2026 Victoria's Secret Fashion Show'da Yürüyecek Modeller Belli Oldu: Adriana Lima Yine Podyumda!
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Kaynak: https://www.justjared.com/2026/09/29/...
Yılın en çok beklenen moda gösterisi için geri sayım başladı! 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıkacak modellerin ilk listesi açıklandı. Listenin en dikkat çeken ismi ise bir kez daha Adriana Lima oldu. Gösteri 18 Ekim’de canlı yayınlanacak!
Kaynak: Just Jared
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Victoria’s Secret Fashion Show, moda dünyasının en çok konuşulan defilelerinden biri olmaya devam ediyor.
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Brezilyalı manken Adriana Lima, 2026 gösterisinde de podyuma çıkacak isimlerin başında geliyor.
Gösteri 18 Ekim Pazar günü yapılacak; sahnede Megan Thee Stallion ve Tate McRae de olacak.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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