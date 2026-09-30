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İyi ki Anlatmıyorlarmış: Erkeklerin KYK Yurdunda Yaşadığı Anılar Ortaya Çıktı

İyi ki Anlatmıyorlarmış: Erkeklerin KYK Yurdunda Yaşadığı Anılar Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:09
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Erkeklerin askerlik anılarını yıllarca anlattığı herkesin bildiği bir gerçek. X'te yapılan bir paylaşım ise bu durumun pek konuşulmayan başka bir yüzüne dikkat çekti: Altı aylık askerliği on yıl boyunca anlatan erkekler, dört yıl kaldıkları KYK yurduyla ilgili neden tek kelime etmiyordu?

Soru kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve yanıtlar bölümü adeta bir itiraf kürsüsüne dönüştü. Yurt odasında geçen gecelerden ortak tuvalet maceralarına, oda arkadaşlarının tuhaf alışkanlıklarından sabaha kadar süren korku filmi seanslarına kadar pek çok anı paylaşıldı. Anlatılanları okuyanların önemli bir kısmı ise sonunda aynı noktada buluştu: Bazı anıların anlatılmaması gerçekten daha iyiymiş. Biz de gelen alıntı ve yanıtlar arasından en dikkat çekenleri derledik.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Sessizliğin sebebi aslında tek cümlelik bir kuralmış

Sessizliğin sebebi aslında tek cümlelik bir kuralmış
twitter.com

Askerlik anılarının da koğuşta geçmediğini hatırlatan yanıt

Askerlik anılarının da koğuşta geçmediğini hatırlatan yanıt
twitter.com

23 günlük harp okulu macerası bile destan gibi anlatılabiliyor

23 günlük harp okulu macerası bile destan gibi anlatılabiliyor
twitter.com

Bir başka teoriye göre erkekler yurtta bir yıldan fazla dayanmıyor

Bir başka teoriye göre erkekler yurtta bir yıldan fazla dayanmıyor
twitter.com
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Final haftasında yarım tostunu duşa bile yanında götüren oda arkadaşı

Final haftasında yarım tostunu duşa bile yanında götüren oda arkadaşı
twitter.com

Karanlıkta düşürdüğü telefonu ararken tekmeyi yiyen de var

Karanlıkta düşürdüğü telefonu ararken tekmeyi yiyen de var
twitter.com

Alanya'daki ilk gecesinde uyurgezer bir alt ranza komşusuyla tanıştı

Alanya'daki ilk gecesinde uyurgezer bir alt ranza komşusuyla tanıştı
twitter.com

Tuvalette kilitli kalınca kapı torpille açılmış

Tuvalette kilitli kalınca kapı torpille açılmış
twitter.com

2009'da altı kişilik odada Musallat izleyenler sabah ezanını beklemiş

2009'da altı kişilik odada Musallat izleyenler sabah ezanını beklemiş
twitter.com

Hikâyenin devamı ise şöyle geldi: '(...) Yavru köpekler gibi sabah ezanını beklemiştik. Üç hafta wc'ye, banyoya gidememiştim.'

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Çöpteki kola kapaklarını toplayıp duvar saati kazananlar

Çöpteki kola kapaklarını toplayıp duvar saati kazananlar
twitter.com

Klozeti tam tersi şekilde kullandığını sonradan öğrenen oda arkadaşı

Klozeti tam tersi şekilde kullandığını sonradan öğrenen oda arkadaşı
twitter.com

Yarıyıl tatilinden dönünce tuvalette bambaşka bir "doğa olayı" bekliyormuş

Yarıyıl tatilinden dönünce tuvalette bambaşka bir "doğa olayı" bekliyormuş
twitter.com

Devamında olayın nasıl sonuçlandığını da anlattı: 'O bok orda o kadar uzun süre kalmış ki sifonu çektikten sonra giden bokun renk pigmentleriydi. Geriye gitmeyen BEYAZ BOK kaldı. Hayatımda ilk ve son kez orda gördüm böyle bir doğa olayını.'

Yılbaşı gecesi başlayan lavabo nöbeti Breaking Bad sahnesine dönmüş

Yılbaşı gecesi başlayan lavabo nöbeti Breaking Bad sahnesine dönmüş
twitter.com

Hikâyenin devamı şöyle: '(...) ile temizlemiştim. Yerleri de temizledik başka bi arkadaşla beraber. Yarım saat sonra aynı arkadaş az kalsın Breaking Bad Jane gibi boğulup ölüyodu, onu hayata kurtardım. Böyle garip bi gece olmuştu.'

Anı biriktirmeye reels kaydırmaktan vakit kalmıyor olabilir

Anı biriktirmeye reels kaydırmaktan vakit kalmıyor olabilir
twitter.com
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Sıradan bir günü bile bir saat anlatan kuzeni olanlar itiraz etti

Sıradan bir günü bile bir saat anlatan kuzeni olanlar itiraz etti
twitter.com

Yanıtları okuyanlar erkek yurtlarını Çernobil'e benzetti

Yanıtları okuyanlar erkek yurtlarını Çernobil'e benzetti
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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