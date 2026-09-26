"Azra" Bensu Soral, Teşkilat'ın Aksiyon Sahneleri İçin Aldığı Dövüş Eğitimini Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in Teşkilat dizisinde Rabia Soytürk'ün ayrılmasıyla boşalan kadın başrol Bensu Soral'a emanet edildi. Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri olan Soral, Azra karakteri için dövüş eğitimi aldığı anları Instagram hesabından paylaştı. 20 Eylül'de başlayan 7. sezonun ilk bölümünde seyirciyi ikiye bölen oyuncunun hazırlığı, aksiyon sahnelerine dair merakı artırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat'ın yeni kadın başrolü Bensu Soral, Azra karakteri için dövüş eğitimi aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rabia Soytürk'ün Hilal karakteriyle veda etmesinin ardından Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri Bensu Soral oldu.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın