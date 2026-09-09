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Vefat Eden Serhat Kılıç'ın Teşkilat'ta Canlandıracağı Rolün Yeni Sahibi Belli Oldu

Vefat Eden Serhat Kılıç'ın Teşkilat'ta Canlandıracağı Rolün Yeni Sahibi Belli Oldu

Teşkilat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 16:52
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Teşkilat'ın 7. sezonunda Yadigar karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ve dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan Serhat Kılıç'ın canlandıracağı rolün yeni sahibi belli oldu. Yeni sezon öncesinde kadro çalışmalarını sürdüren Teşkilat, Yadigar karakteri için yeni bir isimle anlaştı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken kadroda önemli bir değişiklik yaşandı.

TRT 1'in fenomen dizisi Teşkilat, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken kadroda önemli bir değişiklik yaşandı.

Teşkilat'ın yeni sezonunda Yadigar karakterine hayat vermesi planlanan Serhat Kılıç, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen afiş çekimine de katılmıştı. Kılıç'ın geçen perşembe günü yapılacak ilk çekimlerine ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı belirtilmişti. Oyuncunun menajerinin yapım şirketine üç hafta fizik tedavi görmesi gerektiğini bildirmesinin ardından yapım ekibi Yadigar karakteri için başka bir oyuncuyla devam etme kararı almıştı. Dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanan Serhat Kılıç'ın ardından Yadigar karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu.

Savaş Özdemir, Serhat Kılıç yerine Teşkilat dizisine dahil oldu.

Savaş Özdemir, Serhat Kılıç yerine Teşkilat dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Savaş Özdemir, Teşkilat'la el sıkıştı. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Savaş Özdemir, Teşkilat'ın yeni sezonunda Yadigar karakterine hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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