IBAN'a Para Gönderirken Dikkat: Açıklama Kısmı Hukuki Cezaya Yol Açabilir

Sözcü'nün haberine göre bazı ifadeler ticari kazancı gizlemek için kullanılıyor. Açıklamaya yazılan 'Borç iadesi' veya 'Emanet' gibi ifadeler artık denetimden kaçmaya yetmiyor. Resmi bir sözleşme veya senetle belgelenmeyen transferler doğrudan faturasız satış sayılıp vergi cezasına konu ediliyor. Sosyal medya veya butik alışverişlerinde dekonta 'ürün/hizmet bedeli' yazılıp fatura kesilmezse özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.