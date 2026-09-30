Burcu Esmersoy Uzun Saçlarına Veda Etti: Yeni İmajıyla Herkesi Şaşırttı!
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Burcu Esmersoy’dan doğum günü haftasına özel bir değişiklik geldi! Güzelliği ve tarzıyla adından söz ettiren sunucu, uzun saçlarına veda etti. Yeni görünümünü takipçileriyle paylaşan Esmersoy, saç kestirmenin kendisi için bir gelenek olduğunu da anlattı. Bu kez tercih ettiği model ise alıştığımız görüntüsünden epey farklı!
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Burcu Esmersoy, yıllardır ekranların en tanınan ve tarzı en çok takip edilen isimlerinden biri.
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Doğum günü haftası geleneğini bozmayan Burcu Esmersoy, uzun saçlarına veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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