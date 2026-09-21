Eski Sevgilinizle Barışmadan Önce Ona Sormanız Gereken Sorular
Ayrılıktan sonra eski sevgiliyle yeniden bir araya gelmek, ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık bir karar. Özlem, yalnızlık ve tanıdık bir ilişkinin verdiği güven hissi, bazen gerçek uyumla karıştırılabiliyor. Terapistlere göre barışma kararı verilmeden önce hem kendine hem de eski sevgiliye sorulması gereken belirli sorular var. Bu sorular, ayrılığa yol açan asıl nedenlerin çözülüp çözülmediğinden ikili arasındaki iletişimin ne kadar değiştiğine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Uzmanlara göre bir ilişkiyi yeniden başlatmadan önce atılan bu adımlar, hem hayal kırıklığının hem de aynı hataların tekrarlanmasının önüne geçebiliyor. İşte psikoterapistlerin barışmadan önce sorulmasını önerdiği kritik sorular.
"Ayrılığımıza yol açan asıl sorunlar gerçekten çözüldü mü?"
"Geçmişi olduğundan güzel hatırlayıp göz ardı ettiğim sorunlar var mı?"
"Kendime ve kişisel gelişimime yeterince zaman ayırdım mı?"
"Uzun vadeli bir partnerde aradığım özellikler bu kişide var mı?"
"Barışma isteğim bu kişiye duyduğum gerçek bir arzudan mı, yoksa yalnızlıktan mı kaynaklanıyor?"
"Sağlıklı bir ilişkinin temel unsurları bende var mı, eski partnerimde bunları buluyor muyum?"
"Eski sevgilimin şu anki haliyle en çok neyine hayranlık duyuyorum?"
"Bu kişi hem ilişkimizde hem genel hayatında nasıl bir tutum sergiliyor, buna saygı duyuyor muyum?"
"Eski sevgilimde değişme isteği var mı, bunu somut biçimde gösterebildi mi?"
"Önceki ilişkimizde kendimle ilgili o zaman göremediğim neyi şimdi fark ediyorum?"
"Geçmişteki sorunları gerçekten affedip geride bırakabiliyor muyum?"
"Barışma isteğim gerçekten içimden mi geliyor, yoksa dışarıdan bir baskı mı var?"
"Bu kişiyle birlikteyken ortaya çıkan hâlim, olmak istediğim insana mı yaklaştırıyor beni?"
"Şu anda benimle neden birlikte olmak istiyorsun?"
"Barışma isteğimiz gerçekten karşılıklı mı, ikimiz de eşit çaba göstermeye hazır mıyız?"
"Benimle birlikteyken sende ortaya çıkan olumlu ve zorlayıcı yanlar neler?"
"Ayrı geçirdiğimiz süreyi nasıl geçirdin, kendinle mi ilgilendin yoksa dikkatini mi dağıttın?"
"Ayrı kaldığımız sürede kendinle ilgili neler keşfettin?"
"Kısa ve uzun vadeli hedeflerin neler, benimkilerle örtüşüyor mu?"
"İlk seferinde nerede yanlış gittiğimizi anlıyor musun, kendi payına düşeni kabul edebiliyor musun?"
"Yapılan hatalardan ne öğrendin, bu ilişkide bundan sonra nasıl farklı davranacaksın?"
"Geçmişte yaşadığımız sorunları bu kez nasıl farklı ele alacağız?"
"İlişkimiz ya da ayrılığımızla ilgili hâlâ çözülmemiş bir kırgınlığın var mı?"
"İlk ilişkimizin bittiğini kabul edip tamamen yeni bir ilişki kurmaya hazır mısın?"
"Birlikte geleceğimizi nasıl hayal ediyorsun?"
İster birlikte yeniden başlamayı seçin, ister ayrı yollarınıza devam edin; bu soruların hepsine dürüstçe verilen cevaplar kararın nereden geldiğini netleştiriyor. Sonuçta bu ilişkinin geleceğine dair en doğru kararı verebilecek tek kişiler, yine kendiniz ve eski sevgilinizsiniz.
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