Elon Musk'ın Her Gece Yaptığı Tuhaf Alışkanlığı

Musk'ın önerisi aslında basit: Kitaplar yastığın değil, yatak iskeletinin baş tarafının altına konuyor. Böylece yatak, ayak ucuna doğru hafif bir eğim kazanıyor. Musk daha önce de uyku kalitesi için yatağın baş kısmını birkaç santimetre yükseltmeyi ve yatmadan 3 saat önce yemeyi bırakmayı önermişti.

Gastroözofageal reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkıyor ve göğüste yanmaya yol açıyor. Normalde yemek borusunun alt ucundaki küçük bir kas asidi aşağıda tutuyor. Ancak bu kas yetişkinlerin yaklaşık beşte birinde zayıf.

Düz yatmak, asidin yukarı çıkmasını kolaylaştırıyor; geç saatte yemek yemek de mideyi daha fazla asit üretmeye zorluyor. Bu nedenle, gece uykularınızda mide yanması hissedebilir, hatta sabahları uyandığınızda da ağzınızda acı bir tat hissedebilirsiniz.

Bond Üniversitesi'nden Doç. Dr. Loai Albarqouni'ye göre yatağın baş tarafını yükseltmek, yerçekimini kullanarak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engelliyor.