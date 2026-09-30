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2026 Victoria's Secret Fashion Show'da Yürüyecek Modeller Belli Oldu: Adriana Lima Yine Podyumda!

2026 Victoria's Secret Fashion Show'da Yürüyecek Modeller Belli Oldu: Adriana Lima Yine Podyumda!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 12:12
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Yılın en çok beklenen moda gösterisi için geri sayım başladı! 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıkacak modellerin ilk listesi açıklandı. Listenin en dikkat çeken ismi ise bir kez daha Adriana Lima oldu. Gösteri 18 Ekim’de canlı yayınlanacak!

Kaynak: Just Jared

Kaynak: https://www.justjared.com/2026/09/29/...
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Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının en çok konuşulan defilelerinden biri olmaya devam ediyor.

Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının en çok konuşulan defilelerinden biri olmaya devam ediyor.

Ünlü iç çamaşırı markasının defilesi, her yıl podyuma çıkan isimler ve sahne performanslarıyla moda ve müzik dünyasını bir araya getiriyor. Gösterinin yıldızları uzun yıllardır “melekler” olarak anılıyor.

Bu yılın kadrosunda Adriana Lima’nın yanı sıra Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia’nın da adı yer alıyor.

Farklı kuşaklardan ve farklı stillerden modellerin bir araya geldiği liste, gösteriye dair merakı şimdiden artırdı.

Brezilyalı manken Adriana Lima, 2026 gösterisinde de podyuma çıkacak isimlerin başında geliyor.

Brezilyalı manken Adriana Lima, 2026 gösterisinde de podyuma çıkacak isimlerin başında geliyor.

Adriana Lima, Victoria’s Secret ile özdeşleşen isimlerden biri. Brezilyalı manken, 2000 ile 2018 yılları arasında markanın meleklerinden biri olarak podyumda yürüdü.

Markanın defilesine 2025’te geri dönen Lima, 15 Ekim 2025’te New York’ta düzenlenen gösteride 20. kez podyuma çıktı. Şimdi 2026 gösterisinin kadrosunda da yer alarak podyuma yeniden adım atacak.

Son yıllarda podyuma dönüşünü sık sık konuşturan Lima’nın bu yıl da gösterinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.

Gösteri 18 Ekim Pazar günü yapılacak; sahnede Megan Thee Stallion ve Tate McRae de olacak.

Gösteri 18 Ekim Pazar günü yapılacak; sahnede Megan Thee Stallion ve Tate McRae de olacak.

Defile, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 18-19 Ekim gecesi 02.30’da başlayacak gösteri YouTube ile Victoria’s Secret’ın sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak.

Podyumun yanı sıra sahne performansları da gösterinin öne çıkan yanlarından. Megan Moroney, Megan Thee Stallion, Tate McRae ve Katseye sahne alacak isimler arasında.

Yeni “meleklerin” seçim sürecini konu alan “Angels Among Us” adlı belgesel ise gösteriden önce YouTube’da yayınlanacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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