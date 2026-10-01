118 Gündür Kurtarılmayı Bekliyor: TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in İso'sunu Tiye Aldı
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna sayılı saatler kala TRT 1'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kanal, sezon finalinde odaya kilitlenen İso'nun hâlâ aynı yerde beklediğini hatırlattı. Peki İso ne zamandır orada?
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TRT 1, sezon finalinde odaya kilitlenen İso'nun 118 gündür aynı yerde beklediğini hatırlattı.
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Sezon finalinde Timur Volkov, Adil'i sevdiği iki kadın arasında seçim yapmaya zorlamıştı.
Taşacak Bu Deniz, 119 gün aradan sonra 2 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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