Kuğulu Park'ta Aralarına Örülen Tellere Rağmen Öpüşen Kuğuların İç Isıtan Hikayesi

Kuğulu Park'taki kuğular geçtiğimiz günlerde viral olmuştu. Çitlerin ardından birbirleriyle tatlı mı tatlı bir şekilde iletişim kuran kuğular adeta içimizi ısıtmıştı. Peki bu kuğuların gerçek hikayesini daha önce duymuş muydunuz?

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