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Burcu Esmersoy Uzun Saçlarına Veda Etti: Yeni İmajıyla Herkesi Şaşırttı!

Burcu Esmersoy Uzun Saçlarına Veda Etti: Yeni İmajıyla Herkesi Şaşırttı!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 10:44
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Burcu Esmersoy’dan doğum günü haftasına özel bir değişiklik geldi! Güzelliği ve tarzıyla adından söz ettiren sunucu, uzun saçlarına veda etti. Yeni görünümünü takipçileriyle paylaşan Esmersoy, saç kestirmenin kendisi için bir gelenek olduğunu da anlattı. Bu kez tercih ettiği model ise alıştığımız görüntüsünden epey farklı!

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Burcu Esmersoy, yıllardır ekranların en tanınan ve tarzı en çok takip edilen isimlerinden biri.

Burcu Esmersoy, yıllardır ekranların en tanınan ve tarzı en çok takip edilen isimlerinden biri.

Onu önce spor haberlerinde tanıdık, ardından birbirinden farklı televizyon programlarında izledik. Burcu Esmersoy, ekran kariyerinde spor spikerliğinden eğlence programlarına uzanan bir yol çizdi. CNN Türk’te spor departmanında dış haber editörlüğü, muhabirlik ve spikerlik yaptıktan sonra NTV’de Spor Servisi’ni sundu. Sonraki yıllarda Survivor, Popstar, Ver Fırına ve Dünya Güzellerim gibi yapımlarla da izleyicinin karşısına çıktı.

Farklı formatlarda izlediğimiz Esmersoy, zaman içinde sunuculuğunun yanında güzelliği ve tarzıyla da magazinin yakından takip ettiği isimlerden oldu. Davetlerde tercih ettiği kıyafetler, günlük kombinleri ve bakımına ilişkin açıklamaları sık sık gündeme geldi. Spor ekranlarından tanıdığımız sunucunun moda ve güzellik dünyasındaki görünürlüğü de böylece arttı.

Esmersoy’un görünümünde en çok alıştığımız detaylardan biri ise sarı saçlarıydı. Uzun kullandığı saçları, yıllar içinde onun tarzıyla özdeşleşen özelliklerinden birine dönüştü. Kimi zaman dalgalı, kimi zaman düz kullandığı bu model, farklı kombinlerine eşlik etti.

Sosyal medyada günlük hayatından ve işlerinden kesitler paylaşan Esmersoy, bu kez takipçilerinin karşısına yeni bir görünümle çıktı. Yıllardır görmeye alıştığımız uzun saçlarını belirgin şekilde kısaltan sunucu, değişimin arkasındaki küçük geleneğini de anlattı.

Doğum günü haftası geleneğini bozmayan Burcu Esmersoy, uzun saçlarına veda etti.

Ünlü sunucu, doğum günü döneminde saçlarını kestirme alışkanlığını bu yıl da sürdürdü. Ancak bu kez yalnızca uçlarından aldırmakla yetinmedi; saç boyunu belirgin biçimde kısaltarak imajını değiştirdi. Yeni halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Esmersoy’un tercihi, omuz hizasının üzerine çıkan, katlarla hareketlendirilmiş kısa bir model oldu. Yüz çevresindeki daha kısa tutamlar da kesimin öne çıkan detayları arasındaydı. Uzun saçlarına alışanlar için değişiklik belirgindi: Sunucu, bu kez daha kısa ve küt bir kesimle karşımıza çıktı.

Saç boyunda dikkat çeken bir değişiklik yapan Esmersoy, kendisiyle özdeşleşen sarı rengini ise korudu. Böylece yeni görünümündeki asıl farkı renk değişiminden çok kesim yarattı. Uzun tutamların yerini alan kısa ve katlı model, alıştığımız saç stiline farklı bir hava kattı.

Sunucu, bu değişimin doğum günü haftasına denk gelmesinin tesadüf olmadığını da paylaşımında anlattı. Her yıl aynı dönemde saçını kestirdiğini söyleyen Esmersoy, “Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz...” ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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