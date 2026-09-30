İyi ki Anlatmıyorlarmış: Erkeklerin KYK Yurdunda Yaşadığı Anılar Ortaya Çıktı
Erkeklerin askerlik anılarını yıllarca anlattığı herkesin bildiği bir gerçek. X'te yapılan bir paylaşım ise bu durumun pek konuşulmayan başka bir yüzüne dikkat çekti: Altı aylık askerliği on yıl boyunca anlatan erkekler, dört yıl kaldıkları KYK yurduyla ilgili neden tek kelime etmiyordu?
Soru kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve yanıtlar bölümü adeta bir itiraf kürsüsüne dönüştü. Yurt odasında geçen gecelerden ortak tuvalet maceralarına, oda arkadaşlarının tuhaf alışkanlıklarından sabaha kadar süren korku filmi seanslarına kadar pek çok anı paylaşıldı. Anlatılanları okuyanların önemli bir kısmı ise sonunda aynı noktada buluştu: Bazı anıların anlatılmaması gerçekten daha iyiymiş. Biz de gelen alıntı ve yanıtlar arasından en dikkat çekenleri derledik.
İlk paylaşım şöyleydi:
Sessizliğin sebebi aslında tek cümlelik bir kuralmış
Askerlik anılarının da koğuşta geçmediğini hatırlatan yanıt
23 günlük harp okulu macerası bile destan gibi anlatılabiliyor
Bir başka teoriye göre erkekler yurtta bir yıldan fazla dayanmıyor
Final haftasında yarım tostunu duşa bile yanında götüren oda arkadaşı
Karanlıkta düşürdüğü telefonu ararken tekmeyi yiyen de var
Alanya'daki ilk gecesinde uyurgezer bir alt ranza komşusuyla tanıştı
Tuvalette kilitli kalınca kapı torpille açılmış
2009'da altı kişilik odada Musallat izleyenler sabah ezanını beklemiş
Çöpteki kola kapaklarını toplayıp duvar saati kazananlar
Klozeti tam tersi şekilde kullandığını sonradan öğrenen oda arkadaşı
Yarıyıl tatilinden dönünce tuvalette bambaşka bir "doğa olayı" bekliyormuş
Yılbaşı gecesi başlayan lavabo nöbeti Breaking Bad sahnesine dönmüş
Anı biriktirmeye reels kaydırmaktan vakit kalmıyor olabilir
Sıradan bir günü bile bir saat anlatan kuzeni olanlar itiraz etti
Yanıtları okuyanlar erkek yurtlarını Çernobil'e benzetti
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