Psikologlar Açıkladı: Çantasında Hep Şarj Aleti Taşıyanların 3 Nedeni Var
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Evden çıkmadan hemen önce çoğumuz aynı üç şeyi kontrol ederiz: Anahtar, cüzdan, telefon. Bazılarının listesinde bir dördüncüsü daha var, şarj aleti. Çantanın bir köşesinde hep durur, telefon yüzde 90 doluyken bile... Psikologlara göre bu alışkanlık bazen tamamen pratik. Bazen de asıl rahatsız eden şey biten şarj değil, belirsizlik!
İşte detaylar.
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1. Yüzde 20, Göründüğünden Çok Daha Düşük Hissettiriyor
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2. Şarj Aleti Bir Güvenlik Sinyali Gibi Çalışabiliyor
3. Rahatlama Zamanla Alışkanlığa Dönüşüyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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