Yapay Zekanın İnsanlığı Yok Etme İhtimali Yüzde 10’dan Fazla: Anthropic Araştırmacısı Açıkladı!
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Yapay zekanın geleceğiyle ilgili tartışmalar, günden güne büyüyor! Son dönemlerde pek çok uzmanın yorumu da basına taşınıyor. Bu kez de Anthropic'te yapay zeka güvenliği üzerine çalışan Evan Hubinger'ın açıklaması dikkatleri üzerine çekti.
Hubinger, gelişmiş yapay zekanın önümüzdeki 10 yıl içinde 'tüm insanları öldürme' ihtimalinin yüzde 10'dan fazla olduğunu söyledi.
İşte detaylar!
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“Yapay Zeka Tüm İnsanları Öldürebilir”
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Asıl Korktuğu Yapay Zeka Bugünkü Hali Değil
“Henüz Bir Planımız Yok”
İşte Evan Hubinger'ın o paylaşımı👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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