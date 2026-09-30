2026 Victoria's Secret Fashion Show'da Yürüyecek Modeller Belli Oldu: Adriana Lima Yine Podyumda!

Adriana Lima, Victoria’s Secret ile özdeşleşen isimlerden biri. Brezilyalı manken, 2000 ile 2018 yılları arasında markanın meleklerinden biri olarak podyumda yürüdü.

Markanın defilesine 2025’te geri dönen Lima, 15 Ekim 2025’te New York’ta düzenlenen gösteride 20. kez podyuma çıktı. Şimdi 2026 gösterisinin kadrosunda da yer alarak podyuma yeniden adım atacak.

Son yıllarda podyuma dönüşünü sık sık konuşturan Lima’nın bu yıl da gösterinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.