Burcu Esmersoy Uzun Saçlarına Veda Etti: Yeni İmajıyla Herkesi Şaşırttı!

Onu önce spor haberlerinde tanıdık, ardından birbirinden farklı televizyon programlarında izledik. Burcu Esmersoy, ekran kariyerinde spor spikerliğinden eğlence programlarına uzanan bir yol çizdi. CNN Türk’te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spikerlik yaptıktan sonra NTV’de Spor Servisi’ni sundu. Sonraki yıllarda Survivor, Popstar, Ver Fırına ve Dünya Güzellerim gibi yapımlarla da izleyicinin karşısına çıktı.

Farklı formatlarda izlediğimiz Esmersoy, zaman içinde sunuculuğunun yanında güzelliği ve tarzıyla da magazinin yakından takip ettiği isimlerden oldu. Davetlerde tercih ettiği kıyafetler, günlük kombinleri ve bakımına ilişkin açıklamaları sık sık gündeme geldi. Spor ekranlarından tanıdığımız sunucunun moda ve güzellik dünyasındaki görünürlüğü de böylece arttı.

Esmersoy’un görünümünde en çok alıştığımız detaylardan biri ise sarı saçlarıydı. Uzun kullandığı saçları, yıllar içinde onun tarzıyla özdeşleşen özelliklerinden birine dönüştü. Kimi zaman dalgalı, kimi zaman düz kullandığı bu model, farklı kombinlerine eşlik etti.

Sosyal medyada günlük hayatından ve işlerinden kesitler paylaşan Esmersoy, bu kez takipçilerinin karşısına yeni bir görünümle çıktı. Yıllardır görmeye alıştığımız uzun saçlarını belirgin şekilde kısaltan sunucu, değişimin arkasındaki küçük geleneğini de anlattı.