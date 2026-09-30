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Rusya'da İnşa Edilen 10 Bin Kişilik Ekonomik Apartman Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Rusya'da İnşa Edilen 10 Bin Kişilik Ekonomik Apartman Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:41
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Rusya'daki devasa konut bloklarını gösteren bir video, X'te beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnşaat Doktoru adlı hesap, paylaştığı görüntülerde konut krizini önlemek ve barınma imkânı sağlamak için 10 bin kişinin yaşayabildiği apartmanlar inşa edildiğini aktardı, ardından da bir soru sordu: Böyle bir yerde büyüyen çocuğun yaratıcı bir beyne sahip olma ihtimali nedir?

Soru, kiraların maaşlarla yarıştığı ve 10 bin liralık kiralık sosyal konut kuralarının gündemden düşmediği Türkiye'de pek çok kişiye bambaşka bir yerden dokundu. Alıntılarda yanıt verenlerin büyük kısmı kira derdiyle büyüyen çocukları hatırlatırken, bir kısmı da tek tip yaşam alanlarının insan üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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İlk paylaşım şöyleydi:

En çok beğenilen yanıt, kira derdiyle büyüyen çocuklarla kıyas yaptı

En çok beğenilen yanıt, kira derdiyle büyüyen çocuklarla kıyas yaptı
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Önceliği tek satırda özetleyen formül

Önceliği tek satırda özetleyen formül
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Tartışmaya Türkiye'deki çocuk yoksulluğu rakamları eklendi

Tartışmaya Türkiye'deki çocuk yoksulluğu rakamları eklendi
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Esenyurt ve Bağcılar'dan da Picasso çıkmadığını hatırlatan yanıt

Esenyurt ve Bağcılar'dan da Picasso çıkmadığını hatırlatan yanıt
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Kiraya gitmeyen maaşın çocuğa piyano olarak döneceği hesabı

Kiraya gitmeyen maaşın çocuğa piyano olarak döneceği hesabı
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"Depreme dayanıklı olsun yeter" diyenler aynısını Türkiye için istedi

"Depreme dayanıklı olsun yeter" diyenler aynısını Türkiye için istedi
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Aynı blokların adı "rezidans" olunca zenginlere satıldığı hatırlatıldı

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Saraylarda büyüyen Rus edebiyatçılarına ironik selam

Saraylarda büyüyen Rus edebiyatçılarına ironik selam
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Binanın büyüklüğü Bilecik'le ölçüldü

Binanın büyüklüğü Bilecik'le ölçüldü
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Beş yıl önce atılsa bu paylaşımın altına bambaşka yorumlar gelirdi

Beş yıl önce atılsa bu paylaşımın altına bambaşka yorumlar gelirdi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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