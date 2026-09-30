"Aziz" Asir Gündoğdu Haysiyet'e Veda Ediyor: Babasının Bedduası Gerçek Oldu

Bölüm boyunca aile içindeki diğer dengeler de değişti. Haluk, Mehmet ile Simay boşanırsa borcu sileceğini söyledi; Sadık bu teklifi 'Benim evlatlarımın kurduğu hayat satılık değil' diyerek reddetti. Mehmet ve Simay ise Londra'da yeni bir hayat kurmaya karar verdi.

Sema yıllar sonra kardeşi Aziz'i ziyaret etti, Tufan ise Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrendi. Tam baba ile oğul arasındaki kırgınlığın sona ereceği düşünülürken, freni boşalan kamyon harekete geçti ve Aziz'in üzerine doğru ilerledi.