Rusya'da İnşa Edilen 10 Bin Kişilik Ekonomik Apartman Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Rusya'daki devasa konut bloklarını gösteren bir video, X'te beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnşaat Doktoru adlı hesap, paylaştığı görüntülerde konut krizini önlemek ve barınma imkânı sağlamak için 10 bin kişinin yaşayabildiği apartmanlar inşa edildiğini aktardı, ardından da bir soru sordu: Böyle bir yerde büyüyen çocuğun yaratıcı bir beyne sahip olma ihtimali nedir?
Soru, kiraların maaşlarla yarıştığı ve 10 bin liralık kiralık sosyal konut kuralarının gündemden düşmediği Türkiye'de pek çok kişiye bambaşka bir yerden dokundu. Alıntılarda yanıt verenlerin büyük kısmı kira derdiyle büyüyen çocukları hatırlatırken, bir kısmı da tek tip yaşam alanlarının insan üzerindeki etkisine dikkat çekti.
En çok beğenilen yanıt, kira derdiyle büyüyen çocuklarla kıyas yaptı
Önceliği tek satırda özetleyen formül
Tartışmaya Türkiye'deki çocuk yoksulluğu rakamları eklendi
Esenyurt ve Bağcılar'dan da Picasso çıkmadığını hatırlatan yanıt
Kiraya gitmeyen maaşın çocuğa piyano olarak döneceği hesabı
"Depreme dayanıklı olsun yeter" diyenler aynısını Türkiye için istedi
Aynı blokların adı "rezidans" olunca zenginlere satıldığı hatırlatıldı
Paylaşıma hak verenler işçi sınıfının tek bir yere toplandığını düşünüyor
Tek tip insan yetiştirecek bir ortam olduğunu savunanlar Moskova metrosunu örnek gösterdi
Bu evlerde yaşayanların uzayı fethettiği unutulmadı
Saraylarda büyüyen Rus edebiyatçılarına ironik selam
Binanın büyüklüğü Bilecik'le ölçüldü
Beş yıl önce atılsa bu paylaşımın altına bambaşka yorumlar gelirdi
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