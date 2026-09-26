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Bir Fincan Kahvenin Bize Hissettirebildiği Güzel Duygular!

etiket Bir Fincan Kahvenin Bize Hissettirebildiği Güzel Duygular!

Özge
Özge - Onedio Üyesi
26.09.2026 - 12:01
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'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' derler. Bunu söylemek de gayet de haklılar. Çünkü kahvenin kokusu bazen daha ilk yudumu almadan bize bir şeyler hatırlatır. Eski bir arkadaş, uzun bir pazar kahvaltısı, sabah erkenden çıkılan bir yolculuk ya da anne sevgisi gibi seni adeta zamanda yolculuğa çıkarır.

Belki de kahveyi bu kadar sevmemizin sebeplerinden biri tam olarak bu hislere hitap etmesi. Çünkü enfes lezzetinin yanında kahve, hepimiz için tadından başka bir sürü şey taşıyor. İşte kahveni yudumlarken hissedebileceğin 10 şey!

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1. Özlem

Kahveyi ilk yudumladığında bazen bir anda sevdiğin biri ya da arkadaş grubu aklına gelebiliyor. Zihinde beliren “O da kahveyi hep böyle yapardı.” gibi küçücük bir detay bile insanı bir anda yıllar öncesine götürebiliyor.

2. Muhabbet

Kahve sohbetlerinin ve buluşmaların yeri hepimizin hayatında özel bir yerde. Kim bilir kaç kez “Bir kahve içelim.” diye buluşup saatlerce aynı masada kaldık! Fincan bitse de konuşulacak konu bitmiyor ve sohbetler giderek koyulaşıyor. İşte bazen içtiğimiz kahve tam olarak böyle hissettiriyor.

3. Heyecan

İlk buluşmada sipariş edilen kahvenin heyecanı bizimle uzun süre yaşıyor. Daha fincan masaya gelmeden ne söyleyeceğimizi düşünüyor, bazen kahveyi gerekenden yavaş içiyor ama hep çok heyecanlı oluyoruz. Sonra yıllar geçse bile o ilk heyecan hep akılda kalıyor.

4. Yeni Başlangıçlar

İnsan yeni bir işe başladığı sabah içtiği kahveyi veya taşındığı evdeki ilk kahvesini hiç unutmuyor. Bu nedenle bazı kahveler bizim için büyük anlam taşıyor. Uzun bir yolculuğunda başındaki benzinlik molası, kamp sabahındaki taze kahve kokusu ya da iş yerindeki ilk kahve insanda heyecanlı bir başlangıç etkisi bırakıyor.

5. Mola

Günün bütün koşuşturması devam ederken kahve bazen küçük bir kişisel molaya dönüşüyor. “Ben beş dakika yokum.” diyerek o bir fincan kahveye sarıldığımız anlarda kimilerimiz uzun süredir çözemediği sorunlara çözüm buluyor, zorlayıcı bir projeye yeni fikir üretiyor, bazen de sadece mutlu, huzurlu ve keyifli hissediyor.

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6. Teselli

Kötü geçen bir günü kahve elbette çözmez. Ama sevdiğimiz bir kupayı doldurup biraz oturmak, bazen hepimize çok iyi geliyor. Hiç olmazsa o günün kalan kısmını daha katlanılır hale getiriyor. Bazen ihtiyaç duyduğumuz şey de çözüm değil de bu kısacık yavaşlama anı ve paylaşım hissi oluyor.

7. Yakınlık

Birine “Kahveye gelsene.” dediğimizde çoğu zaman kahveyi bahane olarak kullanıyoruz. Aslında esas derdimiz biraz oturmak, anlatmak, dinlemek ve aynı masayı paylaşmak oluyor. Bu da ilişki bağlarını güçlendirerek bizi mutlu ediyor.

8. Nostalji

Bazen bir yudum kahve bize anne kahvesini, arkadaş sohbetini ya da üniversitede sürekli gittiğimiz kafeyi hatırlatıyor. Aynı tatla yıllar sonra yeniden karşılaşınca hafızamız hemen çalışmaya başlıyor ve keyfimiz giderek artıyor.

9. Ev Hissi

Eve girer girmez henüz ilk adımda burnuna kahve kokusu gelmesi kadar güvende hissettiren bir an olmayabilir. Bu nedenle bu kokuyla karşılaşınca hemen kendimizi içeri atıyor ve hayatın tüm sorumluluklarından ya da stresinden uzaklaşıyoruz. Çünkü kahve bize tamamen mutlu, huzurlu olacağımız tanıdık bir rahatlama alanı sağlıyor.

10. Kendine Ayrılan Zaman

Her kahvenin kalabalık bir masada içilmesi gerekmiyor. Bazen ev sessizken, telefon kenardayken ve kimsenin bizden bir şey istemediği anlarda içilen kahve de bizim için özel bir anlam taşıyor. Kendimize yatırım olarak gördüğümüz bu anlar bizi içten içe büyüterek tatmin duygusunu besliyor.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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