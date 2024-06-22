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Kuğulu Park'ta Aralarına Örülen Tellere Rağmen Öpüşen Kuğuların İç Isıtan Hikayesi

Kuğulu Park'ta Aralarına Örülen Tellere Rağmen Öpüşen Kuğuların İç Isıtan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 18:28

Kuğulu Park'taki kuğular geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı. Peki bu kuğuların gerçek hikayesini daha önce duymuş muydunuz?

Gelin beraber bakalım👇

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Kuğulu Park'taki bu kuğular hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı.

Kuğulu Park'taki bu kuğular hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı.

Peki bu kuğuların asıl hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bir X (Twitter) kullanıcısı bu kuğuların hikayesini şu şekilde anlattı.

Peki bu kuğuların asıl hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bir X (Twitter) kullanıcısı bu kuğuların hikayesini şu şekilde anlattı.

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Başka bir kullanıcı da kuğuların 'didiştiği' başka bir videoyu paylaştı.

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