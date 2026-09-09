Vefat Eden Serhat Kılıç'ın Teşkilat'ta Canlandıracağı Rolün Yeni Sahibi Belli Oldu
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Teşkilat'ın 7. sezonunda Yadigar karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ve dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan Serhat Kılıç'ın canlandıracağı rolün yeni sahibi belli oldu. Yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Teşkilat, Yadigar karakteri için yeni bir isimle anlaştı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken kadroda önemli bir değişiklik yaşandı.
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Savaş Özdemir, Serhat Kılıç yerine Teşkilat dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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