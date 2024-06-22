Kuğulu Park'ta Aralarına Örülen Tellere Rağmen Öpüşen Kuğuların İç Isıtan Hikayesi
Kuğulu Park'ta Aralarına Örülen Tellere Rağmen Öpüşen Kuğuların İç Isıtan Hikayesi
Kuğulu Park'taki kuğular geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı. Peki bu kuğuların gerçek hikayesini daha önce duymuş muydunuz?
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Kuğulu Park'taki bu kuğular hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı.
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Peki bu kuğuların asıl hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bir X (Twitter) kullanıcısı bu kuğuların hikayesini şu şekilde anlattı.
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Peki diğer kullanıcılar bu hikaye hakkında ne düşünüyor?
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