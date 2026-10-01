118 Gündür Kurtarılmayı Bekliyor: TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in İso'sunu Tiye Aldı

TRT 1'in X hesabı, 1 Ekim'de yaptığı paylaşımla Erdem Şanlı'nın canlandırdığı İso'yu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik bunu bir tanıtım cümlesiyle değil, kendi dizisiyle dalga geçerek yaptı.

Sezon finalinde bağlanarak bir odaya kilitlenen İso, dizi yaz arasına girdiğinden beri aynı yerde bekliyor. TRT 1 de yeni sezona bir gün kala bu durumu esprili bir dille hatırlattı.

Peki İso tam olarak ne zamandır o odada? Hesap basit: 5 Haziran'dan 1 Ekim'e tam 118 gün.