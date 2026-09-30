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Kuğulu Park'ı Abartılı Bulan Kullanıcı X'te Ankara Tartışması Başlattı

Kuğulu Park'ı Abartılı Bulan Kullanıcı X'te Ankara Tartışması Başlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:09
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Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park bu kez kuğularıyla değil, büyüklüğüyle gündemde. Parkı ilk kez gören bir X kullanıcısı, Ankaralıların anlatışından yola çıkıp geniş bir alan beklediğini, karşısına ise içinde kuğu olan bir mahalle parkı çıktığını yazdı ve parka 'kuğulu çimenlik' adını taktı.

Paylaşım kısa sürede şehirler arası bir tartışmaya dönüştü. Bir taraf Ankaralıların her şeyi abarttığını, parkın anlatılanları karşılamadığını savundu. Diğer taraf ise Kavaklıdere'de 1958'de açılan, Tunalı Hilmi Caddesi'nin ucunda kuşaklardır buluşma noktası olan parkın değerinin metrekaresinden değil, üzerinde biriken anılardan geldiğini hatırlattı. Parkın bir bölümünün 1964'te Polonya Büyükelçiliği'ne verildiği de tartışmanın arasında yeniden hatırlandı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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