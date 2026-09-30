"Aziz" Asir Gündoğdu Haysiyet'e Veda Ediyor: Babasının Bedduası Gerçek Oldu
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Haysiyet'in 4. bölümü, Karlıova ailesini derinden sarsan bir kazayla sona erdi. Aziz Karlıova'yı canlandıran Asir Gündoğdu, babasının bedduasını aldıktan kısa süre sonra freni boşalan kamyonun altında kaldı. Üstelik bu an, Sadık ve Ahmet'in gözleri önünde yaşandı.
Bölüm finali 'Aziz öldü mü?' sorusunu havada bıraktı. Ancak merak uzun sürmedi: Kanal D'nin paylaştığı 5. bölüm fragmanı, izleyicilerin korktuğu cevabı verdi.
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Aziz'in Simay'dan gizlice aldığı parayla kamyon alması, Sadık'ın "Altında kalasın onun!" bedduasına yol açtı.
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Baba ile oğul arasındaki kırgınlığın bittiği sanıldığı anda freni boşalan kamyon Aziz'in üzerine geldi.
Kanal D'nin yayımladığı 5. bölüm fragmanı, Aziz'in kazadan kurtulamadığını gösterdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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