötü bir dönemden mi kaynaklanıyordu, yoksa değerler ve yaşam hedefleri gibi daha köklü bir uyumsuzluktan mı? Uzmanlara göre asıl mesele netleşmeden atılan bir adım, aynı çatışmaların kısa süre sonra yeniden ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu yüzden ilk soru her zaman ayrılığın kök nedenine iniyor.

"Geçmişi olduğundan güzel hatırlayıp göz ardı ettiğim sorunlar var mı?"

"Geçmişi olduğundan güzel hatırlayıp göz ardı ettiğim sorunlar var mı?"

Ayrılık sonrası hafıza genelde güzel anılara odaklanır, zor günler geri planda kalır. Terapistler bu duruma nostaljik romantikleştirme diyor ve barışma kararı verilmeden önce ilişkinin bütününe, yani hem iyi hem kötü yanlarına dürüstçe bakılmasını öneriyor. Aksi halde özlem duygusuyla verilen bir karar, gerçek uyumla karıştırılabiliyor.

"Kendime ve kişisel gelişimime yeterince zaman ayırdım mı?"

"Kendime ve kişisel gelişimime yeterince zaman ayırdım mı?"

Uzmanlara göre bir ilişkiye geri dönmeden önce tek başına geçirilen süre boyunca gerçek bir öz farkındalık çalışması yapılmış olması gerekiyor. Sadece zamanın geçmesi yetmiyor; o sürede hangi alışkanlıkların, ihtiyaçların ve sınırların fark edildiği önem taşıyor. Kendini tanımadan kurulan bir ikinci deneme, eski dinamiklerin aynen tekrarlanmasına zemin hazırlayabiliyor.

"Uzun vadeli bir partnerde aradığım özellikler bu kişide var mı?"

"Uzun vadeli bir partnerde aradığım özellikler bu kişide var mı?"

Barışma kararı çoğu zaman duygusal bir refleksle verilir, oysa uzmanlar önce net bir liste çıkarılmasını öneriyor: uzun vadede bir partnerde gerçekten aranan değerler, iletişim biçimi ve yaşam hedefleri neler? Bu listeyle eski sevgili karşılaştırıldığında, kararın nostaljiden mi yoksa gerçek uyumdan mı geldiği çok daha net görülüyor.

"Barışma isteğim bu kişiye duyduğum gerçek bir arzudan mı, yoksa yalnızlıktan mı kaynaklanıyor?"

"Barışma isteğim bu kişiye duyduğum gerçek bir arzudan mı, yoksa yalnızlıktan mı kaynaklanıyor?"

Yalnızlık, tanıdık birine dönmeyi olduğundan çok daha cazip gösterebilir. Terapist Dené Logan'a göre yeni biriyle sıfırdan başlamanın getirdiği belirsizlik korkusu, pek çok kişiyi bilinen ama sağlıksız bir ilişkiye geri çekebiliyor. Bu yüzden barışma isteğinin kaynağının kişinin kendisi mi yoksa o an hissedilen boşluk mu olduğu ayırt edilmeli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Sağlıklı bir ilişkinin temel unsurları bende var mı, eski partnerimde bunları buluyor muyum?"

"Sağlıklı bir ilişkinin temel unsurları bende var mı, eski partnerimde bunları buluyor muyum?"

Herkesin sağlıklı ilişki tanımı farklıdır; kimi için bu güven ve şeffaflık, kimi için ortak hedefler ya da duygusal destektir. Barışmadan önce bu tanımın net biçimde belirlenmesi ve eski sevgilinin bu kriterleri gerçekten karşılayıp karşılamadığının objektif biçimde değerlendirilmesi öneriliyor.

"Eski sevgilimin şu anki haliyle en çok neyine hayranlık duyuyorum?"

"Eski sevgilimin şu anki haliyle en çok neyine hayranlık duyuyorum?"

Araştırmalar, başarılı ilişkilerin temelinde romantik çekimden çok arkadaşlık ve karşılıklı saygının yattığını gösteriyor. Bu yüzden eski sevgilinin bugün kim olduğuna, geçmişteki haline değil şu anki haline bakarak gerçekten saygı duyulup duyulmadığı sorgulanmalı. Cevap net ve güçlüyse bu, sağlam bir temel olabilir.

"Bu kişi hem ilişkimizde hem genel hayatında nasıl bir tutum sergiliyor, buna saygı duyuyor muyum?"

"Bu kişi hem ilişkimizde hem genel hayatında nasıl bir tutum sergiliyor, buna saygı duyuyor muyum?"

Sadece birlikteyken değil, günlük hayatında iş, arkadaşlık ve sorumluluklarına nasıl yaklaştığı da önemli bir gösterge. Eski sevgilinin genel yaşam tarzı ve tutumu bugün hâlâ saygı duyulacak bir çizgideyse, bu barışma lehine güçlü bir işaret sayılıyor.

"Eski sevgilimde değişme isteği var mı, bunu somut biçimde gösterebildi mi?"

"Eski sevgilimde değişme isteği var mı, bunu somut biçimde gösterebildi mi?"

Uzman Matthew A. Solit'e göre insanların değişme kapasitesi büyük, özellikle iletişim biçimleri zamanla gelişebiliyor. Ancak niyet beyan etmekle gerçek değişim arasında fark var; barışmadan önce sözlerin somut davranışlara yansıyıp yansımadığına bakılması gerekiyor.

"Önceki ilişkimizde kendimle ilgili o zaman göremediğim neyi şimdi fark ediyorum?"

"Önceki ilişkimizde kendimle ilgili o zaman göremediğim neyi şimdi fark ediyorum?"

Zaman ve mesafe, kişinin ilişkideki kendi rolünü çok daha net görmesini sağlayabiliyor. Kendi tetikleyicileri, iletişim hataları ya da bağımlı davranış kalıpları fark edilmişse, bu öz farkındalık ikinci bir denemenin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sunabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Geçmişteki sorunları gerçekten affedip geride bırakabiliyor muyum?"

"Geçmişteki sorunları gerçekten affedip geride bırakabiliyor muyum?"

Affetmek, üzerinden geçmek istenen ama tam olarak yapılmayan bir adım olabiliyor. Eski kırgınlıklar konuşulmadan ve içten bir şekilde kapatılmadan kurulan bir ilişki, ilk krizde yeniden gün yüzüne çıkma riski taşıyor.

"Barışma isteğim gerçekten içimden mi geliyor, yoksa dışarıdan bir baskı mı var?"

"Barışma isteğim gerçekten içimden mi geliyor, yoksa dışarıdan bir baskı mı var?"

Aile, ortak arkadaşlar ya da alışılmış bir düzenin kaybolma korkusu, barışma kararını dışarıdan etkileyebilir. Uzmanlar bu kararın tamamen kişinin kendi iç sesinden gelip gelmediğinin ayırt edilmesini öneriyor, çünkü dışsal baskıyla verilen kararlar uzun vadede tatmin sağlamıyor.

"Bu kişiyle birlikteyken ortaya çıkan hâlim, olmak istediğim insana mı yaklaştırıyor beni?"

"Bu kişiyle birlikteyken ortaya çıkan hâlim, olmak istediğim insana mı yaklaştırıyor beni?"

Bir ilişki, kişiyi en iyi versiyonuna yaklaştırmalı; güvensiz, kıskanç ya da küçültülmüş hissettiren bir dinamik bu tanıma girmiyor. Eski sevgiliyle birlikteyken ortaya çıkan halin, hedeflenen kişiye ne kadar yakın olduğu son ve belki de en belirleyici soru.

"Şu anda benimle neden birlikte olmak istiyorsun?"

"Şu anda benimle neden birlikte olmak istiyorsun?"

Kendi cevaplarınızı netleştirdikten sonra sırada eski sevgilinizle konuşmak var. İlk soru doğrudan onun motivasyonunu ortaya koyuyor: bu istek gerçekten kişiye mi yönelik, yoksa yalnızlık, alışkanlık ya da nostaljiden mi besleniyor? Verilen cevabın içtenliği, görüşmenin geri kalanının yönünü belirliyor.

"Barışma isteğimiz gerçekten karşılıklı mı, ikimiz de eşit çaba göstermeye hazır mıyız?"

"Barışma isteğimiz gerçekten karşılıklı mı, ikimiz de eşit çaba göstermeye hazır mıyız?"

Taraflardan biri ilişkiyi kurtarmak için diğerinden çok daha fazla çabalıyorsa bu dengesizlik zamanla yıpratıcı hale geliyor. Uzmanlar, barışmanın sağlıklı ilerleyebilmesi için her iki tarafın da eşit oranda sorumluluk almasının şart olduğunu vurguluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Benimle birlikteyken sende ortaya çıkan olumlu ve zorlayıcı yanlar neler?"

"Benimle birlikteyken sende ortaya çıkan olumlu ve zorlayıcı yanlar neler?"

Bu soru, ilişkinin karşı taraf üzerindeki etkisini açığa çıkarıyor. Hem güçlendirici hem de zorlayıcı yönlerin dürüstçe konuşulması, ikilinin birbirini nasıl etkilediğine dair gerçekçi bir tablo ortaya koyuyor.

"Ayrı geçirdiğimiz süreyi nasıl geçirdin, kendinle mi ilgilendin yoksa dikkatini mi dağıttın?"

"Ayrı geçirdiğimiz süreyi nasıl geçirdin, kendinle mi ilgilendin yoksa dikkatini mi dağıttın?"

Bazı insanlar ayrılık sürecini yoğun sosyal hayat ya da flörtle geçirip asıl sorunlarla yüzleşmeyi erteler; bazıları ise iç muhasebe yaparak büyür. Eski sevgilinin bu süreyi nasıl değerlendirdiği, bugün ne kadar hazır olduğuna dair önemli ipuçları veriyor.

"Ayrı kaldığımız sürede kendinle ilgili neler keşfettin?"

"Ayrı kaldığımız sürede kendinle ilgili neler keşfettin?"

Kişisel farkındalık tek taraflı olmamalı. Eski sevgilinin de kendi payına düşen hataları, tetikleyicileri ya da eksik yanları fark edip etmediği, barışmanın sağlam bir zeminde ilerleyip ilerlemeyeceğini gösteriyor.

"Kısa ve uzun vadeli hedeflerin neler, benimkilerle örtüşüyor mu?"

"Kısa ve uzun vadeli hedeflerin neler, benimkilerle örtüşüyor mu?"

Kariyer, çocuk sahibi olma, yaşanacak şehir gibi temel hayat hedeflerindeki uyumsuzluk, ayrılığın asıl nedeni olabiliyor. Bu sorunun cevabı net değilse, barışma aynı çatışmayı yalnızca erteleyebilir.

"İlk seferinde nerede yanlış gittiğimizi anlıyor musun, kendi payına düşeni kabul edebiliyor musun?"

"İlk seferinde nerede yanlış gittiğimizi anlıyor musun, kendi payına düşeni kabul edebiliyor musun?"

Sorumluluk almadan yapılan bir özür, kalıcı bir değişime dönüşmüyor. Eski sevgilinin ayrılıktaki kendi rolünü savunmaya geçmeden, açıkça kabul edip edemediği bu görüşmenin en kritik anlarından biri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yapılan hatalardan ne öğrendin, bu ilişkide bundan sonra nasıl farklı davranacaksın?"

"Yapılan hatalardan ne öğrendin, bu ilişkide bundan sonra nasıl farklı davranacaksın?"

Hatayı kabul etmek yeterli değil; o hatadan çıkarılan dersin somut bir davranış değişikliğine dönüşmesi gerekiyor. Bu soru, geçmişin sadece konuşulmakla kalmayıp gerçekten işlenip işlenmediğini ortaya koyuyor.

"Geçmişte yaşadığımız sorunları bu kez nasıl farklı ele alacağız?"

"Geçmişte yaşadığımız sorunları bu kez nasıl farklı ele alacağız?"

Aynı sorunlara aynı yöntemlerle yaklaşmak, aynı sonucu doğurma riski taşıyor. Terapistler, çiftlerin somut ve önceden üzerinde anlaştığı yeni bir iletişim planı olmadan barışmasının, döngüyü kırmakta yetersiz kaldığını belirtiyor.

"İlişkimiz ya da ayrılığımızla ilgili hâlâ çözülmemiş bir kırgınlığın var mı?"

"İlişkimiz ya da ayrılığımızla ilgili hâlâ çözülmemiş bir kırgınlığın var mı?"

Konuşulmadan bastırılan kırgınlıklar, ilişki yeniden başladığında beklenmedik anlarda patlak verebiliyor. Barışmadan önce bu duyguların açıkça masaya yatırılması, ileride yaşanacak sürpriz krizlerin önüne geçiyor.

"İlk ilişkimizin bittiğini kabul edip tamamen yeni bir ilişki kurmaya hazır mısın?"

"İlk ilişkimizin bittiğini kabul edip tamamen yeni bir ilişki kurmaya hazır mısın?"

Uzmanlara göre barışma, eskisinin kaldığı yerden devam etmek değil, öğrenilen derslerle sıfırdan kurulan yeni bir ilişki olarak ele alınmalı. Bu zihniyet farkı, aynı hataların tekrarlanma ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor.

"Birlikte geleceğimizi nasıl hayal ediyorsun?"

"Birlikte geleceğimizi nasıl hayal ediyorsun?"

Görüşmeyi kapatan bu soru, ikilinin aynı resme mi baktığını ortaya koyuyor. Cevaplar birbirinden çok farklıysa, barışma kararı yeniden gözden geçirilmeli; örtüşüyorsa bu, ikinci bir şansın sağlam bir zeminde başlayabileceğinin en güçlü işareti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İster birlikte yeniden başlamayı seçin, ister ayrı yollarınıza devam edin; bu soruların hepsine dürüstçe verilen cevaplar kararın nereden geldiğini netleştiriyor. Sonuçta bu ilişkinin geleceğine dair en doğru kararı verebilecek tek kişiler, yine kendiniz ve eski sevgilinizsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın