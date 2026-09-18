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IBAN'a Para Gönderirken Dikkat: Açıklama Kısmı Hukuki Cezaya Yol Açabilir

IBAN'a Para Gönderirken Dikkat: Açıklama Kısmı Hukuki Cezaya Yol Açabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 19:17
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Bankacılık işlemlerinin dijitalleşmesi para transferlerini kolaylaştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu denetimi sıklaştırdı. Amaç, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek. IBAN üzerinden yapılan transferlerde dekont açıklamasına yazılanlar artık hukuki ve mali risk taşıyor.

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Kira açıklamalı ödemeler vergi beyanıyla karşılaştırılıyor.

Kira açıklamalı ödemeler vergi beyanıyla karşılaştırılıyor.

Sistem, açıklamasına 'Kira' yazılan düzenli ödemeleri ev sahibinin vergi beyannameleriyle otomatik olarak karşılaştırıyor. Beyan edilmemiş bir gelir tespit edildiğinde mülk sahibine izah daveti gönderiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK bu karşılaştırmayı kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürütüyor.

Borç iadesi yazmak vergi cezasını önlemiyor.

Borç iadesi yazmak vergi cezasını önlemiyor.

Sözcü'nün haberine göre bazı ifadeler ticari kazancı gizlemek için kullanılıyor. Açıklamaya yazılan 'Borç iadesi' veya 'Emanet' gibi ifadeler artık denetimden kaçmaya yetmiyor. Resmi bir sözleşme veya senetle belgelenmeyen transferler doğrudan faturasız satış sayılıp vergi cezasına konu ediliyor. Sosyal medya veya butik alışverişlerinde dekonta 'ürün/hizmet bedeli' yazılıp fatura kesilmezse özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Boş açıklamalı transferler borç sayılıp hak kaybına yol açıyor.

Boş açıklamalı transferler borç sayılıp hak kaybına yol açıyor.

Yargıtay kararlarına göre açıklaması boş, nokta veya rastgele harf içeren transferler borç ödemesi sayılıyor. Bu durum, borç olarak verilen paranın geri alınamaması halinde hukuki hak iddiasını zorlaştırıyor. İşletmelerin tüketicileri şahsi IBAN'a yönlendirmesi mevzuata aykırı, belirli limit üstü transferlerde 20 karakterlik açıklama zorunlu. Amacı belirsiz yüksek tutarlı transferler bankalarca şüpheli işlem sayılıp hesap blokajıyla sonuçlanabiliyor.

Uzmanlar açıklama alanının eksiksiz doldurulmasını öneriyor.

Uzmanlar açıklama alanının eksiksiz doldurulmasını öneriyor.

Birgün'ün haberine göre uzmanlar, transferin niteliğini açık ifadelerle tanımlamayı öneriyor. 'Çocuğun eğitim harçlığı' veya 'Araç satış peşinatı' gibi ifadeler örnek gösteriliyor. Resmi ödemelerde dekont açıklamasına fatura numarası, sözleşme tarihi veya tapu ruhsat detayı eklenmesi tavsiye ediliyor. Hukuki uyuşmazlıklarda ispat kolaylığı sağlaması için açıklama alanının eksiksiz doldurulması gerektiği vurgulanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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