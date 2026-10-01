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118 Gündür Kurtarılmayı Bekliyor: TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in İso'sunu Tiye Aldı

118 Gündür Kurtarılmayı Bekliyor: TRT 1, Taşacak Bu Deniz'in İso'sunu Tiye Aldı

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 15:19
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna sayılı saatler kala TRT 1'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kanal, sezon finalinde odaya kilitlenen İso'nun hâlâ aynı yerde beklediğini hatırlattı. Peki İso ne zamandır orada?

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TRT 1, sezon finalinde odaya kilitlenen İso'nun 118 gündür aynı yerde beklediğini hatırlattı.

TRT 1, sezon finalinde odaya kilitlenen İso'nun 118 gündür aynı yerde beklediğini hatırlattı.

TRT 1'in X hesabı, 1 Ekim'de yaptığı paylaşımla Erdem Şanlı'nın canlandırdığı İso'yu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik bunu bir tanıtım cümlesiyle değil, kendi dizisiyle dalga geçerek yaptı.

Sezon finalinde bağlanarak bir odaya kilitlenen İso, dizi yaz arasına girdiğinden beri aynı yerde bekliyor. TRT 1 de yeni sezona bir gün kala bu durumu esprili bir dille hatırlattı.

Peki İso tam olarak ne zamandır o odada? Hesap basit: 5 Haziran'dan 1 Ekim'e tam 118 gün.

Sezon finalinde Timur Volkov, Adil'i sevdiği iki kadın arasında seçim yapmaya zorlamıştı.

Sezon finalinde Timur Volkov, Adil'i sevdiği iki kadın arasında seçim yapmaya zorlamıştı.

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 31. bölümle sezon finali yapmıştı. Finalde Timur Volkov, Adil'i sevdiği iki kadın arasında bir seçim yapmaya zorladı.

Esme ile Eleni'nin elleri bağlı ve ağızları kapalı halde bırakıldığı sahneler, seyirciyi aylarca süren bir merakla baş başa bıraktı. Aynı bölümde bağlanıp bir odaya kilitlenen İso ise yaz boyunca kurtarılmayı bekledi.

İso, yani İsmail, ailesine bağlılığı, dürüstlüğü ve imkânsız aşkı karşısındaki duruşuyla dizinin öne çıkan karakterlerinden biri. Sevdiği kadın ile ailesinin onuru arasında kalan İso'ya hayat veren Erdem Şanlı, daha önce Vatanım Sensin, Son Yaz ve Ateş Kuşları gibi dizilerde rol almıştı.

Taşacak Bu Deniz, 119 gün aradan sonra 2 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz, 119 gün aradan sonra 2 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor.

Merakla beklenen 32. bölüm, 2 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek. Böylece dizi, tam 119 gün sonra yeni bölümüyle seyirciyle buluşmuş olacak.

Yayınlanan fragmanlar da yeni sezonun sert bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Fragmanda Adil'in Esme ile Eleni'yi kurtarmak için çırpındığı, Emriye Hala'nın ise dağı havaya uçurduğu anlar dikkat çekti. Adil'in Timur'un oğlunu tehdit ederek blöf yaptığı sahne ve Timur'un bu oyunu fark ettiği an ise gerilimi zirveye taşıdı.

Öte yandan dizinin ara verdiği dönemde ekrana gelen tekrar bölümleri bile reytinglerde ilk 10'a girmeyi başarmıştı. Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor.

TRT 1'in paylaşımı ise seyircinin aklındaki soruyu yeniden alevlendirdi: Adil, Esme ile Eleni'nin peşindeyken İso'yu o odadan kim çıkaracak? Cevap 2 Ekim akşamı belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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