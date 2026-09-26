3 Aydır Yeni Bölümle Ekrana Gelmeyen Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde İlk 10'a Girdi
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Taşacak Bu Deniz, 25 Eylül Cuma akşamı TRT 1'de tekrar bölümüyle ekrana geldi. Ancak sonuçlar, bir tekrardan beklenenin çok ötesindeydi.
Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, TOTAL'de 2,25 reytingle günün ilk 10'una girdi. 3 aydır yeni bölümle seyirci karşısına çıkmayan dizinin tekrarı, aynı akşam yeni bölümüyle yayınlanan bazı yapımların önüne geçti.
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25 Eylül Cuma reytinglerinde Taşacak Bu Deniz fırtınası esti. Dizinin tekrar bölümü ilk 10'da yer aldı.
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Tekrarın yeni bölümleri geride bırakması sosyal medyada gündem oldu.
Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma günü 2. sezonuyla ekrana dönüyor.
İşte Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon ilk fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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