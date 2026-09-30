Psikologlar Açıkladı: Çantasında Hep Şarj Aleti Taşıyanların 3 Nedeni Var

Telefonun kapanması birkaç on yıl önce bu kadar büyük bir sorun değildi. Bugün yol tarifi, iş yazışmaları, biletler ve ödeme uygulamaları aynı cihazda duruyor. Araştırmacılar bu yüzden şarjın bitmesine dair endişeye bir isim bile verdi: Düşük pil kaygısı (low-battery anxiety).

Counterpoint Research'ün 2023'te Hindistan'da yaptığı ankette, kullanıcıların yüzde 72'si şarj yüzde 20'ye indiğinde kaygılandığını söyledi. Yaklaşık yüzde 65'i ise şarjın azalmasıyla ilgili duygusal bir rahatsızlık yaşadığını belirtti. Kaynak

Peki Nomofobi Ne?

Araştırmacılar kullanılabilir bir telefondan uzak kalmanın yarattığı sıkıntıya 'nomofobi' diyor. Biten şarj da bu ayrılığın yollarından biri. Terim klinik gibi dursa da nomofobi, büyük psikiyatrik tanı kılavuzlarında ayrı bir bozukluk olarak yer almıyor.

Jia Nie, Pengcheng Wang ve Li Lei de telefondan ayrı kalma kaygısını inceledi. Bulgulara göre telefonun gücünün tükenmesi, yarıda kalan telefon etkinlikleriyle ilişkili kaygıyı etkiliyor. Kaynak