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3 Aydır Yeni Bölümle Ekrana Gelmeyen Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde İlk 10'a Girdi

3 Aydır Yeni Bölümle Ekrana Gelmeyen Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde İlk 10'a Girdi

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 11:43
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Taşacak Bu Deniz, 25 Eylül Cuma akşamı TRT 1'de tekrar bölümüyle ekrana geldi. Ancak sonuçlar, bir tekrardan beklenenin çok ötesindeydi.

Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, TOTAL'de 2,25 reytingle günün ilk 10'una girdi. 3 aydır yeni bölümle seyirci karşısına çıkmayan dizinin tekrarı, aynı akşam yeni bölümüyle yayınlanan bazı yapımların önüne geçti.

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25 Eylül Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz fırtınası esti. Dizinin tekrar bölümü ilk 10'da yer aldı.

25 Eylül Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz fırtınası esti. Dizinin tekrar bölümü ilk 10'da yer aldı.

Taşacak Bu Deniz, TOTAL'de 2,25, AB'de 2,19 ve ABC1'de 1,99 reyting aldı. ABC1'de 12. sırada kalan tekrar, TOTAL ve AB listelerinde ilk 10'da yer almayı başardı.

Üstelik bu sonuç, kalabalık bir gecede geldi. Aynı akşam Kızılcık Şerbeti ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekrandaydı. ATV'de yayınlanan Türkiye-Fransa maçı ise TOTAL'de 13,60 reytingle günün açık ara zirvesine oturdu.

Tekrarın yeni bölümleri geride bırakması sosyal medyada gündem oldu.

Tekrarın yeni bölümleri geride bırakması sosyal medyada gündem oldu.

Yaz boyunca yeni bölüm yayınlamayan bir dizinin tekrarla bu tabloyu yakalaması, izleyicilerin gözünden kaçmadı. İlk sezonunda Uzak Şehir'i de reytinglerde geride bırakan dizinin, yeni sezon öncesi seyircisini kaybetmediği görüldü.

Öte yandan günün en çok izlenen dizisi olan Kızılcık Şerbeti de 140. bölümüyle TOTAL'de 4,46, AB'de 4,55 ve ABC1'de 4,63 reyting aldı. 5. sezonun ilk bölümünde tüm kategorilerde zirveye oturan Show TV dizisi, bir hafta içinde üç kategoride de puan kaybetti.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla ekrana dönüyor.

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla ekrana dönüyor.

Kan davasıyla birbirinden kopan Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan dizi, ilk sezonunda cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Trabzon'da çekilen dizinin yeni sezonundan gelen ilk fragman, ilk sezon finalinde yarım kalan hikâyeyi kaldığı yerden alıyor.

Yeni sezonda kadroya Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala ile Ali Önsöz'ün hayat verdiği Cengiz Volkov da katılıyor. Adil'in Esme'yle evliliğine karşı çıkan Emriye Hala'nın Koçari ailesinde dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

2 Ekim'le birlikte Kızılcık Şerbeti'nin rakipsiz cumaları da sona erecek. Peki tekrarıyla bile ilk 10'a giren Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle cuma akşamlarının dengesini değiştirebilecek mi?

İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon ilk fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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