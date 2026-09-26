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"Azra" Bensu Soral, Teşkilat'ın Aksiyon Sahneleri İçin Aldığı Dövüş Eğitimini Paylaştı

"Azra" Bensu Soral, Teşkilat'ın Aksiyon Sahneleri İçin Aldığı Dövüş Eğitimini Paylaştı

TRT Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 12:06
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TRT 1'in Teşkilat dizisinde Rabia Soytürk'ün ayrılmasıyla boşalan kadın başrol Bensu Soral'a emanet edildi. Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri olan Soral, Azra karakteri için dövüş eğitimi aldığı anları Instagram hesabından paylaştı. 20 Eylül'de başlayan 7. sezonun ilk bölümünde seyirciyi ikiye bölen oyuncunun hazırlığı, aksiyon sahnelerine dair merakı artırdı.

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Teşkilat'ın yeni kadın başrolü Bensu Soral, Azra karakteri için dövüş eğitimi aldı.

Teşkilat'ın yeni kadın başrolü Bensu Soral, Azra karakteri için dövüş eğitimi aldı.

TRT 1'in Teşkilat dizisinde yeni sezonla birlikte kadroda büyük bir değişim yaşandı. Kadın başrolün yeni sahibi Bensu Soral, aksiyon sahneleri için sıkı bir hazırlık sürecinden geçiyor. Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntüleri, izleyicinin Azra'yı sahada nasıl göreceğine dair ipucu verdi. Soral'ın dövüş sahneleri ise şimdiden merak konusu oldu.

Rabia Soytürk'ün Hilal karakteriyle veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Bensu Soral oldu.

Rabia Soytürk'ün Hilal karakteriyle veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Bensu Soral oldu.

Teşkilat'ın 6. sezonunda 149. bölümle hikâyeye dahil olan Rabia Soytürk, uzun süredir yurt dışında görev yapan gizemli ajan Hilal Turhantürk'e hayat vermişti. Hilal, 7 Haziran'da yayınlanan 184. bölümle senaryo gereği diziye veda etti. Böylece Soytürk, dizide yalnızca tek sezon yer almış oldu. Soytürk'ün ayrılığının ardından Altay Yalçındağ'a hayat veren Tolga Sarıtaş'ın yeni partnerinin kim olacağı uzun süre merak edildi. Daha önce dizide Aybüke Pusat ve Rabia Soytürk'le partner olan Sarıtaş'ın yeni rol arkadaşı, ağustos ayında Bensu Soral olarak açıklandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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