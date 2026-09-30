Rusya'da İnşa Edilen 10 Bin Kişilik Ekonomik Apartman Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Rusya'daki devasa konut bloklarını gösteren bir video, X'te beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnşaat Doktoru adlı hesap, paylaştığı görüntülerde konut krizini önlemek ve barınma imkânı sağlamak için 10 bin kişinin yaşayabildiği apartmanlar inşa edildiğini aktardı, ardından da bir soru sordu: Böyle bir yerde büyüyen çocuğun yaratıcı bir beyne sahip olma ihtimali nedir?

Soru, kiraların maaşlarla yarıştığı ve 10 bin liralık kiralık sosyal konut kuralarının gündemden düşmediği Türkiye'de pek çok kişiye bambaşka bir yerden dokundu. Alıntılarda yanıt verenlerin büyük kısmı kira derdiyle büyüyen çocukları hatırlatırken, bir kısmı da tek tip yaşam alanlarının insan üzerindeki etkisine dikkat çekti.