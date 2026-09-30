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Elon Musk'ın Her Gece Yaptığı Tuhaf Alışkanlığı

Elon Musk'ın Her Gece Yaptığı Tuhaf Alışkanlığı

Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 10:43
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Tesla'nın, SpaceX'in ve X'in sahibi Elon Musk bu kez roketleri ya da elektrikli otomobilleriyle değil, sıra dışı bir uyku tavsiyesiyle gündemde!

Elon Musk, X'te paylaştığı mesajda gece yaşanan mide yanmasına karşı yatağının baş tarafının altına kitap yığdığını anlattı. Üstelik böylece sindirime de yardımcı olduğunu açıkladı.

Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? 

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Elon Musk'ın Tuhaf Uyku Alışkanlığı

Elon Musk'ın Tuhaf Uyku Alışkanlığı

Musk'ın önerisi aslında basit: Kitaplar yastığın değil, yatak iskeletinin baş tarafının altına konuyor. Böylece yatak, ayak ucuna doğru hafif bir eğim kazanıyor. Musk daha önce de uyku kalitesi için yatağın baş kısmını birkaç santimetre yükseltmeyi ve yatmadan 3 saat önce yemeyi bırakmayı önermişti.

Gastroözofageal reflü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasıyla ortaya çıkıyor ve göğüste yanmaya yol açıyor. Normalde yemek borusunun alt ucundaki küçük bir kas asidi aşağıda tutuyor. Ancak bu kas yetişkinlerin yaklaşık beşte birinde zayıf.

Düz yatmak, asidin yukarı çıkmasını kolaylaştırıyor; geç saatte yemek yemek de mideyi daha fazla asit üretmeye zorluyor. Bu nedenle, gece uykularınızda mide yanması hissedebilir, hatta sabahları uyandığınızda da ağzınızda acı bir tat hissedebilirsiniz. 

Bond Üniversitesi'nden Doç. Dr. Loai Albarqouni'ye göre yatağın baş tarafını yükseltmek, yerçekimini kullanarak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engelliyor.

Araştırmalar Fayda Kadar Yan Etki de Buldu

Araştırmalar Fayda Kadar Yan Etki de Buldu

2012'de yapılan bir çalışmada yatağın baş tarafı 20 santimetrelik tahta bloklarla yükseltildi. Katılımcıların yüzde 65'i daha iyi uyuduğunu söyledi; uzun süren asit kaçağı atakları gecede üçten fazladan ortalama bire indi. Toplam 228 hastayı kapsayan beş çalışmayı inceleyen 2021 tarihli derleme de yöntemi ilaçlara ucuz ve güvenli bir alternatif olarak değerlendirdi.

Ancak tablo o kadar da pembe değil. 2020'de 39 reflü hastasının altı hafta boyunca 20 santimetre yükseltilmiş yataklarda uyuduğu bir çalışmada belirtiler azaldı, ama yaşam kalitesinde bir değişiklik görülmedi.

Üstelik hastaların yarısından fazlası yan etki bildirdi: yataktan kayma, ayak bileklerinde şişlik, boyun ve bel ağrısı. Katılımcıların dörtte biri bu yüzden yöntemi bırakmak zorunda kaldı. 

Şikâyetleri geçmeyenler için en doğru adım yine bir hekime danışmak. Dilerseniz, hekiminize danıştıktan sonra Elon Musk'ın bu tavsiyesini dinleyebilirsiniz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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