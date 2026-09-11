Yapay Zekanın İnsanlığı Yok Etme İhtimali Yüzde 10’dan Fazla: Anthropic Araştırmacısı Açıkladı!

Hubinger'ın dikkat çektiği risk ise bugün kullandığımız sohbet botlarının bir anda insanlara saldırması değil elbette!

Araştırmacının asıl endişesi, gelecekte süper zeka seviyesine ulaşan sistemlerin kendi kendilerini geliştirmeye başlaması. Buna “recursive self-improvement” yani yinelemeli öz gelişim deniyor. Böyle bir senaryoda yapay zekanın yeni ve daha güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlaması ve gelişimin insanlardan çok daha hızlı ilerlemesi ihtimali tartışılıyor.

Hubinger da sonrasında yaptığı açıklamada özellikle bu noktaya dikkat çekti ve mevcut yapay zeka modellerinin oluşturduğu yakın vadeli riskten ziyade, öz gelişim yoluyla ortaya çıkabilecek süper zekadan endişelendiğini belirtti.