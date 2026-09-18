IBAN'a Para Gönderirken Dikkat: Açıklama Kısmı Hukuki Cezaya Yol Açabilir
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Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesi para transferlerini kolaylaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu denetimi sıklaştırdı. Amaç, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek. IBAN üzerinden yapılan transferlerde dekont açıklamasına yazılanlar artık hukuki ve mali risk taşıyor.
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Kira açıklamalı ödemeler vergi beyanıyla karşılaştırılıyor.
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Borç iadesi yazmak vergi cezasını önlemiyor.
Boş açıklamalı transferler borç sayılıp hak kaybına yol açıyor.
Uzmanlar açıklama alanının eksiksiz doldurulmasını öneriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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