Anthropic Gizlice Biyoloji Laboratuvarı Kurdu: Claude Artık Gerçek Deneyler Yapacak
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Yapay zeka şirketi Anthropic, San Francisco Körfez Bölgesi'nde sessizce bir biyoloji laboratuvarı kurdu ve bunu ilk kez Reuters'a doğruladı. Şirketin yaşam bilimleri birimi başkanı Eric Kauderer-Abrams, yapay zekanın biyolojideki son testinin hâlâ gerçek laboratuvar çalışması olacağını söyledi. Adım, Anthropic'in ilaç sektörünün göz ardı ettiğini düşündüğü nadir hastalıklara yapay zekayla çözüm bulma hedefinin yeni bir aşaması.
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Eric Kauderer-Abrams: "Biyolojide Son Test Hâlâ Gerçek Laboratuvar Çalışması Olacak."
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Ağustos Ayında Yayınlanan Sonuçlar Ortaya Çıktı: Claude, 15 Hedeften 14'üne Karşı Çalışan Protein Tasarladı.
Şirketin Yeni Silahı Claude Science: 60'tan Fazla Bilimsel Veritabanına Bağlı Bir Araştırma Masası.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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