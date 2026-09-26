Bir Fincan Kahvenin Bize Hissettirebildiği Güzel Duygular!
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'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' derler. Bunu söylemek de gayet de haklılar. Çünkü kahvenin kokusu bazen daha ilk yudumu almadan bize bir şeyler hatırlatır. Eski bir arkadaş, uzun bir pazar kahvaltısı, sabah erkenden çıkılan bir yolculuk ya da anne sevgisi gibi seni adeta zamanda yolculuğa çıkarır.
Belki de kahveyi bu kadar sevmemizin sebeplerinden biri tam olarak bu hislere hitap etmesi. Çünkü enfes lezzetinin yanında kahve, hepimiz için tadından başka bir sürü şey taşıyor. İşte kahveni yudumlarken hissedebileceğin 10 şey!
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1. Özlem
2. Muhabbet
3. Heyecan
4. Yeni Başlangıçlar
5. Mola
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6. Teselli
7. Yakınlık
8. Nostalji
9. Ev Hissi
10. Kendine Ayrılan Zaman
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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