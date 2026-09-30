Kuğulu Park'ı Abartılı Bulan Kullanıcı X'te Ankara Tartışması Başlattı
Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park bu kez kuğularıyla değil, büyüklüğüyle gündemde. Parkı ilk kez gören bir X kullanıcısı, Ankaralıların anlatışından yola çıkıp geniş bir alan beklediğini, karşısına ise içinde kuğu olan bir mahalle parkı çıktığını yazdı ve parka 'kuğulu çimenlik' adını taktı.
Paylaşım kısa sürede şehirler arası bir tartışmaya dönüştü. Bir taraf Ankaralıların her şeyi abarttığını, parkın anlatılanları karşılamadığını savundu. Diğer taraf ise Kavaklıdere'de 1958'de açılan, Tunalı Hilmi Caddesi'nin ucunda kuşaklardır buluşma noktası olan parkın değerinin metrekaresinden değil, üzerinde biriken anılardan geldiğini hatırlattı. Parkın bir bölümünün 1964'te Polonya Büyükelçiliği'ne verildiği de tartışmanın arasında yeniden hatırlandı.
İlk paylaşım şöyleydi:
En çok beğenilen yanıt meseleyi parkla sınırlı tutmadı
İlk ziyarette aynı hayal kırıklığını yaşadığını söyleyenler de var
Parkın devamı nerede diye etrafına bakınan bir ziyaretçi
Maçka Parkı beklerken Gezi'den bile küçük bir alanla karşılaşmak
Macron'un koşu rotası listesinde görünce Belgrad Ormanı sanılmış
Parkı leğendeki iki kuşa benzeten İstanbullu
Ankaralıların ilk savunması: Kuğu var, park var, verilen bilgi doğru
Büyük park arayanlara iki dakika ötedeki Seğmenler'in adresi verildi
Kuğulu'yu yol üstünde bir buluşma noktası olarak anlatan fotoğraflı yanıt
Mesele kapladığı alan değil, Tunalı'yla birlikte biriken anılar
İstanbul'un "büyük parklarına" ironik selam
Abarttığını kabul eden ama sebebini de açıklayan Ankaralılar
Ankara sevdalısından itiraf: Park, arazisi verile verile bu kadar küçüldü
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