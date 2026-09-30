Elon Musk'ın Her Gece Yaptığı Tuhaf Alışkanlığı
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Tesla'nın, SpaceX'in ve X'in sahibi Elon Musk bu kez roketleri ya da elektrikli otomobilleriyle değil, sıra dışı bir uyku tavsiyesiyle gündemde!
Elon Musk, X'te paylaştığı mesajda gece yaşanan mide yanmasına karşı yatağının baş tarafının altına kitap yığdığını anlattı. Üstelik böylece sindirime de yardımcı olduğunu açıkladı.
Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu?
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Elon Musk'ın Tuhaf Uyku Alışkanlığı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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