Anthropic Gizlice Biyoloji Laboratuvarı Kurdu: Claude Artık Gerçek Deneyler Yapacak

Anthropic'in yaşam bilimleri biriminin başkanı Eric Kauderer-Abrams, laboratuvarın varlığını Salı günü Reuters'a verdiği röportajda ilk kez doğruladı. 'Biyoloji yapmak için nihai testin hâlâ ve bir süre daha gerçek laboratuvar çalışması olacağına inanıyoruz' diyen Kauderer-Abrams, şirketin yaklaşımını tipik bir biyoteknoloji firmasınınkine benzetti: bir kısım deney kendi tesislerinde, bir kısmı da dışarıdaki ortaklarla yürütülüyor.

Ancak Anthropic'in bir sözcüsü daha sonra laboratuvarın özellikle ilaç keşfine yönelik kurulmadığını söyledi, fakat bu açıklamayı detaylandırmadı. Şirket şu ana kadar hiçbir klinik deneme yürütmedi ve daha önce Claude'u biyolojik silah geliştirmek için kullanmaya çalışan araştırmacıları tespit edip erişimlerini engellediğini açıklamıştı.