Rüyada Eski Sevgiliyi Görmek: Yoksa Geri mi Dönecek?

Rüyalarımızın bilinçaltımızın birer ürünü olduğunu biliyoruz. Yani gün içerisinde düşünmediğimiz, farkında olmadığımız olaylar rüyalarımıza karşımıza çıkarlar. Bunlardan bir tanesi de eski sevgililerimiz olabilir. Gün içerisinde ayrıldığınız kişiyi düşünmeseniz bile geceleri rüyanızda görmeniz olasıdır. Peki bu rüyanın anlamı nedir?

Rüyada eski sevgiliyi görmek, konuşmak, barışmak ve nişanlanmak farklı anlamlara gelir. Bazı rüyalar sizin unutamadığınızı gösterirken bazıları da pişmanlıklarınızı hatırlatır. Haydi gelin birlikte biraz daha detaylandıralım. 👇🏻