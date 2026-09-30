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"Aziz" Asir Gündoğdu Haysiyet'e Veda Ediyor: Babasının Bedduası Gerçek Oldu

"Aziz" Asir Gündoğdu Haysiyet'e Veda Ediyor: Babasının Bedduası Gerçek Oldu

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 10:44
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Haysiyet'in 4. bölümü, Karlıova ailesini derinden sarsan bir kazayla sona erdi. Aziz Karlıova'yı canlandıran Asir Gündoğdu, babasının bedduasını aldıktan kısa süre sonra freni boşalan kamyonun altında kaldı. Üstelik bu an, Sadık ve Ahmet'in gözleri önünde yaşandı.

Bölüm finali 'Aziz öldü mü?' sorusunu havada bıraktı. Ancak merak uzun sürmedi: Kanal D'nin paylaştığı 5. bölüm fragmanı, izleyicilerin korktuğu cevabı verdi.

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Aziz'in Simay'dan gizlice aldığı parayla kamyon alması, Sadık'ın "Altında kalasın onun!" bedduasına yol açtı.

Aziz'in Simay'dan gizlice aldığı parayla kamyon alması, Sadık'ın "Altında kalasın onun!" bedduasına yol açtı.

Olayların fitilini, Aziz'in Simay'dan gizlice para alması ateşledi. Simay, arabasını satarak elde ettiği parayı Aziz ve Suzan'a vermiş; Aziz de bu parayla bir kamyon almıştı.

Haluk Tarman'ın gerçeği ortaya çıkarmasıyla Karlıova evinde fırtına koptu. Aziz, yıllardır içinde tuttuğu sözleri babasının yüzüne söyledi. Öfkesine hâkim olamayan Sadık ise oğluna 'Altında kalasın onun!' diye beddua etti.

Bu sözler Aziz'i derin bir bunalıma sürükledi. 'Ben babamın bedduasını aldım' diyen Aziz'i o karanlık düşüncelerden Mehmet'in müdahalesi uzaklaştırdı. Nimet ise ailesini bir arada tutmaya çalışırken büyük bir endişeye kapıldı.

Baba ile oğul arasındaki kırgınlığın bittiği sanıldığı anda freni boşalan kamyon Aziz'in üzerine geldi.

Baba ile oğul arasındaki kırgınlığın bittiği sanıldığı anda freni boşalan kamyon Aziz'in üzerine geldi.

Bölüm boyunca aile içindeki diğer dengeler de değişti. Haluk, Mehmet ile Simay boşanırsa borcu sileceğini söyledi; Sadık bu teklifi 'Benim evlatlarımın kurduğu hayat satılık değil' diyerek reddetti. Mehmet ve Simay ise Londra'da yeni bir hayat kurmaya karar verdi.

Sema yıllar sonra kardeşi Aziz'i ziyaret etti, Tufan ise Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrendi. Tam baba ile oğul arasındaki kırgınlığın sona ereceği düşünülürken, freni boşalan kamyon harekete geçti ve Aziz'in üzerine doğru ilerledi.

Kanal D'nin yayımladığı 5. bölüm fragmanı, Aziz'in kazadan kurtulamadığını gösterdi.

Kanal D'nin yayımladığı 5. bölüm fragmanı, Aziz'in kazadan kurtulamadığını gösterdi.

Fragmanda ölüm haberiyle yıkılan Sadık ve oğlunun ardından gözyaşlarına boğulan Nimet dikkat çekti. Böylece Sadık'ın öfkeyle söylediği sözler, Karlıova ailesinin en ağır sınavına dönüştü. Yeni bölümde Sadık'ın bu vicdan yüküyle nasıl yüzleşeceği merak ediliyor.

Öte yandan karakterin ölümüyle birlikte Asir Gündoğdu'nun Haysiyet'teki yolculuğu da sona eriyor gibi görünüyor. Oyuncu ya da yapım şirketi Süreç Film cephesinden henüz resmi bir veda açıklaması gelmedi. Kadroda Sadık'ı Kerem Alışık, Mehmet'i Doğukan Güngör, Ahmet'i Orkuncan İzan, Simay'ı Merih Öztürk canlandırıyor.

Haysiyet'in 5. bölümü 6 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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