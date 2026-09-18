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Anthropic Gizlice Biyoloji Laboratuvarı Kurdu: Claude Artık Gerçek Deneyler Yapacak

Anthropic Gizlice Biyoloji Laboratuvarı Kurdu: Claude Artık Gerçek Deneyler Yapacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 19:09
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Yapay zeka şirketi Anthropic, San Francisco Körfez Bölgesi'nde sessizce bir biyoloji laboratuvarı kurdu ve bunu ilk kez Reuters'a doğruladı. Şirketin yaşam bilimleri birimi başkanı Eric Kauderer-Abrams, yapay zekanın biyolojideki son testinin hâlâ gerçek laboratuvar çalışması olacağını söyledi. Adım, Anthropic'in ilaç sektörünün göz ardı ettiğini düşündüğü nadir hastalıklara yapay zekayla çözüm bulma hedefinin yeni bir aşaması. 

Kaynak: Reuters

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Eric Kauderer-Abrams: "Biyolojide Son Test Hâlâ Gerçek Laboratuvar Çalışması Olacak."

Eric Kauderer-Abrams: "Biyolojide Son Test Hâlâ Gerçek Laboratuvar Çalışması Olacak."

Anthropic'in yaşam bilimleri biriminin başkanı Eric Kauderer-Abrams, laboratuvarın varlığını Salı günü Reuters'a verdiği röportajda ilk kez doğruladı. 'Biyoloji yapmak için nihai testin hâlâ ve bir süre daha gerçek laboratuvar çalışması olacağına inanıyoruz' diyen Kauderer-Abrams, şirketin yaklaşımını tipik bir biyoteknoloji firmasınınkine benzetti: bir kısım deney kendi tesislerinde, bir kısmı da dışarıdaki ortaklarla yürütülüyor.

Ancak Anthropic'in bir sözcüsü daha sonra laboratuvarın özellikle ilaç keşfine yönelik kurulmadığını söyledi, fakat bu açıklamayı detaylandırmadı. Şirket şu ana kadar hiçbir klinik deneme yürütmedi ve daha önce Claude'u biyolojik silah geliştirmek için kullanmaya çalışan araştırmacıları tespit edip erişimlerini engellediğini açıklamıştı.

Ağustos Ayında Yayınlanan Sonuçlar Ortaya Çıktı: Claude, 15 Hedeften 14'üne Karşı Çalışan Protein Tasarladı.

Ağustos Ayında Yayınlanan Sonuçlar Ortaya Çıktı: Claude, 15 Hedeften 14'üne Karşı Çalışan Protein Tasarladı.

Anthropic, Ağustos ayında yayınladığı sonuçlarla iddiasını somut bir örnekle destekledi. Claude Science'ın Mythos Preview ve Opus 4.8 modelleri, 15 farklı hastalık hedefine karşı toplam 354 protein bağlayıcı tasarladı; bunlardan 14'ü hedefe gerçekten tutunan, çalışan moleküller olarak doğrulandı.

Tasarımlar, Anthropic'in kendisi tarafından değil, İsviçre merkezli Adaptyv Bio ile South San Francisco merkezli Twist Bioscience tarafından bağımsız ve kör şekilde üretilip test edildi. Her hedef ayrı ayrı ele alındığında başarı oranı %35,1'e çıkarken, 15 hedefin tek oturumda birlikte çalışıldığı modda bu oran Mythos Preview için %26,7, Opus 4.8 için %22,6 olarak ölçüldü. Sektördeki tipik protein tasarım kampanyalarının başarı oranı ise %10 ile %15 arasında kalıyor. En az altı hedefte yüksek afiniteli bağlayıcılar, en az dört hedefte ise literatürde bildirilen en iyi afiniteyi eşleyen veya geçen tasarımlar elde edildi.

Şirketin Yeni Silahı Claude Science: 60'tan Fazla Bilimsel Veritabanına Bağlı Bir Araştırma Masası.

Şirketin Yeni Silahı Claude Science: 60'tan Fazla Bilimsel Veritabanına Bağlı Bir Araştırma Masası.

Bu başarının arkasındaki isim, Haziran ayında tanıtılan Claude Science. Platform, genomik, proteomik ve yapısal biyoloji gibi alanlar için özel araç setleriyle donatılmış ve 60'tan fazla bilimsel veritabanına bağlanan bir araştırma çalışma masası olarak konumlandırılıyor.

Anthropic'in asıl büyük hedefi ise daha da ileride: Claude'un robotik üniteleri yönlendirerek bilimsel deneyleri sınırlı insan müdahalesiyle yürütmesini sağlamak. Ancak Kauderer-Abrams, laboratuvar işlerinin yapay zekayla otomatikleştirilmesinin henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve güvenlik gerekçesiyle insan denetiminin kritik önemini koruduğunu vurguluyor.

Hamle Tesadüf Değil: Amodei'nin Kişisel Hikâyesi ve Novartis CEO'sunun Yönetim Kuruluna Katılması.

Hamle Tesadüf Değil: Amodei'nin Kişisel Hikâyesi ve Novartis CEO'sunun Yönetim Kuruluna Katılması.

Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin bu alana verdiği önemin kişisel bir kökeni var: Amodei'ye yakın bir aile üyesinin, tedavisi henüz bulunmamış bir hastalıktan hayatını kaybetmesi, şirketin ilaç sektörünün göz ardı ettiğini düşündüğü nadir hastalıklara odaklanma kararında belirleyici oldu.

Nisan ayında Novartis CEO'su Vas Narasimhan, bir ilaç şirketi yöneticisi olarak ilk kez Anthropic'in yönetim kuruluna katıldı. Şirket ayrıca biyoteknoloji girişimi Coefficient Bio'yu yaklaşık 400 milyon dolarlık hisse karşılığında satın aldı ve değerinin 2 trilyon dolara ulaşması beklenen bir halka arza hazırlanıyor. Bu ayın başında Ozempic'in üreticisi Novo Nordisk de ilaç geliştirme sürecini hızlandırmak için Claude Science'ı kullanacağını duyurdu; Novo CEO'su Mike Doustdar, 'Anthropic ile güçlerimizi birleştirmek Ar-Ge organizasyonumuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak' dedi. Amodei ise yapay zekanın artan kapasitesinin 'bir asırlık biyolojik ve tıbbi atılımı bir on yıla sığdırma potansiyeli' taşıdığını söylüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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