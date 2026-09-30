Kuğulu Park'ı Abartılı Bulan Kullanıcı X'te Ankara Tartışması Başlattı

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park bu kez kuğularıyla değil, büyüklüğüyle gündemde. Parkı ilk kez gören bir X kullanıcısı, Ankaralıların anlatışından yola çıkıp geniş bir alan beklediğini, karşısına ise içinde kuğu olan bir mahalle parkı çıktığını yazdı ve parka 'kuğulu çimenlik' adını taktı.

Paylaşım kısa sürede şehirler arası bir tartışmaya dönüştü. Bir taraf Ankaralıların her şeyi abarttığını, parkın anlatılanları karşılamadığını savundu. Diğer taraf ise Kavaklıdere'de 1958'de açılan, Tunalı Hilmi Caddesi'nin ucunda kuşaklardır buluşma noktası olan parkın değerinin metrekaresinden değil, üzerinde biriken anılardan geldiğini hatırlattı. Parkın bir bölümünün 1964'te Polonya Büyükelçiliği'ne verildiği de tartışmanın arasında yeniden hatırlandı.