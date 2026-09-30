İyi ki Anlatmıyorlarmış: Erkeklerin KYK Yurdunda Yaşadığı Anılar Ortaya Çıktı

Erkeklerin askerlik anılarını yıllarca anlattığı herkesin bildiği bir gerçek. X'te yapılan bir paylaşım ise bu durumun pek konuşulmayan başka bir yüzüne dikkat çekti: Altı aylık askerliği on yıl boyunca anlatan erkekler, dört yıl kaldıkları KYK yurduyla ilgili neden tek kelime etmiyordu?

Soru kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve yanıtlar bölümü adeta bir itiraf kürsüsüne dönüştü. Yurt odasında geçen gecelerden ortak tuvalet maceralarına, oda arkadaşlarının tuhaf alışkanlıklarından sabaha kadar süren korku filmi seanslarına kadar pek çok anı paylaşıldı. Anlatılanları okuyanların önemli bir kısmı ise sonunda aynı noktada buluştu: Bazı anıların anlatılmaması gerçekten daha iyiymiş. Biz de gelen alıntı ve yanıtlar arasından en dikkat çekenleri derledik.